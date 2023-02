Время Красного Дракона. Возрастающая роль Китая в мировой политике, - Владимир Овчинский

01:20 27.02.2023 Время Красного Дракона. возрастающая роль Китая в мировой политике

Владимир Овчинский



Без "фактора Китая" не обходится в последние годы ни одно важнейшее событие мировой политики и экономики. Красный Дракон, как его часто называют политики и эксперты, ломает "об колено" многие схемы, которые раньше, не встречая почти никаких препятствий выстраивали Соединенные Штаты, считавшие себя единственным "повелителем" мировой политики.



Китайский проект прекращения военного кризиса на Украине



23 февраля 2023 года временный поверенный в делах постоянного представительства Китая при ООН Дай Бин на чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине назвал содействие прекращению огня главным приоритетом и подчеркнул, что дверь к политическому урегулированию не должна быть закрыта.



"Уроки истории говорят нам, что кризисы, какими бы глубокими они ни были, в конечном счете могут быть урегулированы мирным путем. Независимо от того, насколько это сложно, дверь к политическому решению не должна закрываться", отметил он.



Дай Бин подчеркнул важность диалога и переговоров, отметив, что это "единственный жизнеспособный способ урегулирования украинского кризиса".



"В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров и добились важного прогресса. К сожалению, после этого мирные переговоры зашли в тупик. Над причиной этого нужно глубоко поразмыслить", сказал он.



Дай Бин заявил, что главным приоритетом является содействие прекращению огня и боевых действий без промедления. "В конфликтах и войнах нет победителей. Чем дольше продолжается жестокость, тем больше человеческих страданий. Мы еще раз призываем стороны конфликта сохранять рациональность, сдерживать свои импульсы и не допускать обострения кризиса или его выхода из-под контроля", -- подчеркнул дипломат.



Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, защищать женщин, детей и других людей от конфликта и уважать основные права военнопленных, заявил он.



По словам Дай Бина, сторонам следует строго соблюдать Конвенцию о ядерной безопасности и принимать меры по предотвращению ядерных аварий. Ядерное оружие не должно быть применено.



"Нельзя развязывать ядерную войну. Все стороны должны объединиться против применения или угрозы применения ядерного оружия, предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса", подчеркнул он.



Дипломат призвал международное сообщество приложить совместные усилия для содействия мирным переговорам.



"Спустя год после начала украинского кризиса жестокие факты предоставили достаточно доказательств того, что отправка оружия не принесет мира, подливание масла в огонь только усугубит напряженность, а продление и расширение конфликта лишь заставит рядовых людей заплатить еще более высокую цену", сказал он.



"Мы вновь повторяем, что от дипломатии и переговоров нельзя отказываться, усилия по прекращению огня и переговорам должны продолжаться. Международное сообщество должно создать условия для достижения этой цели, а не раздувать пламя и преследовать собственные интересы", -- добавил дипломат.



"Мы настоятельно призываем заинтересованные страны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией "длинных рук". Вместо этого они должны действовать таким образом, чтобы способствовать деэскалации. Международное сообщество должно усилить координацию и сотрудничество в сферах энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта, а также работать сообща, чтобы смягчить побочные эффекты кризиса", заявил Дай Бин.



"Мы поддерживаем активную роль Генеральной Ассамблеи ООН в преодолении разногласий, достижении консенсуса и налаживании синергии между государствами-членами", добавил он.



Безопасность - это не прерогатива лишь нескольких стран. Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других. Укрепление или даже расширение военных блоков только подорвет региональную безопасность и еще больше отдалит мир, указал Дай Бин.



Будучи ответственной державой, "Китай неизменно стоит на стороне мира и диалога, всегда выступает за мир и способствует переговорам", подчеркнул он.



КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского кризиса.



Как известно, Вашингтон и Киев негативно отнеслись к предложениям Китая, посчитав их пророссийскими.



Экономическая основа поддержки России Китаем



Поиск вариантов выхода из военного конфликта на Украине средствами, которые не нанесут ущерба Москве, логичен для Пекина.



Как пишет CNN (24.02.2023), за год, прошедший после начала военного конфликта на Украине, Москва пострадала от беспрецедентных западных санкций и лишилась большей части мировой экономики.



Но Китай, заявивший о "неограниченности" своей дружбы со своим северным соседом, бросил Кремлю спасательный круг в экономической сфере, смягчив последствия своего изгнания из мировой финансовой системы".



Подчеркнув тесные отношения, главный дипломат Китая Ван И встретился с президентом Владимиром Путиным во время визита в Москву 22 февраля. The Wall Street Journal сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и Путин могут провести встречу на высшем уровне в Москве в апреле или начале мая.



CNN называет три способа, которыми Китай, крупнейший в мире покупатель товаров и финансовый и технологический центр, поддерживает российскую экономику:



1. Покупка энергии



Западные санкции против Москвы включают эмбарго на продажу нефти и ограничение цен на ее сырую нефть, отказ в доступе к SWIFT - международной системе обмена сообщениями, позволяющей проводить банковские операции, а также замораживание активов центрального банка, находящихся за границей.



Эти шаги были направлены на ослабление способности России финансировать войну.



Они оказали влияние. Согласно последней оценке Всемирного банка, в 2022 году экономика России сократилась на 4,5%.



Но, по данным российского правительства, доходы бюджета России увеличились. Это в основном благодаря высоким ценам на энергоносители и усилиям России по перенаправлению экспорта на других желающих покупателей, таких как Китай и Индия.



Китай покупает больше энергии у России с начала войны на Украине.



"Китай экономически поддержал войну России в том смысле, что он нарастил торговлю с Россией, что ослабило усилия Запада, направленные на то, чтобы вывести из строя военную машину Москвы", - сказал Нил Томас, старший аналитик по Китаю и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group.



"Си Цзиньпин хочет углубить отношения Китая с Россией, которая становится все более изолированной", - сказал он.



Согласно данным китайской таможни, общий объем торговли между Китаем и Россией достиг нового рекордного уровня в 2022 году, увеличившись на 30% до 190 миллиардов долларов. В частности, торговля энергоносителями заметно выросла с начала СВО.



С марта по декабрь 2022 года Китай купил у России сырой нефти на 50,6 млрд долларов, что на 45% больше, чем за тот же период предыдущего года. Импорт угля вырос на 54% до 10 млрд долларов. Закупки природного газа, включая трубопроводный газ и СПГ, выросли на 155% до 9,6 млрд долларов.



Это благо для обеих сторон. Россия отчаянно нуждается в новых клиентах, поскольку Запад избегает ее ископаемого топлива. А Китай сейчас сосредоточен на том, чтобы вывести свою экономику из кризиса. Он нуждается в более дешевой энергии для питания своей огромной обрабатывающей промышленности.



Обе стороны планируют дальнейшее расширение этого партнерства, включая сделку между "Газпромом" и Китайской национальной нефтяной корпорацией по поставкам большего количества газа в Китай в течение следующих 25 лет.



Поскольку экономика Китая откроется в 2023 году, эксперты - экономисты ожидают дальнейшего увеличения российского экспорта в Китай, включая нефть и другие продукты нефтепереработки.



2. Замена западных поставщиков



Помимо энергии, Россия также тратит миллиарды на покупку машин, электроники, цветных металлов, транспортных средств, кораблей и самолетов в Китае, как подробно описано в отчете Исследовательской службы Конгресса США за май 2022 года.



России также необходимо найти заменители импорта с западных рынков, например автомобилей и электроники. И здесь Китай с его промышленными мощностями не может конкурировать ни с одним другим крупным производителем.



Китайские автомобильные бренды, в том числе Havel, Chery и Geely, увидели, что их рыночная доля выросла с 10% до 38% за год после ухода западных брендов, согласно последним данным российской исследовательской компании Автостат . И эта доля, вероятно, вырастет в 2023 году.



В сфере бытовой электроники на китайские бренды приходилось около 40% рынка смартфонов в конце 2021 года. Год спустя они практически захватили отрасль с долей рынка 95%, по данным исследовательской компании Counterpoint.



3. Предоставление альтернативы доллару США



После того, как некоторые российские банки были отключены от SWIFT, Москва сбросила доллар на китайский юань.



Российские компании используют больше юаней для содействия расширению торговли с Китаем. Российские банки также проводят больше операций в юанях, чтобы защитить себя от санкционных рисков.



Доля юаня на российском валютном рынке подскочила до 48% к ноябрю 2022 года с менее чем 1% в январе 2022 года, сообщили руководители Московской биржи.



Согласно данным, опубликованным SWIFT, в июле 2022 года Россия ненадолго стала третьим в мире центром офшорной торговли юанем после Гонконга и Великобритании. С тех пор она остается одним из шести крупнейших рынков для торговли юанями - до СВО на Украине его даже не было в топ-15.



Министерство финансов России также удвоило долю резервов в юанях, которую может держать суверенный фонд страны, до 60% после того, как большая часть его сбережений была заморожена в результате международных санкций, сообщает Reuters.



Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия купит юань только в 2023 году, чтобы пополнить суверенный фонд страны, сообщает ТАСС.



Из всей иностранной валюты, в которой у ЦБ России были свои резервы, только китайский юань не был заморожен и остается "дружеским".



Имея больше резервов в юанях, Москва может использовать китайскую валюту для стабилизации рубля и своих финансовых рынков. Рубль упал более чем на 40% по отношению к евро и доллару за последний год, а основной российский фондовый индекс упал более чем на треть.



В январе 2023 года министерство финансов России объявило о возобновлении валютных интервенций путем продажи юаней и покупки рублей.



Запад не может разгадать реальную политику Китая



Американский политический аналитик Дэн Маклин написал в The Diplomat (09.02.2023), что "политику в Китае всегда было трудно интерпретировать, а события 2022 года казались особенно непостижимыми. Временами анализ Китая казался бесконечной игрой в догадки: что Пекин знал о планах Кремля по проведению СВО? Как долго Китай будет продолжать свою политику "ноль COVID"? Почему бывший лидер Ху Цзиньтао был исключен из XX съезда партии?



Станет ли 2023 год менее неспокойным для политики в Китае? Одно можно сказать наверняка: теперь политики могут сосредоточить свое внимание на вопросах, не связанных с COVID-19. В последние недели действительно наблюдалось явное снижение приоритетов эпохи пандемии в пользу целей возобновления экономического роста и перезагрузки испорченных внешних отношений Китая".



Маклин отмечает, что "несмотря на то, что Пекин стремится нормализовать свою экономику и внешнюю политику, нам не следует ожидать возврата к "старой нормальности" до Си, определяемой большим экономическим прагматизмом и более дружественными связями с Западом. Скорее, сейчас Китай входит в "новую нормальность" после COVID, в геополитика по-прежнему будет напряженной".



Во внешней политике также небольшое снижение напряженности между Китаем и США после саммита G-20 на Бали не равнозначно обращению вспять антагонизма, характерного для эпохи Си. Не может быть лучшей иллюстрации этого факта, чем сага "Balloon-gate", которая (в буквальном смысле) взорвалась с конца января".



"В то время как начинает появляться больше информации, изначальное отсутствие фактов возвращает нас к любимой игре в догадки, в которую играют наблюдатели за Китаем: зачем Пекину запускать воздушный шар-наблюдатель над материковой частью Соединенных Штатов, когда у него уже есть обширная спутниковая сеть? Был ли полет шара прелюдией к запланированному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена?



Или воздушный шар на самом деле был заблудшим гражданским "дирижаблем", используемым для исследования погоды, как утверждает китайское правительство? Почему же тогда с 2017 года сообщалось о наблюдениях подобных воздушных шаров во многих других местах , в том числе совсем недавно над Латинской Америкой?



В любом случае то, что поначалу могло показаться безобидным делом, переросло в серьезный геополитический конфликт. Более убедительные доказательства шпионской деятельности Китая нанесли бы серьезный ущерб международному авторитету Пекина".



"Прежде всего, этот эпизод с воздушным шаром показывает возможность продолжения турбулентности в китайской политике в 2023 году".



Американские СМИ продолжают обсуждать санкции, введенные правительством КНР в отношении американского военно-промышленного комплекса.



16 февраля министерство торговли США распространило сообщение о введении Китаем санкций в отношении американских компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corp.



По оценкам американских экспертов, 2 указанные компании осваивают до 80% американского военного бюджета, идущего на производство военной техники и оружия.



Причиной для введения санкций против американских компаний стали данные о том, что эти компании участвуют в производстве вооружений, которые могут поставляться на Тайвань и быть использованы в будущем против Китая.



Китайские власти считают, что компании Lockheed Martin и Raytheon представляют угрозу национальному суверенитету.



Введенные санкции фактически запрещают работу этих компаний на китайском рынке. Руководству и членам совета директоров указанных компаний запрещен выезд на территорию Китая. Помимо этого американские компании оштрафованы на крупную сумму. Размер штрафа в прессе не озвучивался, но указывалось, что величина штрафа в 2 раза превысит стоимость поставки американскими компаниями военной техники на Тайвань за период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года.



Китайские власти фактически ответили на санкции, введенные американскими властями 10 февраля в отношении 6-ти китайских компаний, производящих оружие.



Потенциальная точка возгорания



Помимо Тайваня, за последние несколько лет Южно-Китайское море превратилось в главную потенциальную горячую точку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Парасельские острова, возле которых 24 февраля 2023 года китайскими истребителями был перехвачен самолет ВМС США, являются предметом частично совпадающих территориальных претензий со стороны Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня.



По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) China Power Project, этот стратегический водный путь не только содержит огромные ресурсы рыбы, нефти и газа, но и около трети мирового судоходства проходит через него на сумму около 3,4 триллиона долларов в 2016 году.



Китай претендует на историческую юрисдикцию почти над всем огромным морем, и с 2014 года превратил крошечные рифы и песчаные отмели в искусственные острова, сильно укрепленные ракетами, взлетно-посадочными полосами и системами вооружения, что вызвало протесты других претендентов.



Парасельские острова, называемые в Китае островами Сиша, находятся в северной части Южно-Китайского моря, к востоку от Дананга во Вьетнаме и к югу от китайского острова Хайнань.



Названные португальскими картографами 16-го века, они не имеют коренного населения, о котором можно было бы говорить, только китайские военные гарнизоны, насчитывающие 1400 человек, согласно CIA Factbook.



Их окружает 12 морских миль воздушного пространства, которое Китай объявил в пятницу своим собственным - заявление, которое Вашингтон не признает.



Далеко на юго-востоке находится цепь островов Спратли, всего в 186 милях от филиппинского острова Палаван.



В 2016 году в деле, возбужденном Филиппинами, международный трибунал в Гааге постановил, что притязания Китая на исторические права на большую часть моря не имеют законных оснований.



Но Пекин отклонил решение трибунала и продолжил наращивание военной мощи, строя базы на островах Спратли, которые он называет островами Наньша.



Китай также проводит регулярные военные учения в большей части Южно-Китайского моря и поддерживает большое присутствие береговой охраны и рыболовных судов в спорных водах, что часто вызывает напряженность в отношениях с его соседями.



Как пишет CNN, "по словам Пентагона, корабли и самолеты США регулярно работают там, где это разрешено международным правом. Но Китай утверждает, что присутствие США в Южно-Китайском море подпитывает напряженность.



Война за полупроводники "не на жизнь, а на смерть"



Министр торговли США Джина Раймондо неоднократно обращала внимание на то, что производство полупроводников является важным как для экономики в целом, так и для безопасности Соединенных Штатов. От Тайваня, который находится под угрозой удара со стороны КНР, зависит даже боеспособность американской армии. Раймондо напомнила, что 90% чипов, используемых в США в военной сфере и вычислениях, произведены на Тайване.



Еще в 2021 году в американском профильном журнале Parameters, издаваемом Военным колледжем армии США, появилась статья двух американских ученых с рекомендациями властям Тайваня уничтожить заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), производящих полупроводники, при угрозе вторжения Китая на Тайвань.



Как полагают авторы публикации, "Тайвань должен создать у властей Китая четкую уверенность в том, что заводы по производству процессоров будут полностью уничтожены, если такая необходимость возникнет. Китай, по их мнению, зарится на технологии и средства производства чипов".



Кроме того, американцы предлагают Тайваню не ограничиваться своей территорией, но и уничтожить заводы компании SMIC в материковом Китае. Это, пишут американские аналитики, остановит военную агрессию КНР. Эти инициативы, подчеркивают они, носят исключительно оборонительный характер.



Почему американцы взялись за тему тайваньских заводов, объясняет заявление основателя TSMC Морриса Чана, сделанное осенью 2021 года, о том, что выделяемых властями США средств на возрождение местной полупроводниковой промышленности не хватит для достижения поставленной цели.



Ранее основатель компании выступал с заявлениями относительно уникальности Тайваня как площадки для производства чипов с использованием передовой литографии, но с критикой политики американских властей основатель TSMC выступил впервые. По его словам, воссоздать полную цепочку поставок компонентов и их производства на территории США будет стоить сотни миллиардов долларов, и в конечном итоге их себестоимость окажется настолько высокой, что вся затея потеряет смысл. И выделяемых властями США средств в сумме $ 52 млрд на стимулирование развития национальной полупроводниковой отрасли точно не хватит для минимального прогресса в обеспечении "полупроводникового суверенитета", считает Моррис Чан.



Тайваньская компания TSMC превратилась в крупнейшего контрактного производителя полупроводниковых компонентов в мире, контролирующего более половины рынка соответствующих услуг. На территории США сейчас производится не более 12% всех полупроводниковых компонентов в мире, хотя несколько десятилетий назад эта доля достигала 37%, подчеркивает ixbt.com.



Сингапурская газета Lianhe Zaobao опубликовала в феврале 2023 года исследование, посвященное попыткам Запада во главе с США изолировать Китай на мировом рынке полупроводников. Статья получила широкий резонанс и была опубликована в европейских СМИ.



В рамках стратегии технологического сдерживания Китая еще в марте 2022 года американское правительство инициировало создание альянса "Chip 4" в составе США, Японии, Южной Кореи и Тайваня. Нидерланды по требованию США также присоединились к полупроводниковой блокаде Китая.



Участники этого "картельного сговора" поставили цель - исключить КНР из глобальной сети поставок "передовых" полупроводников. По замыслу американцев, это нанесет серьезный удар по китайскому сектору полупроводников и замедлит его последующее развитие.



Хотя соглашение "Chip 4" не было обнародовано в печати, инсайдерские источники отмечают, что оно основано на американском законе о микрочипах (Chips Act), который вступил в силу в октябре 2022 года.



Реализация этого проекта должна привести к поэтапной изоляции китайского сектора микрочипов от мирового рынка: это касается сырья, высокоточного оборудования, производственных процессов и человеческих ресурсов. По мере увеличения разрыва с зарубежными партнерами Китай будет не в состоянии приобретать передовые микрочипы на мировых рынках, и это нанесет невосполнимый ущерб его военной отрасли, связанной с высокими технологиями. Пострадает и привычное коммерческое производство.



Первые последствия этого решения налицо: Нидерланды не только приостановили продажу литографического оборудования Китаю, но также перестали поставлять запчасти и обеспечивать техническое обслуживание своих машин.



Япония, Южная Корея и Тайвань пока что незаменимы как производители современного оборудования для микрочипов. В свою очередь, Нидерланды являются крупнейшим производителем литографического оборудования для микроэлектронной промышленности (ASML). Если эти страны поддержат США в деле контроля за экспортом технологий, Китаю будет очень сложно перейти на производство передовых микрочипов.



Но6 как пишут аналитики, Китая обладает высокой способностью к трансформации и способен развивать индустрию микрочипов по трем направлениям. Это основано на следующих моментах:



1. Китай имеет громадный потенциал в области "зрелых" технологий производства полупроводников и не будет делать попыток немедленно догнать мировых производителей самых современных чипов. Согласно китайским источникам, производство "зрелых" полупроводников может составить до 75-80% рыночных мощностей в ближайшие три года. Они используются в автомобилях, интернете и технологиях мобильной связи 5G. После введения американских санкций крупнейший китайский производитель чипов SMIC полностью переключился на "зрелые" технологии. Развивая эту отрасль, Китай намерен создать кадровую и технологическую базу для перехода на более высокий технологический уровень.



2. Нынешняя смена парадигмы в технологии полупроводников открывает новые перспективы перед китайскими компаниями. Китай успешно воспользовался плодами четвертой промышленной революции и обогнал соперников, используя искусственный интеллект, мобильную связь 5G и систему "интернета вещей" (IoT) – коллективной сети подключенных сетей и технологий.



Китайские специалисты отмечают, что мировая индустрия микрочипов находится на переломном этапе: "закон Мура", согласно которому количество транзисторов на единицу площади кристалла удваивается каждые полтора-два года, больше не работает. Возникают новые технологии, и в этом смысле Китай и группа стран Chip 4 находятся в одинаковой исходной позиции. Более того, позиция Китая предпочтительней, поскольку переход здесь будет осуществляться в общенациональном масштабе. Благодаря колоссальному внутреннему рынку Китай способен одновременно ускорить конкуренцию между различными технологическими проектами. Затем "победившая" технология из национальной станет международной, а китайские компании выйдут в мировые лидеры.



3. Внедрив новую общенациональную систему, Китай сможет снизить зависимость от зарубежных полупроводниковых технологий и создать подконтрольную правительству компьютерную систему.



Поэтому у Китая есть потенциал, чтобы построить самостоятельную производственную цепочку для полупроводников и провести цифровизацию всего общества через апгрейдинг "зрелых" технологий, а также внедрение инноваций и развитие национальной компьютерной системы.



Китайские аналитики приходят к выводу, что централизованное развитие передовой компьютерной системы поможет национальным фирмам и целым отраслям сэкономить на инвестициях в компьютеризацию и снизить зависимость от передовых полупроводников. Несмотря на то, что проамериканский альянс Chip 4 значительно затруднит Китаю переход на новый уровень микрочипов, страна имеет достаточный потенциал для решения этой проблемы. Как известно, полупроводники технологически представляют собой высший уровень международного разделения труда. Поэтому инновационная деятельность Китая лишь усилит международное сотрудничество в этой отрасли. Несмотря на все ограничения, Китай намерен продолжить технологическую кооперацию со всеми партнерами, включая альянс Chip 4.



Введенные против Китая санкции вынудили зарубежные компании прекратить поставку "передовых" чипов и оборудования для ведущих китайских производителей полупроводников. В их числе – Yangtze Memory Technologies и (YMTC) Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), а также производители чипов для систем "искусственного интеллекта". В этой связи правительство КНР разрабатывает пакет помощи в 143 млрд долларов для поддержки национальной индустрии полупроводников. Это станет важнейшей мерой по самообеспечению микрочипами и ответом на попытки США замедлить технологический прогресс КНР.



По оценке китайских экономистов, КНР может стать мировым лидером в области производства полупроводников к 2030 году благодаря растущим объемам внутреннего рынка и огромному производственному потенциалу.



Не следует забывать, что после Пленума КПК 2013 года правительство Китая сделало полупроводники главным промышленно-инновационным приоритетом страны.



Полупроводниковой промышленности выделен один триллион юаней через государственный капитал, такой как Инвестиционный фонд интегральных схем (Большой фонд). Одновременно дан высокий политический приоритет, чтобы наполнить отрасль чипов ресурсами.



26.02.23 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677450000





