После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев

09:48 27.02.2023 После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент

Михаил Моисеев



…И именно так все и произойдет: Израиль обречен. Потому что машиах, по иудейским верованиям, должен прийти не в Израиль, а в Иудею. И в Иерусалим он должен войти не как почетный гость, а как освободитель иудеев. И символ их не гексаграмма, но минора, а шестиконечная звезда – это всего-лишь торговый логотип дома Ротшильдов. Т.е. нынешнее еврейское государство было ненастоящим. И евреи в нем – ненастоящие. Это Галкин, чтоль, настоящий еврей?



Вот и Андрей Ильич Фурсов, со ссылкой на Арнольда Тойнби и Генри Киссинджера, 10 лет назад говорил, что Израилю осталось 10 лет. А Збигнев Бзежинский незадолго до своей смерти утверждал, что хаос в мире продлиться до 2026 года, после чего установится новый мировой порядок, построенный совершенно на иных, чем ныне, принципах.



Между Израилем и Голливудом, НАТО, Украиной, Демпартией США, ЕС или ФРС принципиальной разницы нет: это инструменты, а инструменты заменяемы. Лишь Россия и Китай имеют дерзость (и возможности) бунтовать, не только отказываясь быть послушными игрушками глобалистов, но вести собственную глобальную игру. Но это вовсе не значит, что нами не пытаются манипулировать внешние силы.



К осени у НАТО закончатся украинцы, глобалистам потребуется открыть против России второй фронт, чтобы не допустить прекращения войны до президентских выборов в РФ. Самый очевидный вариант: резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Кто там начнет бузить первым неважно, но рано или поздно (и это было очевидно с самого начала нашей сирийской эпопеи) российская армия вступит в полномасштабные боевые действия с ЦАХАЛом. За Израиль впишется НАТО, официально объявив нам войну (или же, скорее, лишь официально заявив о таком намерении), что, приведет к выходу из альянса "стран-антисемитов". Персы, арабы и турки могут выступить на нашей стороне, а могут и запастись попкорном. А вот КНР обязательно будет втянута в этот конфликт. В этом-то и весь смысл грядущей заварушки: переход от геополитики к акваполитике невозможен без ликвидации государств, олицетворяющих собой континент. Москва предоставит коридор для прохода китайских войск по территории РФ, и огромная махина НОАК медленно поползет на запад. Это значит – последний отсчет начался.



На Украине провокация с использованием ядерного оружия не удалась: в Европе банально не нашлось "левого" ядерного заряда. А вот на Ближнем Востоке – удастся, т.к. арсенал Израиля на 100% и состоит из таких неучтенных международным контролем боеприпасов. В ядерном теракте погибнут, конечно же, в основном русские, но и обвинят, конечно же, русских. И, естественно, в первую очередь лидера русских, "кровавого Тирана", которого уже обвиняют в том, что он "готов уничтожить все человечество, лишь бы сохранить свою власть". (Непонятно, правда, над кем же он тогда собрался властвовать). Теракт станет сигналом для майдана в Москве; силовики, как обычно бывает в таких случаях, так и не дождутся приказа пресечь беспредел, потому что майдан – лишь прикрытие для "дворцового" переворота. Предательство – это единственный способ победить Россию, потому что никаким иным путем сделать это невозможно. Аналогичный майдан начнется и в Пекине (см. предыдущий текст), да и вообще чреда путчей, беспорядков и зачисток прокатится по всей планете. Поэтому таинственных снайперов (которые появляются при любом госперевороте, от свержения Чаушеску до Евромайдана-2014) в Москве на этот раз не будет: они потребуются по месту постоянной своей приписки. Т.е. в США, где в 2024 году так же состоятся веселые президентские выборы.



Китайская армия, тем временем, дойдет до Урала. Но поскольку и из Пекина, и из Москвы перестанут поступать приказы, она остановится, растянувшись по всему нашему Дальнему Востоку. Огромное количество вооруженных до зубов молодых мужиков, оставшихся без руководства, предоставленных самим себе, голодных в прямом и переносном смысле. Да еще и китайцев. Даже если они и не устроят ни малейшего нехорошего инцидента, то на этот случай есть СМИ, боты в соцсетях, фотошоп и моднейшие нейросети, эффектно живописующие "дополненную реальность": истерика будет организована в любом случае. Майданная марионеточная власть, захватившая Кремль, будет прекрасно отдавать себе отчет в том, что самостоятельно она долго не протянет, поэтому под предлогом "защиты от китайской угрозы", откроет границы для танков НАТО с недобитыми украинскими полицаями в обозе. Ядерная триада, гиперзвуковое оружие, ВКС и ВМФ России перейдут под командование ООН, как и обещала Дж. Псаки. Начнется окончательное решение русского вопроса: концлагеря будут далеко не электронные, а самые обычные – с колючей проволокой и чадящими трубами крематориев. И чтобы Россия никогда не смогла возродиться, тотальному уничтожению подлежат все, в т.ч. и пятая колонна, и хохлятские полицаи, ибо кем бы они себя сейчас не мнили, они тоже русские. Ведь даже у т.н. "хорошего русского" (т.е. у предателя) через поколение может родиться "плохой русский", который на пыльном чердаке старой прадедовой дачи найдет вдруг том запрещенного Достоевского, бюст Сталина, иконку Спаса Нерукотворного и потертую кассету группы "Любэ" – и придется тогда цивилизаторам начинать все сначала.



***



Обо всем этом я твержу уже очень-очень-очень давно, и прекрасно понимаю, что всех уже задолбал, как тот Волобуев-76. И хотел бы я "сменить пластинку", и хотел бы я говорить о бабах и водке, и хотел бы я ошибаться, но происходящие последние годы события упорно не встраиваются в логику каких-либо других цепочек причинно-следственных связей, а значит все будет именно так, как изложено выше.



Что осталось мне? Как стать услышанным? Сойдет снег – одену рубище, соберу узелок со снедью и пойду по весям каликой перехожим, проповедовать стану, тряся всклокоченной бородой и пугая прохожих безумным взглядом. В Москве не примут – до Пекина дойду…



***



Действительно, эту перспективу ближайшего будущего я озвучиваю уже столь долго, что не могу сдержать самоиронию. Но вот в прошлом тексте, говоря о кухонных ножах, я ни разу не шутил: великое делание героев продолжится при любом раскладе. Ибо "Бог никогда не допустит случиться злу, если из него не произойдет много добра", – уверяет нас святой Паисий Святогорец.



Другой почитаемый православными монах, провидец архимандрит Таврион (1898-1978) пророчествовал: "Китай пойдет по России, но не как воинствующий, а как идущий куда-то на войну. Россия будет, как коридор, для него. Когда дойдут до Урала, остановятся и будут жить там. Божия Матерь в последнее время будет молиться за Китай, и множество китайцев будет принимать массово крещение. Многие из них примут мученическую кончину за Русь. Вот тогда будет ликование!" На эту тему вообще-то есть множество святоотеческих пророчеств, большинство из которых гласит, что сначала-то китайцы начнут жесточайшие гонения на православное христианство с погромами и изуверской резней, а уж потом случится чудо и они уверуют. Да еще и домой вернутся и там всех крестят, потом придут обратно с подкреплением, чтобы освободить Третий Рим и продолжить прерванное движение ко Второму и Первому; тогда де-факто Россия и Китай станут единой мегадержавой. Как это будет выглядеть юридически неизвестно, да и плевать. Кстати, механическое смешение российской и китайской государственности приведет к механическому же появлению бинарной финансовой системы.



Обратите внимание, что в предсказании Тавриона новообретенные китайские братья идут на смерть не за веру и даже (прости, Господи) не за Христа, а за Русь, т.е. за нас. И Китай станет Русью: там тоже полстраны – R1а.



Неимоверной издевкой над цивилизацией моря уже стал тот факт, что, именно благодаря практике акваполитики, идея объединения изнеженных атлантистов в т.н. "Золотой миллиард" оказалась фикцией и полностью забыта. И тут, вдруг, из "ржавого пояса" КНР и ледяной сибирской пустыни, где согласно географическим картам европейца Меркатора нет ничего, кроме виселиц, выходит бликуя неиллюзорной плотью новый исторический субъект – наш, евразийский Стальной миллиард. Стальной миллиард, железобетонным фундаментом которого будет окрещенное Духом Святым и огнем, кровью и вьюгой святое наше православие. Могучий замес.



Сложно проигнорировать здесь намек на теократию.



А вот и представьте: вы проснулись сегодня утром, а все нынешние государственные институты рухнули, потому что засевшие там "спящие" проснулись, а "седьмая колонна" вновь почуяла себя "рыбой в воде". Нечто подобное мы пережили 30 лет назад, когда казавшаяся непоколебимой Советская власть в одночасье самоликвидировалась, только на сей раз все повторится гораздо фатальнее и несоизмеримо болезненнее. Что останется нам этим утром? Единственной общеимперской структурой, превосходно централизованной, разветвленной, системной, обладающей ясными мировоззренческими ценностями, отчетливым механизмом распознавания "свой-чужой", мощными ресурсами, мобилизационными возможностями и квалифицированными управленцами станет РПЦ МП – организация, которая за многовековую историю уже не раз доказывала свою жизнеспособность. И Церковь вновь будет гонима (и на европейской территории РФ, и на азиатской), что весьма пойдет ей на пользу: из нее схлынут случайные люди. И Церковь вновь станет центром кристаллизации и местом сборки новой Руси.



Есть еще один принципиальный критерий: сейчас выросло целое поколение, у которого не было ни опыта, ни примеров опыта нормальных гендерных отношений, которые не могут допустить даже и мысль о том, что они вовсе не должны быть прислугой женщинам. Все как в "цивилизованных странах", просто Россия гниет медленнее европ и "Соединенных Смрадов" (термин графа Хортицы), но результат-то будет тот же. Как бы нам, образованным и просвещенным, это не нравилось, но положите руку на сердце, взгляните в глаза реальности и признайте очевидный факт: на сегодняшний день РПЦ – это единственная структура, сохраняющая человеческую иерархию, априори защищенную от феминистской эрозии. Собственно, именно благодаря этому своему качеству Церковь и проявляет чудеса выживаемости. Там и мы спасемся. Не только духовно, но и вполне себе физически. И как бы не казался немыслимым этот путь, другого, похоже, нет: "Вся власть попам!"



А вот кромешная, паталогическая феминоидность "Макдональдстана" – это как раз тот фактор, который вселяет уверенность в неизбежности нашей победы. Например, как уже отмечалось, А.И Фурсов дает абсолютно точные прогнозы, но частенько (что он и сам публично признавал) ошибается в сроках: анонсируемые им события на мировой арене происходят на порядок быстрее, чем он мог предположить. Эта ошибка вытекает из недопонимания специфических качественных характеристик наших оппонентов, среди которых полностью доминируют токсичные истерички и педерасты. У них не по-москальски скачут гормоны, что подталкивает их на скороспешные действия. Как следствие, персонал их "центров принятия решений" стал неспособен к долгосрочному планированию, к адекватной самооценке, к действиям без методички, к бескорыстному созиданию, лишен устойчивых ориентиров (кроме самовлюбленности), настроен на получение результата "здесь и сейчас", не шибко задумываясь о последствиях. Но самое забавное в том, что они и нас оценивают по своим дефективным критериям. И "искусственный интеллект", которого они готовы провозгласить своим новым божеством, станет ровно так же недееспособен, т.к. закладываемые в него алгоритмы писаны с тех же самых персонажей. Надо отметить, что указанные персонажи (благодаря суггестивности, заменяющей им рассудочное мышление) чрезвычайно быстро обучаются, но учиться можно только готовым формам, а в проводимой ими же постмодернистской повестке готовых форм больше не будет.



Все это вкупе дает нам стратегическое преимущество: они уничтожат привычный мир (это несложно), но сами окажутся неприспособленны к жизни в новых условиях. А мы, с нашими китайскими товарищами, защищенные тестостеронными доспехами вечных ценностей, вернем утраченное, восстановим разрушенное, абсорбируем новое и многократно приумножим свои силы. Только вот потом, согласно древним пророчествам, наш Стальной миллиард вновь зачем-то попрется в Палестину. И лишь тогда и начнется Армагеддон. А все, что произойдет до того, будет всего-то прелюдией.



В этой, в целом достаточно внятной, картине, никоим образом не проявлен еще один субъектный критерий: а что все это время будет делать наш дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров? Пророчества молчат на этот счет. Но это они специально. Это чтобы вражеский ИИ не смог нас просчитать…



26.02.23 Источник - zavtra.ru

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