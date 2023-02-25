 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.02.2023
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Суббота, 25.02.2023
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В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов
09:36 27.02.2023

Задержан мэр турецкого города Нурдагы Оккеш Кавак, сообщает газета Sozcu.
Землетрясение разрушило почти все здания в Нурдагы. Также задержан Юнус Кая, который руководил строительством десятков домов, не выдержавших подземных толчков. Кая входит в совет города и работает сотрудником строительной комиссии. Правоохранители выяснили, что он работал в нескольких проектах с компанией, которая принадлежит брату мэра.
В целом задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.

Источник - ru.sputnik.kg
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