Казахстанцы впервые будут голосовать разноцветными бюллетенями. Как в центральной Африке

14:02 27.02.2023

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ БУДУТ РАЗНОГО ЦВЕТА - ЦИК РК



На предстоящие выборы депутатов в Мажилис и маслихаты будет изготовлено пять разных избирательных бюллетеней голубого, зеленого, пурпурного, оранжевого и серого цветов. Требования к бюллетеням и их формат определили в Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Бюллетени для голосования на выборах депутатов будут разного цвета - ЦИК РК



Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов Мажилиса парламента по партийным спискам будут голубого цвета, по одномандатным территориальным избирательным округам – зеленые. Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам, будут пурпурного цвета, по выборам по одномандатным округам – оранжевого цвета, а по выборам маслихатов городов областного значения и районов – серого.



"В связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, например, наибольшая конкуренция – 34 и 42 кандидата на один мандат в Астане, а также 36, 32, 32 кандидатов в Алматы по трем округам, наименьшая – 5 кандидатов в округе №25 Туркестанской области. Поэтому предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть до 16 кандидатов – формат А5 размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм", - отметила Мустафина.



В этой связи бюллетени на выборы в Мажилис и маслихаты по одномандатным округам будут разного формата – в зависимости от количества кандидатов на конкретном избирательном округе.



При этом количество бюллетеней по выборам депутатов в Мажилис составит 12 млн 152 тыс. 876 штук, включая резерв в 1 % от общего числа избирателей.