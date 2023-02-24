Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано. Подарок Блинкену?

12:58 27.02.2023

Правительство Казахстана приняло постановление от 22 февраля 2023 года "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.



Постановление вводится в действие со дня его подписания.



1 февраля 2023 года в Минторговли РК объяснили, что закрывают торгпредство в России потому, что уже решены все поставленные перед ним задачи. В связи с чем в рамках оптимизации его сотрудников решено направить в другие страны.



В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстана и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, считают в ведомстве.



В Минторговли подчеркнули, что Российская Федерация по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.



Лариса Черненко