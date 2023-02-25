Талибы готовятся к решающему наступлению на панджшерскую оппозицию, - А.Серенко

00:08 27.02.2023

Андрей Серенко. Талибы готовятся к крупной операции против ФНСА

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Режим "Талибана" (движение признано в России террористическим, его деятельность запрещена) уже несколько недель перебрасывает своих боевиков из южных провинций Афганистана в Панджшер и Андараб, где находятся базы вооруженных групп ("боевого крыла") Фронта национального сопротивления (ФНСА). Нет сомнений, что "Талибан" готовится к крупной операции с целью "окончательного решения проблемы ФНСА" в 2023 году.



Почему для талибов так важно уничтожить вооруженные группы Фронта сопротивления в Панджшере и Андарабе?



1. Наличие вооруженных групп ФНСА делает незавершенной победу "Талибана". Хотя режим "яростных мулл" после 15 августа 2021 года и контролирует практически всю территорию Афганистана, в Панджшере и Андарабе остаются боевые группы вооруженной оппозиции ФНСА, с которыми талибам до сих пор не удается справиться. Это делает их режим нелегитимным не только с точки зрения права, но и не вполне легитимным с точки зрения силы.



2. Вооруженные группы ФНСА выгодно отличают Фронт сопротивления от других групп афганской оппозиции, которые находятся в эмиграции и не могут похвастаться наличием "боевого крыла" внутри Афганистана. Для "Талибана" важно ликвидировать любые признаки присутствия оппозиции (тем более вооруженной) на территории страны, тем самым дав понять афганскому и мировому общественному мнению, что никакой альтернативы режиму талибов внутри Афганистана нет.



3. Хотя вооруженные группы ФНСА в Панджшере и Андарабе сегодня существенно ограничены в своих военно-политических амбициях, они представляют собой каркас для потенциального развертывания более крупного и масштабного вооруженного движения ("Северный альянс 2.0"). Если у ФНСА появится надежная поддержка из-за рубежа (а это не исключено) или внутри Афганистана резко изменится политическая ситуация (например, под воздействием внутренних конфликтов в "Талибане"), то панджерско-андарабское Сопротивление достаточно быстро превратится в реальную силу, способную контролировать крупные регионы (как минимум, несколько провинций) Северного Афганистана.



4. Стремящийся к международному признанию режим террористической организации "Талибан" не приемлет любой не террористической альтернативы внутри Афганистана. Для талибов тот же ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) - гораздо менее опасный в политическом отношении противник, чем Фронт национального сопротивления Афганистана. "Яростные муллы" хотели бы, чтобы в глазах мирового и регионального сообщества политические альтернативы внутри Афганистана выглядели бы как "или „Талибан", или ИГИЛ", но никак не "или „Талибан", или ФНСА". В первом случае - как альтернатива ИГИЛ - талибы могут рассчитывать на политическое признание. Во втором случае - как альтернатива ФНСА - нет.



5. Лидеры и представители Фронта национального сопротивления Афганистана в последнее время неформально и довольно активно контактируют с представителями мировых и региональных государств (в том числе России). Можно только предполагать, какие сюжеты обсуждаются в ходе этого общения. Разумеется, это не может не настораживать талибов и их союзников, которые не без оснований опасаются угрозы трансформации пандшерско-андарабского сопротивления в более масштабный и сильный проект внутри Афганистана.



Поэтому для режима "Талибана" становится приоритетной задачей ликвидация "боевого крыла" ФНСА, чтобы ни у кого не было соблазна и возможности играть против талибов или без талибов в афганской "большой игре". Безальтернативность "Талибана" лишит страны региона и мировые державы и без того узкого коридора возможностей в Афганистане, заставив их смириться с любыми талибскими практиками и принципами организации социально-политической жизни в стране.



Андрей Серенко, политолог, эксперт по Афганистану



25 февраля 2023,