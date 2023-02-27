 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США готовят цветную революцию в Индии. Серия подозрительных событий, - В.Прохватилов
19:50 27.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.02.2023 |

Британская Financial Times сообщила, что американский миллиардер Джордж Сорос, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что глава индийского конгломерата Adani Group Гаутама Адани и премьер-министр Индии Нарендра Моди – "близкие союзники". Сорос считает, что проблемы, с которыми столкнулся индийский холдинг, "существенно ослабят контроль Моди над федеральным правительством Индии" и "откроют дверь для столь необходимых институциональных реформ".

Гаутама Адани

Сорос изложил свои обвинения в адрес Моди: "Индия - интересный случай. Это демократия, но ее лидер Нарендра Моди не демократ… Подстрекательство к насилию в отношении мусульман было важным фактором его стремительного взлета…Моди поддерживает тесные отношения как с открытыми, так и с закрытыми сообществами. Индия является членом "четверки", в которую также входят Австралия, США и Япония, но она покупает много российской нефти с большой скидкой и зарабатывает на этом большие деньги".

"Беды Гаутама Адани будут стимулировать "демократическое возрождение в Индии… Моди и бизнес-магнат Адани – близкие союзники; их судьбы переплетены… Адани обвиняют в махинациях с акциями, его акции рухнули, как карточный домик. Моди хранит молчание по этому поводу, но ему придется ответить на вопросы иностранных инвесторов и в парламенте. Это значительно ослабит мертвую хватку Моди в федеральном правительстве Индии и откроет двери для проведения столь необходимых институциональных реформ", – сказал Сорос, фактически призвав к смене политического режима в Индии.

"Сорос – старый, богатый, самоуверенный человек, сидящий в Нью-Йорке, который по-прежнему считает, что его взгляды должны определять, как устроен мир", – заявил в ответ на выпады американского миллиардера глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который назвал Сороса "опасным".

"Это [заявление Сороса] представляет собой не попытку навредить имиджу Индии. Если вы послушаете внимательно, то он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и она продолжит давать им отпор в будущем", – заявила министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани, входящая вместе с Моди в правящую в Индии с 2014 года "Бхаратия Джаната парти".

Adani Group – один из крупнейших индийских конгломератов, занимающий ведущие позиции в энергетике, сельском хозяйстве и оборонной промышленности. Глава компаний Гаутама Адани еще недавно, согласно версии Bloomberg, занимал второе место в списке богатейших людей мира с состоянием $128 млрд.

В последние годы Adani Group росла "головокружительными темпами": рост Adani Enterprises за пять лет составил 2500% – в основном благодаря скорости, с которой конгломерат открывал новые кампании. Так же стремительно росло и состояние Адани. По оценке Forbes, оно увеличилось с $8,9 млрд в 2020 году до $125 млрд к январю 2023-го.

Западные СМИ объясняют стремительный рост группы и ее капитализации с тесными личными связями Гаутамы Адани с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

24 января американская инвестиционно-исследовательская компания (investment research firm) Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group. После этого общая капитализация компаний, входящих в Adani Group, потеряла $118 млрд рыночной стоимости за неделю (на 3 февраля 2023 г.), а ее основатель Гаутама Адани выбыл из списков богатейших людей мира..

До этого Hindenburg Research опубликовала инсайд по китайским компаниям WINS Finance и China Metal Resources Utilization, обрушив их акции.

Вот как они атаковали China Metal Resources Utilization (CMRU): "Мы считаем, что China Metal Resources Utilization (CMRU) не более чем "компания-зомби"; организация, технически живая, но переживающая такие серьезные финансовые затруднения и обремененная таким количеством красных флажков, что неплатежеспособность кажется неизбежной".

В таком же стиле составлено 106-страничное расследование деятельности индийского конгломерата, в котором говорится, что Adani Group проворачивает "крупнейшую аферу в корпоративной истории": конгломерат якобы замешан в массовых махинациях с ценными бумагами и бухгалтерским учетом, отмывании денег, краже средств налогоплательщиков, коррупции, создании офшорных подставных организаций, давлении на государственные органы и свободу печати.

Атаку Hindenburg Research на Индию поддержали крупнейшие американские СМИ.

"Эта сага [доклад Hindenburg Research] пролила свет на отношения между индийским бизнесом и политической элитой, поставив под вопрос, сможет ли Индия, столкнувшись с обвинениями в клановом капитализме, стать глобальным экономическим гигантом, как ее ближайший азиатский конкурент Китай", – пишет Time.

"Мошенничество и неудачи вряд ли являются тем образом Индии, который хочет создать мистер Моди", – пишет The New York Times, отмечая, что "история тесных рабочих отношений между 60-летним Адани и 72-летним Моди всерьез началась в 2002 году, когда индуистско-мусульманские беспорядки опустошили Гуджарат, штат на западном побережье Индии, где г-н Моди был главным министром и где базируется Adani Group. Имидж мистера Моди сильно пострадал в результате массовых столкновений, в ходе которых были убиты 1000 человек, в большинстве своем мусульмане".

К атаке на Нарендру Моди подключилась британская BBC, которая выпустила двухсерийный документальный фильм India: The Modi Question.

Первая серия вышла в свет 17 января 2023 года. Она посвящена ранней политической карьере Моди и его роли в беспорядках в Гуджарате в 2002 году, которые произошли, когда он был главным министром этого штата. Фильм обвиняет Нарендру Моди в этнических чистках мусульман. Во второй серии, показанной 24 января, в день публикации доклада Hindenburg Research, "британские ученые" приписывают Моди многочисленные нарушения прав человека, свободы печати и прочих "ценностей".

Реакция индийского правительства на показ этого фильма была быстрой и жесткой. Министерство информации Индии объявило, что все ссылки на кадры из него должны быть запрещены в социальных сетях.

"Канчан Гупта, представитель министерства информации, назвал документальный фильм "враждебной пропагандой и антииндийским мусором", а студентов, устроивших на этой неделе показ в университете Кералы, обвинили в предательстве. В престижном Делийском университете им. Джавахарлала Неру студенты, которые попытались сделать то же самое, столкнулись с отключением электричества и Интернета, а представители правых группировок забросали их камнями", – пишет британская The Guardian.

Американский публицист Уильям Энгдаль считает, что демарш Сороса, публикация доклада Hindenburg Research и показ фильма India: The Modi Question – это "серия подозрительно событий, свидетельствующих о том, что англо-американская коалиция начала готовить свержение Моди".

Весной 2024 года в Индии состоятся общенациональные парламентские выборы, а в этом году пройдут выборы в законодательные собрания штатов. От их результата зависит будущее правительства Нарендры Моди.

Источник - фонд стратегической культуры
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