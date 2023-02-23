В новом КазПарламенте почти не будет не-казахов

00:20 27.02.2023

В новом созыве Мажилиса доля этнических меньшинств будет рекордно низкой?



В предыдущем номере QMonitor мы попытались проанализировать гендерный состав кандидатов в депутаты Мажилиса, выдвинутых партиями в ходе нынешней избирательной кампании. Сегодня же речь пойдет об их этническом составе. Судя по спискам, поданным политическими объединениями в Центризбирком, а также если учесть, что им достанется, как минимум, 70 процентов мест в нижней палате (но, скорее всего, они получат больше, поскольку их выдвиженцы наверняка выиграют в каких-то из одномандатных округов), доля представителей этнических меньшинств в будущем созыве Мажилиса может оказаться рекордно низкой.



Среди всех кандидатов, включенных в партийные списки для участия в выборах по пропорциональной системе, в рамках единого общенационального избирательного округа, казахи составляют 85,2, а представители других этносов – 14,8 процента. В абсолютном выражении это соответственно 241 и 42 человека (на момент начала регистрации в Центризбиркоме). Тогда как согласно результатам недавней переписи, их соотношение в общем составе населения нашей страны оценивается как 70,4 и 29,6 процента. Иначе говоря, доля "нетитульных" в списках политических партий ровно вдвое ниже, чем их удельный вес среди жителей Казахстана.



В этом плане только "Аманат" решил соблюсти определенный баланс, почти на четверть (если точно, то на 24,5 процента) сформировав свой "заявочный лист" из представителей иных этносов. А вот НПК, похоже, решила пожертвовать принципом интернационализма, которого она придерживалась в тот период, когда в ее названии фигурировало слово "коммунистическая". Например, на выборах 2016-го ее список на 25 процентов состоял из представителей этнических меньшинств, теперь же их доля снизилась до 15,4 процента. Это меньше, чем даже у "Ауыла" (16 процентов), который включил в свой список, помимо прочих, молодую и очень успешную руководительницу крестьянского хозяйства Тамилу Розметову, а также телеведущую Анну Данченко – расчет, видимо, на то, что она, прекрасно владеющая казахским языком и пользующаяся известностью среди молодежи, сможет принести дополнительные голоса…



"Ак Жол", который позиционирует себя как наследника партии "Алаш" вековой давности и в последние годы все очевиднее склоняется в сторону национал-популизма, сократил представительство этнических меньшинств в своем списке до 7,4 процента. Для сравнения: на выборах 2016-го их доля среди соискателей депутатских мандатов от "Ак Жола" была почти в два с половиной раза больше – 17,1 процента. Примерно такой же показатель у Respublica, еще меньше (соответственно 5,6 и 5,3) у "Байтака" и у называющей себя оппозиционной ОСДП. Понятно, что при распределении мандатов по итогам выборов "процентовка" может измениться. Но вряд ли эти изменения будут существенными.



Если же брать тех, кого партии выдвинули в одномандатных округах, то "нетитульных" в их рядах и вовсе, что называется, кот наплакал. Скажем, все 29 кандидатов от "Аманата" являются казахами. Из 23-х человек, которых собрался отправить в избирательный марафон "Ак Жол", лишь один не относится к самому многочисленному в нашей стране этносу. Вообще нет таковых среди выдвиженцев от "Ауыла", "Байтака" и Respublica. И только НПК хотя бы здесь вспомнила про свое интернационалистское прошлое, включив в число 15 одномандатников трех кандидатов с неказахскими фамилиями. А в совокупности у всех семи партий получается 5 из 90 (опять же речь идет о выдвинутых на их съездах – впоследствии число претендентов могло немного измениться), или лишь 5,6 процента.



Раньше дополнительное этническое разнообразие вносили депутаты, избранные Ассамблей народа Казахстана. Например, в прошлом созыве они составили почти треть мажилисменов-неказахов (8 из 27). Но в связи с последними изменениями, внесенными в законодательство, теперь АНК лишилась своей квоты в нижней палате. В общем-то, напрашивавшийся шаг. Но, с другой стороны, доля представителей национальных меньшинств, которая еще недавно превышала 25 процентов (с учетом "ассамблейщиков"), теперь может сократиться чуть ли не вдвое.



А теперь вспомним, как было прежде. На первых после обретения независимости выборах в казахстанский парламент, именовавшийся тогда Верховным советом (в 1994-м), мандаты получили 72 человека с неказахскими фамилиями. Их удельный вес среди народных избранников составил 40,7 процента. Выражение "народные избранники" использовано неспроста – тогда весь депутатский корпус (177 человек) формировался исключительно по мажоритарной системе, и граждане голосовали не за обезличенные партийные списки, а за конкретных кандидатов.



После роспуска Верховного совета, введения в стране двухпалатного парламента и выборов в Мажилис, прошедших в 1995-м, доля представителей национальных меньшинств в нижней палате снизилась до 35,8 процента (24 из 67). По результатам двух следующих избирательных кампаний, 1999-го и 2004-го, которые проходили с применением смешанной системы (67 депутатов избирались в одномандатных округах и 10 по партийным списках), она упала еще больше – сначала до 24,5, а потом до 20,8 процента. Это при том, что неказахи составляли на тот момент больше 37 процентов населения страны.



В мае 2007-го в Конституцию РК были внесены изменения и дополнения, согласно которым численный состав Мажилиса увеличился с 77 до 107, от мажоритарной системы выборов в парламент полностью отказались, а заодно выделили Ассамблее народа Казахстана 9 квот. Последние обычно распределялись так: одна доставалась "титульному", остальные восемь – представителям других этносов. Политическое руководство страны, видимо, решило таким способом поддержать "этнический баланс" в законодательном органе. И по итогам проведенных в том же году выборов доля неказахов в Мажилисе увеличилась до 23,4, после избирательной кампании 2012-го – до 29,8, а еще через четыре года – уже до 30,8 процента.



Нужно сказать, что в такую динамику свой вклад внесли не только депутаты от АНК. Например, "Нур Отан", хотя и потерял за указанный период определенное количество мандатов (в 2007-м он получил по партийному списку все 98, но по итогам следующих электоральных кампаний ему пришлось делиться ими с двумя другими политическими объединениями), увеличил численное представительство национальных меньшинств в своей депутатской фракции с 17 до 20. До половины завоеванных ею мест в Мажилисе отдавала им Коммунистическая народная партия Казахстана. И только "Ак Жол" был в этом отношении скуп.



Однако после выборов 2021-го удельный вес неказахов в нижней палате снизился до 25,2 процента, а если не считать депутатов от АНК, то он составил всего 19,4. Скажем, "Нур Отан", который получил на восемь мандатов меньше, чем в 2016-м, сократил их ряды в своей парламентской фракции с 20 до 15 человек, а долю – с 23,8 до 19,7 процента. Партия "Ак Жол", которая, напротив, успешно провела ту избирательную кампанию (забрала на пять мест больше, чем пятью годами ранее), тем не менее, сохранила, по сути, "моноэтничность" своего депутатского корпуса – лишь 1 из 12 представлял национальные меньшинства. Бывшие "народные коммунисты", а теперь просто "народники" делегировали в Мажилис троих неказахов, но их удельный вес (30 процентов) тоже оказался ниже, чем прежде.



А теперь все идет к тому, что в новом созыве Мажилиса степень присутствия этнических меньшинств будет рекордно низкой. Хорошо это или плохо, решайте сами…



Автор статьи: Баян Ахмет