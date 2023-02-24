В МВД Киргизии можно купить любую должность, - признает сам министр Ниязбеков

11:23 27.02.2023

Глава МВД напомнил о ротации руководителям ОВД, которые "через посредников" хотят получить должность

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков 27 февраля провел онлайн-совещание о мерах по охране общественного порядка, раскрытию и предупреждению преступлений.



Как сообщили в пресс-службе МВД, министр напомнил, что на коллегии по итогам работы органов внутренних дел за 2022 год присутствующие правоохранители были ознакомлены с принятыми решениями и ротацией. Он отметил, что руководство МВД поменяли начальников городских и районных управлений безопасности дорожного движения и некоторых начальников территориальных ОВД. Также, по его словам, по результатам конкурсной комиссии назначены новые руководители нескольких служб и управлений МВД и их заместители.



"На этом работа не остановится, ротация будет продолжена. Сейчас проводится тщательная, индивидуальная оценка эффективности каждого руководителя. В результате начальники, не способные выполнять возложенные обязанности и не организовавшие соответствующую работу на местах, не будут ротированы, они будут освобождены от занимаемых должностей", - подчеркнул Ниязбеков.



Глава ведомства пояснил, что ротация - это "не просто перемена места работы", ее основная цель - обеспечение высокого уровня защищенности граждан, предоставление качественных государственных услуг и эффективное выполнение служебных задач.



"Это я напоминаю руководителям, которые не работают и через посредников пытаются получить ту или иную должность", - обратился к участникам совещания министр.