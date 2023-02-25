Экибастуз выжил! Белое безмолвие, - А.Бектенова

20:05 27.02.2023

Экибастуз: зима катастроф

В квартирах многих жителей Экибастуза до сих пор холодно – в городе продолжаются аварии в системе теплоснабжения



Алма Бектенова, 24 февраля 23



ЧП можно было предотвратить

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", произошла остановка котлоагрегатов №11, 13, 14, 15. Температура воздуха в городе приближалась к минус 30 градусам.

На следующий день выяснилось, что авария лишила тепла 130 многоэтажных и 100 частных жилых домов. В акимате заявили об эвакуации роддома и детского центра. Характерно, что о надвигающейся катастрофе было известно заранее. Еще в августе аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заверил, что не даст замерзнуть жителям Экибастуза.

Поводом для заявления стало посещение местной ТЭЦ. Накануне владельцы ТЭЦ распространили релиз, в котором сообщили, что еще в июле направили акимату Экибастуза письмо с предложением принять в дар не только станцию, но и тепловые сети, поскольку терпят большие убытки и не имеют достаточных средств на их содержание.

"Тариф на тепло не покрывает затрат на его производство более чем на 70%. У компании нет возможности выполнять инвестиционные мероприятия и модернизацию оборудования в полном объеме", – говорилось в релизе ТОО "Экибастузтеплоэнерго". О проблемах с ремонтом говорили депутаты, а жители размещали в соцсетях фотографии ржавых труб. К слову, их износ в городе достиг 89%.

Однако же коммунальную угрозу замели под ковер. Аким пообещал, что отопительный сезон в Экибастузе пройдет в штатном режиме. "Как глава региона, я уверяю, что мы не допустим замерзания города. Для этого будут задействованы все силы и ресурсы", – сказал Скаков. В декабре он лишился поста главы области.

Через сутки после аварии удалось принять экстренные меры, тем не менее, акимат города объявил режим ЧП. Без тепла оставались 17 многоэтажек, пять социальных объектов и 21 юридический объект. Добавим, что в некоторых домах специалисты КСК неправильно произвели слив системы отопления. В результате система разморозилась, и в этих домах пришлось менять большое количество батарей, восстанавливать внутриквартальные сети, и стояки.

Катастрофа в Экибастузе выделилась даже на фоне аналогичных происшествий в других городах республики. Президент Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов по всей стране.



Хроника коллапса

В декабре президент Токаев говорил о практике замалчивания проблем в энергетической сфере в контексте участившихся масштабных аварий. "Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", – сказал президент.

Несмотря на все усилия, подача тепла в городе не была восстановлена. По данным вице-премьера Романа Скляра, к середине декабря ЧС затронула 13 тысяч жителей, проживавших в 58-70 домах. Вице-премьер пообещал привлечь всех виновных в аварии к ответственности.

Хотя режим ЧП отменили, к новому году появились сообщения об очередных отключениях тепла в десятках домов. В первых числах января, по словам коммунальщиков, "произошла внештатная ситуация на ТЭЦ Экибастуза. Температура на город была снижена до 47 градусов". В конце января на время устранения повреждений в теплосетях без отопления остались 173 частных жилых дома и одна многоэтажка. Жителям пообещали сделать перерасчет за тепло.

В начале февраля власти города сообщили о завершении ремонта в 150 квартирах, пострадавших в результате ноябрьской аварии. Ремонт еще в 100 квартирах продолжается. Также неоднократно делались заявления о том, что акимат отслеживает ситуацию на ТЭЦ. Между тем, жители продолжают жаловаться на холод в домах.

Например, в середине февраля "Экибастузеплоэнерго" заявило о том, что на станции работают шесть котлов. Но соцсети пестрят шокирующими сообщениями экибастузцев. По их словам, во многих квартирах температура не поднимается выше 8–10 градусов тепла. Поэтому люди вынуждены ходить дома в верхней одежде, постоянно держать включенными плиты и обогреватели. Из-за нагрузки на электросети возрастает угроза пожаров.

"Ни тепла, ни горячей воды. Эта зима превратилась в выживание", "Этой зимой тепла, наверное, не дождемся", "Мы постоянно болеем", "Уже нет сил жить в холоде", – таковы распространенные комментарии. В последние дни руководство станции регулярно отчитывалось о "мелких" авариях, а 18 февраля три котла вновь были остановлены. Таким образом температура теплоносителя снизилась до 40 градусов, что автоматически означает холодные батареи. Из-за недопустимых условий в учебных заведениях школьники и студенты остаются на удаленке.



Что будет с городом?

Судя по всему, в правительстве и в акимате надеются кое-как протянуть отопительный сезон. В феврале вице-премьер Роман Скляр побывал в Экибастузе, где добился увольнения руководителя АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина – за неспособность компании поддерживать адекватную температуру в домах. Но дать исчерпывающие разъяснения в правительстве затрудняются, проблему с ТЭЦ еще не решили.

"Этот вопрос пока стоит на повестке дня. Если государству перейдет 50% акций самой ТЭЦ, 50-процентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать и инвестор. Будет принято взвешенное решение, которое не будет в ущерб государству. Проводится технический аудит всех станций страны, и в конце марта будут подведены итоги, сколько необходимо выполнить работ", – сообщил на днях Роман Скляр. Пока в правительстве рассматривают варианты.

"Отопительный сезон в Экибастузе и Павлодаре завершается примерно в середине апреля, до конца марта будет проведен технический аудит станции, и позже уже будут приниматься меры. Могу привести пример, станция Петропавловска. Год назад там обрушилась труба. Все это время она работает, можно сказать, в особом режиме. Потому что нет одной дымовой трубы, ее только в текущем году начнут строить. В период межсезонья в летний период подготовили все оборудование, и котлоагрегаты, генерирующие мощности все были приведены в порядок.

Мы видим по прохождению этого отопительного периода, он проходит нормально, была проведена большая работа, которая позволила пройти период в нормальном режиме. То же самое нам необходимо сделать в Экибастузе в текущем году, и не только в Экибастузе", – добавил вице-премьер.

Сегодня жители города находятся в подвешенном состоянии, поскольку судьба Экибастуза напрямую зависит от способности властей навести порядок в местной энергетике.