В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов

09:36 27.02.2023

Задержан мэр турецкого города Нурдагы Оккеш Кавак, сообщает газета Sozcu.

Землетрясение разрушило почти все здания в Нурдагы. Также задержан Юнус Кая, который руководил строительством десятков домов, не выдержавших подземных толчков. Кая входит в совет города и работает сотрудником строительной комиссии. Правоохранители выяснили, что он работал в нескольких проектах с компанией, которая принадлежит брату мэра.

В целом задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.