Байден всерьез собрался на 2-й срок. Может лучше в мавзолей?

16:25 27.02.2023

Байден намерен идти на второй президентский срок

О планах переизбраться на второй срок накануне сказала и первая леди США



В свои 80 лет Джозеф Байден является самые старым действующим президентом за всю историю США



80-летний Джо Байден подтвердил в интервью телеканалу ABC News, что собирается баллотироваться на новый срок. Он согласился, что американские избиратели имеют законное право поднимать вопрос о его преклонном возрасте, но, тем не менее, это не мешает ему добиваться переизбрания. Ну а что касается официального объявления о начале предвыборной кампании, то оно состоится еще не скоро.



- Есть слишком много других вещей, которые мы должны завершить в ближайшем будущем, прежде, чем я начну полномасштабную кампанию, - сказал американский лидер.



В свои 80 лет Джозеф Байден является самые старым действующим президентом за всю историю США. И, разумеется, общественное беспокойство по поводу его преклонного возраста продолжается, начиная с 2020 года - старта предвыборной кампании политика.



Однако в интервью американский президент так и не ответил однозначно, выдвинет ли он свою кандидатуру. Правда, судя по всему, его семья, а в первую очередь жена Джилл, были бы не против задержаться в Белом доме еще на четыре года.



Накануне во время своей поездки по Африке первая леди США заметила, отвечая на вопрос журналистов, что Джо Байден "еще не закончил то, что начал".



"Все, что осталось на данный момент, - это просто определить время и место для объявления (об участии в предвыборной гонке - ред.)?", - спросили у Джилл Байден журналисты.



"В значительной степени", - ответила первая леди.



Мария Берк