 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У министра образования Киргизии появится заместитель... по списанию внешнего долга
09:30 27.02.2023

У министра образования может появиться новый зам - займется внешним долгом

Каныбек Иманалиев заявил, что эту идею поддержал президент.
БИШКЕК, 27 фев - Sputnik. В Кыргызстане планируется создать должность еще одного заместителя министра образования и науки, заявил исполняющий обязанности главы министерства Каныбек Иманалиев.
По его словам, заместитель будет работать над вопросом отсрочки или списания внешнего долга. Списанные деньги пойдут на развитие системы образования, утверждает Иманалиев.
"В ООН есть программа "Вызовы тысячелетия", четвертый пункт которой - обмен внешнего долга на вклад в образование. Новый заместитель не будет получать зарплату из бюджета, будем платить ему за счет грантов. Эффект получим через три года. Эта должность требует отличной дипломатии, глубоких знаний, также должны быть страны, которые поддержат нас в данном вопросе. У нас нет специалистов в этом направлении, мы их ищем", - сказал и. о. министра.

Он отметил, что президент Садыр Жапаров поддержал ​​идею.

Источник - ru.sputnik.kg
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