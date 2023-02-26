|После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев
09:48 27.02.2023
После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент
Михаил Моисеев
…И именно так все и произойдет: Израиль обречен. Потому что машиах, по иудейским верованиям, должен прийти не в Израиль, а в Иудею. И в Иерусалим он должен войти не как почетный гость, а как освободитель иудеев. И символ их не гексаграмма, но минора, а шестиконечная звезда – это всего-лишь торговый логотип дома Ротшильдов. Т.е. нынешнее еврейское государство было ненастоящим. И евреи в нем – ненастоящие. Это Галкин, чтоль, настоящий еврей?
Вот и Андрей Ильич Фурсов, со ссылкой на Арнольда Тойнби и Генри Киссинджера, 10 лет назад говорил, что Израилю осталось 10 лет. А Збигнев Бзежинский незадолго до своей смерти утверждал, что хаос в мире продлиться до 2026 года, после чего установится новый мировой порядок, построенный совершенно на иных, чем ныне, принципах.
Между Израилем и Голливудом, НАТО, Украиной, Демпартией США, ЕС или ФРС принципиальной разницы нет: это инструменты, а инструменты заменяемы. Лишь Россия и Китай имеют дерзость (и возможности) бунтовать, не только отказываясь быть послушными игрушками глобалистов, но вести собственную глобальную игру. Но это вовсе не значит, что нами не пытаются манипулировать внешние силы.
К осени у НАТО закончатся украинцы, глобалистам потребуется открыть против России второй фронт, чтобы не допустить прекращения войны до президентских выборов в РФ. Самый очевидный вариант: резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Кто там начнет бузить первым неважно, но рано или поздно (и это было очевидно с самого начала нашей сирийской эпопеи) российская армия вступит в полномасштабные боевые действия с ЦАХАЛом. За Израиль впишется НАТО, официально объявив нам войну (или же, скорее, лишь официально заявив о таком намерении), что, приведет к выходу из альянса "стран-антисемитов". Персы, арабы и турки могут выступить на нашей стороне, а могут и запастись попкорном. А вот КНР обязательно будет втянута в этот конфликт. В этом-то и весь смысл грядущей заварушки: переход от геополитики к акваполитике невозможен без ликвидации государств, олицетворяющих собой континент. Москва предоставит коридор для прохода китайских войск по территории РФ, и огромная махина НОАК медленно поползет на запад. Это значит – последний отсчет начался.
На Украине провокация с использованием ядерного оружия не удалась: в Европе банально не нашлось "левого" ядерного заряда. А вот на Ближнем Востоке – удастся, т.к. арсенал Израиля на 100% и состоит из таких неучтенных международным контролем боеприпасов. В ядерном теракте погибнут, конечно же, в основном русские, но и обвинят, конечно же, русских. И, естественно, в первую очередь лидера русских, "кровавого Тирана", которого уже обвиняют в том, что он "готов уничтожить все человечество, лишь бы сохранить свою власть". (Непонятно, правда, над кем же он тогда собрался властвовать). Теракт станет сигналом для майдана в Москве; силовики, как обычно бывает в таких случаях, так и не дождутся приказа пресечь беспредел, потому что майдан – лишь прикрытие для "дворцового" переворота. Предательство – это единственный способ победить Россию, потому что никаким иным путем сделать это невозможно. Аналогичный майдан начнется и в Пекине (см. предыдущий текст), да и вообще чреда путчей, беспорядков и зачисток прокатится по всей планете. Поэтому таинственных снайперов (которые появляются при любом госперевороте, от свержения Чаушеску до Евромайдана-2014) в Москве на этот раз не будет: они потребуются по месту постоянной своей приписки. Т.е. в США, где в 2024 году так же состоятся веселые президентские выборы.
Китайская армия, тем временем, дойдет до Урала. Но поскольку и из Пекина, и из Москвы перестанут поступать приказы, она остановится, растянувшись по всему нашему Дальнему Востоку. Огромное количество вооруженных до зубов молодых мужиков, оставшихся без руководства, предоставленных самим себе, голодных в прямом и переносном смысле. Да еще и китайцев. Даже если они и не устроят ни малейшего нехорошего инцидента, то на этот случай есть СМИ, боты в соцсетях, фотошоп и моднейшие нейросети, эффектно живописующие "дополненную реальность": истерика будет организована в любом случае. Майданная марионеточная власть, захватившая Кремль, будет прекрасно отдавать себе отчет в том, что самостоятельно она долго не протянет, поэтому под предлогом "защиты от китайской угрозы", откроет границы для танков НАТО с недобитыми украинскими полицаями в обозе. Ядерная триада, гиперзвуковое оружие, ВКС и ВМФ России перейдут под командование ООН, как и обещала Дж. Псаки. Начнется окончательное решение русского вопроса: концлагеря будут далеко не электронные, а самые обычные – с колючей проволокой и чадящими трубами крематориев. И чтобы Россия никогда не смогла возродиться, тотальному уничтожению подлежат все, в т.ч. и пятая колонна, и хохлятские полицаи, ибо кем бы они себя сейчас не мнили, они тоже русские. Ведь даже у т.н. "хорошего русского" (т.е. у предателя) через поколение может родиться "плохой русский", который на пыльном чердаке старой прадедовой дачи найдет вдруг том запрещенного Достоевского, бюст Сталина, иконку Спаса Нерукотворного и потертую кассету группы "Любэ" – и придется тогда цивилизаторам начинать все сначала.
***
Обо всем этом я твержу уже очень-очень-очень давно, и прекрасно понимаю, что всех уже задолбал, как тот Волобуев-76. И хотел бы я "сменить пластинку", и хотел бы я говорить о бабах и водке, и хотел бы я ошибаться, но происходящие последние годы события упорно не встраиваются в логику каких-либо других цепочек причинно-следственных связей, а значит все будет именно так, как изложено выше.
Что осталось мне? Как стать услышанным? Сойдет снег – одену рубище, соберу узелок со снедью и пойду по весям каликой перехожим, проповедовать стану, тряся всклокоченной бородой и пугая прохожих безумным взглядом. В Москве не примут – до Пекина дойду…
***
Действительно, эту перспективу ближайшего будущего я озвучиваю уже столь долго, что не могу сдержать самоиронию. Но вот в прошлом тексте, говоря о кухонных ножах, я ни разу не шутил: великое делание героев продолжится при любом раскладе. Ибо "Бог никогда не допустит случиться злу, если из него не произойдет много добра", – уверяет нас святой Паисий Святогорец.
Другой почитаемый православными монах, провидец архимандрит Таврион (1898-1978) пророчествовал: "Китай пойдет по России, но не как воинствующий, а как идущий куда-то на войну. Россия будет, как коридор, для него. Когда дойдут до Урала, остановятся и будут жить там. Божия Матерь в последнее время будет молиться за Китай, и множество китайцев будет принимать массово крещение. Многие из них примут мученическую кончину за Русь. Вот тогда будет ликование!" На эту тему вообще-то есть множество святоотеческих пророчеств, большинство из которых гласит, что сначала-то китайцы начнут жесточайшие гонения на православное христианство с погромами и изуверской резней, а уж потом случится чудо и они уверуют. Да еще и домой вернутся и там всех крестят, потом придут обратно с подкреплением, чтобы освободить Третий Рим и продолжить прерванное движение ко Второму и Первому; тогда де-факто Россия и Китай станут единой мегадержавой. Как это будет выглядеть юридически неизвестно, да и плевать. Кстати, механическое смешение российской и китайской государственности приведет к механическому же появлению бинарной финансовой системы.
Обратите внимание, что в предсказании Тавриона новообретенные китайские братья идут на смерть не за веру и даже (прости, Господи) не за Христа, а за Русь, т.е. за нас. И Китай станет Русью: там тоже полстраны – R1а.
Неимоверной издевкой над цивилизацией моря уже стал тот факт, что, именно благодаря практике акваполитики, идея объединения изнеженных атлантистов в т.н. "Золотой миллиард" оказалась фикцией и полностью забыта. И тут, вдруг, из "ржавого пояса" КНР и ледяной сибирской пустыни, где согласно географическим картам европейца Меркатора нет ничего, кроме виселиц, выходит бликуя неиллюзорной плотью новый исторический субъект – наш, евразийский Стальной миллиард. Стальной миллиард, железобетонным фундаментом которого будет окрещенное Духом Святым и огнем, кровью и вьюгой святое наше православие. Могучий замес.
Сложно проигнорировать здесь намек на теократию.
А вот и представьте: вы проснулись сегодня утром, а все нынешние государственные институты рухнули, потому что засевшие там "спящие" проснулись, а "седьмая колонна" вновь почуяла себя "рыбой в воде". Нечто подобное мы пережили 30 лет назад, когда казавшаяся непоколебимой Советская власть в одночасье самоликвидировалась, только на сей раз все повторится гораздо фатальнее и несоизмеримо болезненнее. Что останется нам этим утром? Единственной общеимперской структурой, превосходно централизованной, разветвленной, системной, обладающей ясными мировоззренческими ценностями, отчетливым механизмом распознавания "свой-чужой", мощными ресурсами, мобилизационными возможностями и квалифицированными управленцами станет РПЦ МП – организация, которая за многовековую историю уже не раз доказывала свою жизнеспособность. И Церковь вновь будет гонима (и на европейской территории РФ, и на азиатской), что весьма пойдет ей на пользу: из нее схлынут случайные люди. И Церковь вновь станет центром кристаллизации и местом сборки новой Руси.
Есть еще один принципиальный критерий: сейчас выросло целое поколение, у которого не было ни опыта, ни примеров опыта нормальных гендерных отношений, которые не могут допустить даже и мысль о том, что они вовсе не должны быть прислугой женщинам. Все как в "цивилизованных странах", просто Россия гниет медленнее европ и "Соединенных Смрадов" (термин графа Хортицы), но результат-то будет тот же. Как бы нам, образованным и просвещенным, это не нравилось, но положите руку на сердце, взгляните в глаза реальности и признайте очевидный факт: на сегодняшний день РПЦ – это единственная структура, сохраняющая человеческую иерархию, априори защищенную от феминистской эрозии. Собственно, именно благодаря этому своему качеству Церковь и проявляет чудеса выживаемости. Там и мы спасемся. Не только духовно, но и вполне себе физически. И как бы не казался немыслимым этот путь, другого, похоже, нет: "Вся власть попам!"
А вот кромешная, паталогическая феминоидность "Макдональдстана" – это как раз тот фактор, который вселяет уверенность в неизбежности нашей победы. Например, как уже отмечалось, А.И Фурсов дает абсолютно точные прогнозы, но частенько (что он и сам публично признавал) ошибается в сроках: анонсируемые им события на мировой арене происходят на порядок быстрее, чем он мог предположить. Эта ошибка вытекает из недопонимания специфических качественных характеристик наших оппонентов, среди которых полностью доминируют токсичные истерички и педерасты. У них не по-москальски скачут гормоны, что подталкивает их на скороспешные действия. Как следствие, персонал их "центров принятия решений" стал неспособен к долгосрочному планированию, к адекватной самооценке, к действиям без методички, к бескорыстному созиданию, лишен устойчивых ориентиров (кроме самовлюбленности), настроен на получение результата "здесь и сейчас", не шибко задумываясь о последствиях. Но самое забавное в том, что они и нас оценивают по своим дефективным критериям. И "искусственный интеллект", которого они готовы провозгласить своим новым божеством, станет ровно так же недееспособен, т.к. закладываемые в него алгоритмы писаны с тех же самых персонажей. Надо отметить, что указанные персонажи (благодаря суггестивности, заменяющей им рассудочное мышление) чрезвычайно быстро обучаются, но учиться можно только готовым формам, а в проводимой ими же постмодернистской повестке готовых форм больше не будет.
Все это вкупе дает нам стратегическое преимущество: они уничтожат привычный мир (это несложно), но сами окажутся неприспособленны к жизни в новых условиях. А мы, с нашими китайскими товарищами, защищенные тестостеронными доспехами вечных ценностей, вернем утраченное, восстановим разрушенное, абсорбируем новое и многократно приумножим свои силы. Только вот потом, согласно древним пророчествам, наш Стальной миллиард вновь зачем-то попрется в Палестину. И лишь тогда и начнется Армагеддон. А все, что произойдет до того, будет всего-то прелюдией.
В этой, в целом достаточно внятной, картине, никоим образом не проявлен еще один субъектный критерий: а что все это время будет делать наш дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров? Пророчества молчат на этот счет. Но это они специально. Это чтобы вражеский ИИ не смог нас просчитать…
26.02.23