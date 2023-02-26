Геополитические трещины на Мюнхене-2023, - Андрей Кортунов

00:45 27.02.2023 26.02.2023



Борьба за новый мировой порядок только начинается и вестись будет долго



Об авторе: Андрей Вадимович Кортунов – генеральный директор Российского совета по международным делам.



В отличие от Анджея Дуды и Олафа Шольца Эмманюэль Макрон не поддерживает идею "полного разгрома" России.

Если ежегодные январские встречи Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе (WEF) принято считать своеобразным барометром состояния глобальной экономики, то проходящие неподалеку февральские заседания Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) уже давно приобрели репутацию барометра политической обстановки на планете. Ни первый, ни второй измерительный прибор не свободен от погрешностей, поскольку как Давос, так и Мюнхен отражают преференции, установки и даже предрассудки своих организаторов, главных партнеров и щедрых доноров. Тем не менее оба мероприятия, без сомнения, фиксируют важные сдвиги в мировых делах и уже в силу этого заслуживают пристального внимания и детального анализа.



На 59-е издание MSC, проходившее 17–19 февраля в старомодной гостинице Bayerischer Hof, приехали четыре десятка глав государств и правительств, около 90 министров со всех континентов, а также сотни парламентариев, экспертов и журналистов. Официальных российских представителей в Мюнхен на этот раз не позвали (в скобках напомним, что Россия фактически пропустила и MSC-2022, хотя в прошлом году приглашение в Москву поступило). На конференции также отсутствовали ведущие российские аналитические центры. Впрочем, и к подбору немецких участников организаторы подошли в соответствии со своими политическими предпочтениями: ни в конференц-залах, ни в кулуарах MSC не было слышно голосов лидеров "Альтернативы для Германии", хотя эта партия опирается на поддержку не менее 10% немецких избирателей и представлена как в Бундестаге, так и в Европарламенте.



Насколько можно судить по итогам конференции, главная задача MSC-2023 состояла в закреплении нового единства Запада, достигнутого год назад на фоне начала специальной военной операции России на территории Украины. Уместно даже предположить, что в Мюнхене была предпринята очередная попытка политически оформить возвращение к старому однополярному миру конца прошлого – начала нынешнего столетия. Не случайно самой представительной иностранной делегацией оказалась именно американская во главе с вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. Американцы вообще чувствовали себя в Мюнхене как дома и во многом задавали общий тон дискуссий. И все же на зеркальной поверхности "мюнхенского консенсуса" обнаружились пока еще тонкие трещины, ставящие под вопрос устойчивость достигнутого в прошлом году единства.



Россия–Запад



Несмотря на отсутствие участников из Москвы, именно российская тема находилась в центре внимания MSC-2023. Разумеется, обсуждались не только вопросы, непосредственно связанные с состоянием российско-украинского конфликта, но и более широкие проблемы места России в нынешней и будущей системе европейской и мировой политики. Западные участники стремились демонстрировать единство, равно как и неизменность общей солидарности с Украиной. Все соглашались с тем, что военную помощь Киеву надо наращивать, что российской победы допустить нельзя ни при каких обстоятельствах и что Москва должна так или иначе понести примерное наказание за свои действия. Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в будущем году участники соберутся на "первую послевоенную Мюнхенскую конференцию". При условии, конечно, что уже в этом году военная помощь Киеву будет существенно расширена за счет самых современных вооружений, включая ракеты большой дальности и даже истребители. Понятно, что неудобные для Запада вопросы (например, расследование сентябрьской диверсии против "Северных потоков") в повестке дня конференции не фигурировали.



Однако полного единства по украинскому вопросу, разумеется, не было. На сессиях MSC-2023 высказывались опасения относительно вероятной динамики конфликта, которая весной может сложиться не в пользу украинской стороны. Звучала тревога, что поставки вооружений могут затянуться или не принесут ожидаемых результатов на поле боя. Поднимались и вопросы о том, насколько справедливо нынешнее распределение бремени военной поддержки Киева между США и их европейскими союзниками. В целом складывается впечатление, что хотя "партия войны" пока находится в явном большинстве как в США, так и в Европе, гораздо менее влиятельная сегодня "партия мира" при определенных условиях способна вновь поднять голову.



США–Китай



Для большинства участников MSC-2023 китайская тема была не менее важной, чем российская. Американские политики в большинстве случаев откровенно играли на обострение, обвиняя Пекин во всех грехах – от экспансионизма в Восточной Азии до скрытой поддержки России в конфликте с Украиной. Китайская сторона американский вызов не приняла, ограничившись стандартными для Пекина призывами к миру и сотрудничеству в решении глобальных проблем. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обратил внимание на инцидент с китайским воздушным шаром, сбитым над территорией США, охарактеризовав американское поведение как "немыслимое и близкое к истерии".



На полях MSC состоялись двусторонние американо-китайские переговоры с пока не вполне ясными результатами. США выразили озабоченность в связи с возможными попытками Пекина обойти режим западных санкций и увеличить помощь Москве, в том числе и в виде поставок летальных вооружений. Китайская сторона, в свою очередь, отметила, что, передавая военную технику и боеприпасы Киеву, Вашингтон лишь подливает масла в огонь конфликта. Симптоматично, что в день открытия MSC за 10 тыс. км от Мюнхена начались военно-морские учения России, КНР и Южной Африки в Индийском океане. Далекое эхо этих учений, безусловно, гулко отдавалось в залах заседания конференции.



Америка–Европа



В отличие от конференций времен администрации Дональда Трампа на MSC-2023 никаких принципиальных противоречий между американскими и европейскими участниками не обнаружилось. И все же за оптимистическими выступлениями в духе "общества взаимного восхищения" нет-нет да и прорывались подспудные разногласия. Пожалуй, наиболее органично они звучали в устах французских представителей, еще не оставивших выстраданную Парижем идею "стратегической автономии" Евросоюза от Соединенных Штатов. Но и другие мини-трещины в трансатлантическом единстве были заметны внимательному наблюдателю. Так, Евросоюз, за исключением разве что нескольких стран Балтии и Центральной Европы, пока не готов в полной мере следовать в фарватере жесткой американской стратегии в отношении Китая. Со своей стороны, администрация Джозефа Байдена не проявляет желания идти на уступки Европе в вопросах повышения эффективности работы ВТО. Не разрешены и многие из застарелых торговых противоречий между Брюсселем и Вашингтоном, где администрация Байдена во многом продолжает протекционистскую линию своих предшественников.



Конференция оставила без ответа главный вопрос об исторических судьбах западного единства. Является ли это единство стратегическим, выходящим за рамки отдельно взятого кризиса, и сохранится ли оно по его завершении?



Или же единство остается ситуативным, ограниченным конкретными условиями конфликта в Европе и не имеет шансов сохраниться даже в среднесрочной перспективе? Между тем в зависимости от ответа на этот ключевой вопрос вероятные выводы о перспективах развития международной системы могут оказаться очень различными.



Север–Юг



Одна из главных задач организаторов, по всей видимости, состояла в том, чтобы добиться максимального географического плюрализма на MSC-2023, а также по возможности отразить этот плюрализм в программе мероприятия. В целом с данной задачей организаторы справились, хотя тут тоже были исключения – на этот раз на конференцию не были приглашены официальные представители Ирана, ранее всегда вносившие немалое оживление в дискуссии по ближневосточным проблемам. Однако, судя по характеру обсуждения, взаимодействие коллективного Запада и глобального Юга мыслилось как взаимодействие мирового ядра с мировой периферией, в котором ядро выступает в качестве мудрого учителя, а периферия – в роли прилежного ученика.



Если таков был замысел MSC-2023, то он не вполне оправдался. Глобальный Юг приехал в Мюнхен (как и в Давос месяцем раньше) с собственной повесткой дня и со своими тематическими и географическими приоритетами. Развивающиеся страны Юга уже не готовы играть роль пешек в глобальной игре великих держав Севера. Представляется маловероятным, что лидеры этих стран будут готовы пересмотреть свое отношение к России, Ирану, а тем более – к Китаю. Не более вероятно, что сессии MSC-2023 приведут к каким-то принципиальным сдвигам в положении дел в таких взрывоопасных точках, как Афганистан, Сирия, Мьянма или Эфиопия.



Идеологи-прагматики



Несколько менее явными, но при этом не менее глубокими выглядели расхождения между присутствовавшими политиками-идеологами, призывавшими к новому глобальному крестовому походу в защиту западных ценностей, и прагматиками, пытавшимися сосредоточиться на поисках компромиссных решений конкретных проблем мировой политики. Это неявное расхождение окрашивало многие дискуссии. Позиции идеологов в какой-то степени артикулировал опубликованный накануне конференции ежегодный доклад МSC (в этом году он вышел под несколько кокетливым названием "Re: vision"). Документ, которому не откажешь в известной интеллектуальной дерзости, базируется на манихейском представлении о том, что определяющим содержанием наступающей эпохи является непримиримое противоречие между глобальными демократами и глобальными же автократами, которое должно разрешиться лишь с окончательной победой одной или другой стороны.



Самым авторитетным прагматиком на MSC-2023 оказался, как и следовало ожидать, французский президент Эмманюэль Макрон: оговорившись, что в данный момент начинать серьезный диалог с Москвой преждевременно, он тем не менее выразил уверенность, что такой диалог рано или поздно состоится, поскольку без него нельзя рассчитывать на безопасность в Европе. Другие прагматики предлагали оставить идеологическое измерение за рамками обсуждения и других конкретных проблем – таких как продовольственная и энергетическая безопасность, трансграничные миграции и изменения климата, международный терроризм и др.



Итоги MSC-2023, как и итоги WEF-2023, позволяют сделать вывод о том, что настоящая борьба за новый мировой порядок только начинается и вестись она будет долго. Параметры нового миропорядка – и в экономическом, и в геополитическом его измерении – пока не просматриваются даже в самом общем виде. Устойчивого консенсуса в отношении желательных параметров грядущего мироустройства не существует даже на Западе, не говоря уже о международном сообществе в целом. А это значит, что главные битвы за справедливое, безопасное и предсказуемое будущее человечества еще впереди. Источник - НГ

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