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Потерявшие берега. Украина угрожает Китаю... за поддержку России
19:42 27.02.2023

Украина пригрозила Китаю агрессивным ответом на военную помощь России
Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил Китаю ответом за поставки оружия в Россию

Китай получит агрессивный ответ Украины, если начнет поставки вооружений для российских военных. Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что такой же ответ ждет любое другое государство, которое начнет оказывать помощь и поставки техники российским военным.

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"Если какая-то страна […] начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать", - заявил Подоляк.

Также советник офиса президента Украины раскритиковал предложенный властями Китая план по урегулированию кризиса. Он отметил, что в предлагаемых пунктах не говорится о прекращении огня и отсутствует вопрос контроля границ. По мнению Подоляка, Китай хочет, чтобы Россия вышла из специальной военной операции без потери лица. Украина на такой шаг идти не намерена.

Предупреждения о последствиях для Китая при поставке оружия России ранее прозвучали от госсекретаря США Энтони Блинкена. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин напомнил, что пока поставки оружия одной из сторон конфликта осуществляют именно американцы, которые используют двойные стандарты.

Министерство иностранных дел Китая на минувшей неделе опубликовало план по мирному урегулированию кризиса на Украине. В документе содержится 12 пунктов, в которых говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также о возвращении к диалогу России и Украины для предотвращения дальнейшей эскалации.

Анатолий Минкин

Источник - 360tv.ru
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