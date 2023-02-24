Умер от легочной эмболии рос-политолог Глеб Павловский

10:48 27.02.2023

Перед смертью Глеб Павловский тяжело болел: несколько больниц за последние месяцы

У политолога подозревали инсульт и легочную эмболию



Известный политолог Глеб Павловский, о смерти которого стало известно в понедельник утром, последние несколько месяцев находился в тяжелом состоянии и сменил несколько больниц.



Как стало известно "МК", еще в октябре 2022 года 71-летнего Павловского доставили в онкологическую больницу №62. Там в конце октября у него произошло острое нарушение мозгового кровообращения. С подозрением на инсульт его перевезли в больницу им. Вересаева в Москве. Там состояние больного улучшилось, и Павловского отправили на реабилитацию в научный центр курортологии. Но уже в ноябре Глебу Олеговичу вновь стало хуже, и его вновь пришлось госпитализировать – на этот раз в больницу им. Боткина с подозрением на эмболию легочной артерии.