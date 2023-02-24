В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных

07:28 27.02.2023

Желающие попасть в батальон получают российское гражданство, подписывают контракт и проходят подготовку.

БИШКЕК, 27 фев - Sputnik. В ДНР создан добровольческий батальон, сформированный из украинских военнопленных, сообщил РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко.

"Когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. У меня и моих товарищей, которые будут в этом подразделении, появилась возможность отдать должное", - сказал Тищенко.



Андрей Тищенко - бывший командир танка и старший сержант украинских войск, сейчас он возглавляет подразделение нового батальона.



Желающие попасть в батальон получают гражданство России, подписывают контракт и проходят подготовку.