ЦРУ подозревает Китай в поставках дронов России, - В.Скосырев

08:52 27.02.2023

26.02.2023



США и ЕС отвергли мирный план Пекина

Владимир Скосырев



Уильям Бернс уверен, что КНР помогает России не только морально.

Спор между Китаем и США по Украине охватил сразу несколько фронтов. Назвав мирный план Китая пророссийским, Вашингтон внес в черные списки несколько китайских фирм, которые якобы помогают военной промышленности РФ. Конфликт продолжился в Совете Безопасности ООН. США выступили за победу Украины, а представитель КНР призвал Россию и Украину начать переговоры без предварительных условий. Это не устроило группу G7. Она пригрозила, что КНР, КНДР, Иран дорого заплатят, если окажут поддержку Москве. По мнению эксперта, не исключено, что Китай поставляет РФ гражданские, а не боевые беспилотники.



Директор ЦРУ США Уильям Бернс довольно расплывчато охарактеризовал вероятность поставок Китаем оружия России. Вашингтон хочет побудить Пекин этого не делать. Якобы Пекин думает о предоставлении вооружений, но окончательное решение, по-видимому, не принято.



Характерно, что военная разведка Украины, которой США открыто помогают, сообщила, что Россия не располагает сейчас китайским оружием и боезапасом.



В обсуждении вопроса принял участие и сам президент США Джозеф Байден. В интервью ABC News он сказал, что не ожидает значительного предоставления Китаем помощи России в форме оружия. Но если это произойдет, США дадут ответ, наложив жесточайшие санкции. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал ранее, что Китай, вероятно, дал добро на предоставление нелетальной помощи России. Имеются в виду товары двойного назначения, предназначенные для использования как в военных, так и гражданских целях.



Китай ответил заявлением, что он "не предлагает продаж оружия в зонах конфликтов" или вовлеченным в них сторонам. Позицию Китая в широком аспекте, как передал Reuters, олицетворяет его план мира, который предусматривает "значительные уступки России". Этот план отвергли США и их союзники.



New York Times пишет, что Китай долго бил в барабаны, утверждая, что он будет играть более энергичную роль в урегулировании в Украине. Но фактически он повторил свою старую оценку, призвав к прекращению боевых действий, но одновременно избежав таких слов, как "вторжение", чтобы не повредить своим связям с Россией. Китай и ранее изображал себя как нейтрального брокера, а на деле сближался с Россией.



Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что к Китаю нет доверия, поскольку он провозгласил прочную дружбу с Россией, но не назвал действия России в Украине агрессией. В аналогичном духе высказалась Урсула фон дер Ляйен, председатель комиссии ЕС. Однако президент Украины Владимир Зеленский весьма осторожно отозвался о позиции Китая. "Я хочу верить, что Китай не собирается поставлять оружие России. Я хочу верить, что Китай встанет на сторону идеи мира и справедливости", – сказал он.



Тем не менее администрация Байдена добавила в свой черный список по торговле китайские компании, включающие Spacety Co, China HEAD Aerospace Technology Co. Эти и ряд других фирм обвиняются в том, что помогают Москве обходить экспортные рестрикции и получать доступ к ключевым технологиям. Заодно в черный список был включен и российский Meгафон. Компании, попавшие в список, подпадают под ограничения в приобретении товаров и технологий американского происхождения.



Китай заявил, что любые санкции, которые могут быть наложены на Россию, должны быть одобрены Советом Безопасности ООН. Эта его позиция нашла отражение во время специального заседания Совета Безопасности в минувшую пятницу. США дали понять, что стоят за победу Украины. А Китай повторил свой план, предложив провести дипломатические переговоры как "единственный правильный путь для разрешения кризиса".



Еще одной трибуной для дебатов по Украине стала встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 в индийском Бангалоре. Там Индия, председатель конференции, воспрепятствовала употреблению слова "война" в принятом документе. Как пишет Financial Times, "большая двадцатка" впервые оказалась открыто расколотой. Правда, утешением для Вашингтона может стать то, что группа G7, включающая богатые страны, безоговорочно осудила Россию.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "США не впервые делают заявление о том, что Китай поставляет России оружие. Аналогичные слова звучали и в первые несколько недель СВО. Тогда Китай не поставил России никакого оружия. Цель США состояла в том, чтобы дискредитировать Китай. С другой стороны, я не исключаю продажу России китайских беспилотников, предназначенных для мирного использования. По идее в России они могли быть переделаны для применения в боевых действиях".