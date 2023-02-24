|В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных
07:28 27.02.2023
Желающие попасть в батальон получают российское гражданство, подписывают контракт и проходят подготовку.
БИШКЕК, 27 фев - Sputnik. В ДНР создан добровольческий батальон, сформированный из украинских военнопленных, сообщил РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко.
"Когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. У меня и моих товарищей, которые будут в этом подразделении, появилась возможность отдать должное", - сказал Тищенко.
Андрей Тищенко - бывший командир танка и старший сержант украинских войск, сейчас он возглавляет подразделение нового батальона.
Желающие попасть в батальон получают гражданство России, подписывают контракт и проходят подготовку.