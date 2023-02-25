Криминального брата Болата Назарбаева уводят от ответственности

10:49 27.02.2023

Комитет государственного имущества и приватизации претензий к Болату Назарбаеву не имеет



СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ

Суббота, 25 Фев 2023, 11:00



Но Генеральная прокуратура вынесла протест на судебные акты по приватизации



Традиционно мониторя судебную базу данных, в начале февраля Ratel.kz обнаружил, что в Верховный суд поступило гражданское дело номер 6001-23-00-3ПК/0, истцом по которому выступает Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан, а ответчиком – родной младший брат экс-елбасы Болат НАЗАРБАЕВ.



Поскольку в судебной базе не было выложено никаких документов, которые могли бы пролить свет на суть исковых требований, редакция Ratel.kz отправила запрос в Комитет государственного имущества и приватизации. Кстати, поиск каких-либо исков от Комитета к Болату Назарбаеву за последние три года в районных и областных судах нам также результатов не дал – исков не было. Потому мы решили отправить запрос, чтобы выяснить, какие претензии имеются у Комитета государственного имущества и приватизации к брату экс-елбасы.



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В пятницу, 24 февраля, редакция получила ответ на него: "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее -Комитет), рассмотрев ваш запрос, представленный посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан "е-Otinish", сообщает, что Комитет какие-либо ходатайства, по гражданскому делу, ответчиком по которому выступает Назарбаев Болат Абишевич, в Верховный Суд Республики Казахстан не подавал.



При этом, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан (далее - ГП РК) в порядке статьи 439 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан был принесен протест на состоявшиеся судебные акты. В связи с чем, по вопросам, изложенным в запросе, рекомендуем вам обратиться в ГП РК.



Также сообщаем об отсутствии в Комитете судебных актов, признающих факт приватизации незаконными или же выполненных с нарушением действующего законодательства Республики Казахстан".



Вот такая сложилась странная ситуация: Комитет государственного имущества и приватизации исков не подавал, а в судебной базе гражданский иск от него имеется. Более того, протест вынесен Генеральной прокуратурой, что никак не отражено в базе. Ну и самое важное – в Комитете подтвердили, что у них нет судебных актов к Болату Назарбаеву, признающих факт приватизации незаконным или же выполненных с нарушением действующего законодательства.



Кстати, мы сразу обратили внимание, что в номере гражданского иска - 6001-23-00-3ПК/0 последняя цифра – ноль. Как пояснили наши источники, такого в принципе не должно быть. Впрочем, с оговоркой, что дело, скорее всего находится под грифом "совершенно секретно".



Будем ждать итогов рассмотрения протеста Генеральной прокуратуры на какой-то из судебных актов, вынесенный на имя Болата Назарбаева. Очень хочется надеяться, что мы узнаем страшную государственную тайну с длинным списком того, что перешло в мозолистые руки младшего брата экс-елбасы за 30 лет независимости Казахстана.