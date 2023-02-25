"Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда (история), - А.Михайлов

10:44 27.02.2023

"Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда



АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

Суббота, 25 Фев 2023, 18:00



Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Иллюстрация: с картины Абылхана Кастеева "Сарбазы Амангельды".



Всенародную любовь к Амангельды ИМАНОВУ, которую культивировали в Советском Казахстане, ныне сложно сохранить на том уровне. Тому сильно мешают новая историография и ее неувязки с прежней. Как создавалась легенда, красноречиво свидетельствуют конкретные события и цитаты, почерпнутые из газет и официальных бумаг прошлого века.



"Не тот батыр…"



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Из "Казахстанской правды" от 5 июля 1936 года:



"Амангельды Иманов не тот батыр, каких много видал колониальный аул. Амангельды первый в истории казахского народа батыр с общенациональными чертами… Это – красный народный батыр.



Нет колхоза в Казахстане, где не распевали бы песни о легендарном большевике-батыре. С плебейской силой творимой народом легенды вошел Амангельды в историю казахского народа, потеснив ханов, султанов и превозносимых феодальной знатью героев "белой кости"…"



Подлинно народный герой…



Из отчетного доклада Казкрайкома Первому съезду КП(б) Казахстана от 5 июня 1937 года:



"Мы вытащили на свет божий и показали народным массам подлинного народного героя и организатора восстания 1916 года в Тургайской области и героя гражданской войны Амангельды Иманова, погибшего от руки контрреволюционной алашской партии. Ложь алаш-ордынцев, поддержанная некоторыми наивными и доверчивыми коммунистами, о конокрадстве Амангельды Иманова разоблачена и рассеяна".



Кино, которое снимали близ Алма-Аты



"Вчера близ Алма-Аты начались натурные съемки фильма "Амангельды". Кинокартину об Амангельды Иманове – герое казахского народа – снимает экспедиция ленинградской киностудии "Ленфильм", возглавляемая режиссером ЛЕВИНЫМ". Эта заметка из главной газеты СССР – "Правды" (от 25 августа 1937 года).



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"Амангельды", один из первых казахстанских кинофильмов (первый звуковой!), вышел на экраны в следующем 1938 году. Несмотря на ленинградскую марку, в этой ленте засветился весь цвет казахских исполнителей эпохи: УМУРЗАКОВ (сыгравший Амангельды), ДЖАНДАРБЕКОВА, ДЖАНДАРБЕКОВ, КОЖАМКУЛОВ, КУАНЫШПАЕВ, БАДЫРОВ. МУСРЕПОВ и МАЙЛИН писали сценарий (вместе с ИВАНОВЫМ). А ЖУБАНОВ – музыку (вместе с ГНЕСИНЫМ).



Научная экспедиция Академии наук



В 1944 году, в последний год Великой Отечественной войны, в республике широко отмечалась "25-я годовщина со дня гибели Амангельды". Подготовка началась годом ранее. Так, Казахским филиалом Академии наук СССР была организованна масштабная экспедиция на "родину героя". В ее ходе было собрано и задокументировано огромное количество воспоминаний (в том числе – от соратников и ближних), а также фольклора, уже сложившегося к тому времени вокруг личности Иманова: песен, легенд и пр.



Как писал один из участников Алкей МАРГУЛАН: "На всю жизнь я сохранил воспоминания об этой незабываемой экспедиции, когда мы прикоснулись к истории народного подвига, и в самые жаркие, трудные дни войны летом 1943 года вновь почувствовали могучую силу боевых традиций советских народов, величие духа борцов, поднимающихся на битву за счастье народа".



Богатырский дар памяти



Легендарный борец Хаджимукан МУНАЙТПАСОВ также не остался в стороне. Семидесятипятилетний "чемпион мира по французской борьбе" внес в фонд обороны 100 тысяч рублей своих трудовых сбережений. Его вклад был сопровожден письмом, в котором Хаджимукан просил "дать соответствующее указание и построить на эти средства самолет имени народного батыра Амангельды Иманова". Построенный самолет вручили пилоту 701 авиаполка ночных бомбардировщиков 284-й авиадивизии Кажию ШАЛАБАЕВУ. Есть сведения, что самолет имени Амангельды Иманова был в небе над Москвой на параде Победы.



Памятник в столице Казахстана



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В те же дни началась история памятника, который стал одной из знаковых достопримечательностей послевоенной столицы Советского Казахстана. Местному Союзу архитекторов была выделена сумма в 400 698 рублей для проведения Всесоюзного открытого конкурса на составление проекта памятника Амангельды Иманову. Конную статую изначально планировали установить на привокзальной площади в Алма-Ате. Но в 1947 году ее возвели несколько далее по проспекту Сталина. Авторами монумента стали дагестанский скульптор Х. АСКАР-САРЫДЖА и казахстанский архитектор Т. БАСЕНОВ.



2 мая – день Амангельды



17 июня 1944 года вышло постановление Совнаркома и ЦК КП(б) Казахстана "Об увековечении памяти казахского народного героя Амангельды Иманова". В нем, в частности, были такие пункты:



"1. Установить день ежегодного чествования памяти Амангельды Иманова – второе мая. Этот день должен быть ознаменован повсеместно в республике проведением народно-национальных, военно-спортивных и физкультурных состязаний и игр…



8. Обязать Союз советских писателей (т. МУКАНОВА) и Союз советских композиторов Казахстана (т. БРУСИЛОВСКОГО) создать монументальные музыкально-художественные произведения, посвященные Амангельды Иманову…



10. Установить персональные пенсии по 300 руб. ежемесячно до совершеннолетия внукам батыра… и пожизненную пенсию в размере 400 руб. ежемесячно дочери батыра – Макен ИМАНОВОЙ. Выдать единовременное пособие в размере 10 000 руб. семье сына Амангельды – Рамазана АМАНГЕЛЬДИНА, находящегося на фронте Отечественной войны".



Под "Марши Амангельды"



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Мобилизующая суть образа Амангельды отчетливо просматривалась в патриотической музыке своего времени. Так, в середине прошлого века существовало несколько "маршей Амангельды", созданных как народными, так и профессиональными композиторами. Один из них был написан в 1943 году композитором Е. Брусиловским и военным музыкантом - майором В. РУНОВЫМ. Другой (для оркестра казахских народных инструментов) сочинил в 1944 году Л. ХАМИДИ. А в 1945 году появился фанфарный марш М. ИВАНОВА-СОКОЛЬСКОГО "Амангельды батыр". В те же годы в Алма-Ате зазвучал еще один марш "Амангельды", написанный эвакуированным московским композитором С. ТУЛИКОВЫМ.



Но памяти батыра были посвящены в те годы и более классические по формам произведения: фортепьянное трио "Памяти Амангельды" С. ШАБЕЛЬСКОГО, симфоническая поэма "Амангельды" В. ВЕЛИКАНОВА, еще одно произведение такого же жанра и названия Е. РАХМАДИЕВА, увертюра "Амангельды" Е. Брусиловского и, наконец, опера с тем же названием, написанная тем же Е. Брусиловским вместе с М. ТУЛЕБАЕВЫМ.



90-летие



Дни рождения Амангельды каждый раз становились хорошим поводом воскрешения памяти о событиях, все далее уходящих в прошлое. Вот выдержка из всесоюзной газеты "Известия" от 1 марта 1963 года:



"Батыр казахского народа".



"Первого марта исполняется 90 лет со дня рождения Амангельды Иманова. Эта дата широко отмечается в Казахстане. Республиканская публичная библиотека имени А. С. Пушкина в Алма-Ате открыла большую книжно-иллюстративную выставку "Народный батыр Амангельды". Особенно богат раздел этой выставки, показывающий образ А. Иманова в художественной литературе… 90-летие со дня рождения Амангельды отмечает республиканский краеведческий музей, где хранится дневник Иманова, его личное оружие, фотографии его боевых сподвижников".



Юбилей



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100-летие Амангельды в 1973 году отмечено еще одним всплеском внимания к любимому народному герою. Так, в художественной галерее имени Т. Шевченко в Алма-Ате состоялась обширная выставка. Вот, что писала о ней "Казахстанская правда" от 3 апреля:



"Одним из первых к легендарному образу обратился народный художник Казахской ССР А. КАСТЕЕВ. Революционные события отражают в своих живописных работах "Атака Амангельды", "Конный портрет А. Иманова", триптихе "1916 год" народный художник Казахской ССР К. ТЕЛЬЖАНОВ, заслуженный деятель искусств Н. НУРМУХАММЕДОВ, А. САДЫХАНОВ. В скульптуре образ батыра обретает пластическую форму в творчестве народного художника Казахской ССР Х. НАУРЗБАЕВА и молодого скульптора Т. ДОСМАГАМБЕТОВА".



Любопытно, что никаких прижизненных портретов и фотоснимков Амангельды не сохранилось и все портреты героя – своеобразные "фотороботы", воссозданные художниками по воспоминаниям современников и исходя из своих представлений.



Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".