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Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на УралеЭлегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале
16:36 27.02.2023

Каким было гендерное равноправие в обществе сарматов более двух тысяч лет назад

Денис Гриценко

Амазонки, о которых писал древнегреческий историк Геродот, действительно существовали, выяснили российские ученые. Воительницы жили в племенах кочевников-сарматов на Южном Урале более двух тысяч лет назад и принимали участие в боевых действиях наравне с мужчинами. Женщины чаще всего пользовались в сражениях луком и стрелами. Данные, позволяющие сделать такие выводы, получили российские историки. Они изучили 24 женских захоронения, в которых было обнаружено оружие. По своим характеристикам оно не отличалось от мужского и располагалось в могилах аналогичным образом. По словам специалистов, найденные захоронения можно считать археологическим подтверждением информации об амазонках в письменных источниках.

Эмансипация до нашей эры

Археологи Южно-Уральского государственного университета изучили женские захоронения кочевников-сарматов, датируемые ранним железным веком (с V по III века до н.э.), в которых было найдено оружие. Ученые пришли к выводу, что, вероятнее всего, погребенные женщины умели с ним обращаться, применяли его в бою и вполне могли быть прототипом тех воительниц-амазонок, о которых писал древнегреческий историк Геродот. Однако они не составляли какое-то отдельное военное формирование или особый слой общества.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Геродот Галикарнасский (около 484–425 гг. до н.э.) - автор одного из первых сохранившихся трактатов по истории, описывающих греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов. Он писал, что мифическое племя женщин-воительниц, которых называли амазонками, жило в Скифском государстве на территории современного Крыма. По его словам, они вместе со скифами стали прародительницами сарматов, женщины которых часто охотились верхом с их мужьями, участвовали в войне и носили ту же одежду, что и мужчины.

Геродот Галикарнасский

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- Женские погребения с предметами вооружения обнаружены в курганах всех статусных уровней - от скромных насыпей до "царских" усыпальниц. Это отчасти отвечает на часто задаваемый исследователями вопрос - составляли ли амазонки определенный социальный слой или вооруженные формирования на постоянной основе. Очевидно, что женщины ранних кочевников Южного Урала, погребенные с оружием, ни того ни другого собой не представляли и имели различный социальный статус, принадлежали к разным слоям общества, от элиты до рядовых кочевников, - сказала старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Наталья Берсенева.

Из более чем 500 известных погребений данного периода ученые выбрали 24, отвечающие критериям исследования. Некоторые из них были индивидуальными, другие - парными, третьи - коллективными. Во всех этих захоронениях было найдено оружие. Главным образом это были колчаны со стрелами, но встречалось и клинковое оружие. Большинство этих женщин умерли в возрасте 25–35 лет. Некоторых из них похоронили с детьми. Оружие обнаружили как рядом со знатными умершими, так и в могилах простых кочевниц.

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Только один колчан, найденный в захоронении амазонок с высоким социальном статусом, возможно, был частью похоронных даров и выполнял ритуальные функции. Однако остальное оружие по своим характеристикам не отличалось от тех предметов, которые были найдены в мужских захоронениях. И располагались они точно так же, как в могилах мужчин. Колчаны чаще всего клали с левой стороны от тела, реже - с правой, на груди, под головой или между ног умершей. Рядом с оружием обычно лежали предметы женского обихода: бусы, зеркала, веретена, посуда.

Ученые не могут однозначно сказать, какое значение кочевники придавали оружию, которое помещали в могилах. Однако предметы, найденные в них, дают основание предположить, что многие женщины умели обращаться с оружием дистанционного боя, а некоторые - и с холодным. В условиях кочевой жизни того времени подобные навыки повышали шансы женщин и их потомства на выживание.

Это не миф

Тот факт, что в могильниках нашли оружие, можно трактовать как подтверждение археологическими раскопками и материальными останками того, что писал Геродот об амазонках у сарматских племен, сказал ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Алексей Резепкин.

- Если в могилу к женщинам клали стрелы или мечи - значит это были их личные вещи. А если это личные вещи, то они умели с ними обращаться. Неважно, вооружение это или посуда. Вполне возможно, у сармат были женщины-воительницы, - сказал Алексей Резепкин.

Сарматский короткий меч

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По мнению старшего преподавателя кафедры всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Натальи Панасюк, показателен набор вооружения, обнаруженный в захоронениях. 91,6% находок - это колчаны со стрелами. Это позволяет предположить, что лук и стрелы были специфическим видом женского вооружения. А появление клинкового оружия в женских захоронениях, может быть, обусловлено изменением социального статуса женщин с течением времени.

- Приведенная характеристика погребального обряда и сопровождающего инвентаря позволяет подтвердить распространенную в научной литературе точку зрения об особом положении женщины в социальной иерархии сарматского общества, которое, впрочем, не являлось экстраординарным в кочевых племенах. Взрослое население выполняло в них сходные функции независимо от половой принадлежности, - сказала Наталья Панасюк.

Возрастные характеристики захороненных говорят, что женщины 25–35 лет могли быть воинами наравне с мужчинами, хотя их оружейный набор был другим, дистанционным, подчеркнула специалист. Она также отметила, что исследователями собрана представительная выборка погребений с убедительными антропологическими определениями на довольно обширной территории Южного Урала. А также в работу включена разнообразная база источников: присутствуют и одиночные погребения, и коллективные захоронения.

Источник - Известия
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