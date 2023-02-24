Между строк: что на самом деле стоит за предложением Китая по Украине? - В.Нежданов

16:11 27.02.2023 МЕЖДУ СТРОК: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КИТАЯ ПО УКРАИНЕ?

На протяжении всего 2022 года КНР демонстрировала нейтралитет в отношении украинского кризиса, призывая прежде всего к переговорам и прекращению огня. В феврале 2023 года Китай заявил о готовности сыграть роль в урегулировании украинского кризиса. Пока его шаги очень осторожные, но предложенная концепция призвана укрепить роль КНР на международной арене.



Позиция Китая по урегулированию кризиса: приоритет собственных интересов

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что в международных отношениях сохраняется менталитет холодной войны и сокращается взаимное доверие. Он также анонсировал, что Пекин представит свое видение разрешения конфликта на Украине.



"Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" (关于政治解决乌克兰危机的中国立场) была опубликована 24 февраля 2023 года.



Очевидно, что китайскую позицию следует рассматривать не только как предложение по преодолению кризиса вокруг Украины, но и в контексте глобальной конкуренции США и КНР.

Позиция Пекина состоит из двенадцати пунктов, охватывающих широкий спектр политических, военных, экономических и международно-правовых вопросов.



В первом пункте Пекин заявляет об уважении и гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает страны мира отказаться от использования двойных стандартов.



Китай не готов пойти на признание какого-либо изменения границ. Данная позиция призвана защищать его внешнеполитические приоритеты.

Параллельно с украинским кризисом продолжается информационная война вокруг Тайваня, плодя новые спекуляции о скором начале операции КНР по захвату острова. При этом официальная позиция КНР предполагает принцип "Одного Китая", согласно которому в мире существует лишь одно государство под названием Китай, КНР - единственный его законный представитель, а Тайвань - неотъемлемая его часть. Как следствие, Пекин не может себе позволить придерживаться иной позиции, кроме как подчеркивать примат принципа территориальной целостности государств, поскольку в противном случае рискует ослабить свои позиции в тайваньском вопросе.



Второй пункт призывает к отказу от "менталитета холодной войны" и учету интересов безопасности всех без исключения стран, критикуя укрепление и расширение военных блоков.



Данный пункт может быть рассмотрен с двух сторон. С одной стороны, звучит поддержка позиции России о недопущении дальнейшего расширения НАТО на восток. Это подтверждается публикациями китайской партийной прессы, критикующей политику США и позиционирующей Вашингтон в качестве ключевого инициатора украинского кризиса.

С другой стороны, критикуя НАТО, Китай выстраивает дипломатическую защиту. Опубликованная в июне 2022 года Стратегическая концепция НАТО называет политику Китая вызовом интересам, безопасности и ценностям альянса, а расширение российско-китайского стратегического партнерства - попыткой подорвать международный порядок, основанный на правилах. Кроме того, состоявшиеся в конце января - начале февраля 2023 года визиты генерального секретаря Й. Столтенберга в Японию и Южную Корею подчеркивают, что НАТО готова пойти на усиление своих позиций в Азии. Китай также видит, что США и их союзники стремятся укрепить свои военные позиции в Азии за счет развития альянса AUKUS.



Третий пункт - призыв к России и Украине вернуться к диалогу, как можно скорее добиваясь деэскалации. Китай опасается выхода украинского кризиса из-под контроля, что поставит под угрозу торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество КНР с Россией и Европейским союзом. Однако кроме того, "выход из-под контроля" может трактоваться как опасение активизации других конфликтов на фоне Украины, включая межкорейские противоречия и обострение в Тайваньском проливе.



Четвертый пункт - призыв к началу переговоров Москвы и Киева при конструктивной роли Пекина. Данный пункт повторяет позицию, сформулированную Китаем еще в феврале 2022 года.



Пятый и шестой пункты призывают к решению гуманитарного кризиса, а также защите гражданских лиц и военнопленных. Они нацелены на демонстрацию приверженности КНР международному праву, а также координирующей роли ООН.



Седьмой и восьмой пункты посвящены безопасности на атомных электростанциях (АЭС), а также снижению рисков применения ядерного оружия. Пекин подчеркивает решающую роль МАГАТЭ в данном вопросе, а также апеллирует к опубликованному 3 января 2022 года "Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений". Китай остается сторонником неприменения ядерного оружия первым, называя этот подход наиболее конструктивным для предотвращения ядерного столкновения держав.



Девятый пункт касается гарантий транспортировки продуктов питания из зоны конфликта и реализации так называемой зерновой сделки. Китай подчеркивает ответственность стран - подписантов соглашения, указывая на роль ООН в их достижении.



Десятый пункт критикует одностороннюю санкционную политику. С помощью этого заявления Пекин выстраивает собственную политическую оборону против роста числа заявлений США о китайской помощи России при обходе санкций, а также включения ряда китайских компаний в антироссийский санкционный пакет.



Одиннадцатый пункт призывает оказать поддержку существующей международной экономической системе, выступать против ее политизации. Во-первых, Китай продолжает реализацию инициативы "Пояса и Пути", и ему требуется открытость международной экономической системы и рынков. Во-вторых, Китай предпринимает усилия по укреплению позиций в Международном валютном фонде (МВФ), добившись в 2016 году включения юаня в Специальные права заимствования (СПЗ/СДР). Деградация международной торгово-экономической и финансовой системы, превращение ее в политический инструмент давления приведет к утрате Пекином достигнутого международного положения. Постоянные попытки уклониться от вторичных санкций сокращают возможности КНР по укреплению международных позиций.



Наконец, последний пункт позиции подчеркивает, что Китай готов сыграть конструктивную роль в восстановлении территорий после окончания конфликта. Это означает стремление Китая сохранить рабочий уровень отношений как с Москвой, так и с Киевом. Окончание конфликта будет означать возобновление строительства континентального моста Азия - Европа по территории постсоветской Евразии и вовлечение как России, так и Украины в новые инфраструктурные проекты.



Таким образом, "позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" демонстрирует три ключевые идеи.



Во-первых, в существующей международной системе уже созданы все необходимые механизмы для урегулирования конфликтов любой сложности, главный среди них - Совет Безопасности ООН. Во-вторых, конфликты - следствие неготовности сторон к диалогу. Наконец, единственная преграда к достижению компромиссов и договоренностей - отсутствие политической воли прямой или косвенной стороны конфликта.

Не позицией единой: почему данный документ нельзя рассматривать изолированно

Пекин выстраивает комплексное видение международной безопасности и систему медиации конфликтов.



Так, 17 февраля в Гонконге прошло открытие офиса Международной посреднической организации, главной целью которой названо урегулирование межгосударственных споров мирным путем. Как отметил глава МИД КНР Цинь Ган, организация станет первой в мире структурой, специализирующейся на урегулировании споров, будет представлять собой универсального медиатора.



21 февраля в КНР опубликовали концептуальный документ, подробно рассматривающий принципы Инициативы по глобальной безопасности, впервые предложенной в апреле 2022 года. Главная идея документа заключается в представлении о единой судьбе и едином будущем для всех стран и народов планеты, необходимости найти общие основания для развития, отказаться от надуманных противоречий, ведущих к конфронтации. Данный документ в большей степени относится к категории политической философии. Тем не менее его основная цель и состоит в том, чтобы представить мировому сообществу философское видение будущего со стороны Китая и найти поддержку данной позиции в лице других стран.



Действия Пекина имеют комплексный характер. Они прежде всего нацелены на получение дополнительного международного влияния и продвижение китайского политического дискурса в международных отношениях.



Китай также стремится продемонстрировать, что он лучше США и работает на разрешение международных противоречий, а не на их провоцирование.

Не утратил своего значения и метод проведения реформ - "нащупывая камни, перебираться через реку". Первый камень нащупан. Пекин готов примерять на себя роль медиатора, миротворца и реформатора международного порядка, несмотря на то, что его действия остаются крайне осторожными, предполагающими возможность взять паузу и доработать предлагаемые подходы. Источник - ИАЦ МГУ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677503460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2023 года №131

- Маулен Ашимбаев рассказал о ценностях, способных сплотить нацию

- Казахстан настроен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией

- Маулен Ашимбаев: "Инклюзивные виды спорта дают возможность особенным детям развиваться физически и социализироваться"

- Об агитации

- "Мы должны быть к этому готовы"

- Приоритеты партии AMANAT: доступность медицины для сельчан

- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%

- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым провели встречу представителями транспортных компаний

