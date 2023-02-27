Казахский "мирный атом": интрига закручивается, - Е.Косенко

20:26 27.02.2023 Удастся ли в этом году наконец решить вопрос с казахстанским "мирным атомом"?

В последний день февраля этого года в селе Улкен, Жамбылского района Алматинской области должны были пройти первые публичные слушания о планах по строительству в Казахстане атомной энергостанции (АЭС).



Как сообщалось в информации организатора слушаний – Министерства энергетики РК: "Во исполнение поручения главы государства по изучению возможности развития атомной энергетики в Казахстане проведена работа по актуализации ранее проведенных исследований по выбору реакторных технологий, определению объема мощности и района строительства АЭС. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства рекомендован Жамбылский район Алматинской области с мощностью станции до 2800 МВт. В слушаниях примут участие эксперты атомной отрасли, а также представители министерства энергетики и АО "Самрук-Казына". В ходе слушаний граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС".



Означало ли это то, что довольно долгая эпопея с пониманием – насколько нужен "мирный атом" нашей стране, вступает в новый, практически этап?



Скорей всего – нет. По крайней мере, на днях, отвечая на вопросы про перспективы атомного строительства, первый вице-премьер Роман Скляр по-прежнему предпочел крайне уклончивые формулировки:



"Проектирование станции будет проходить достаточно длительный период, потому что объект опасен в промышленном плане. Соответствующие экспертизы, безусловно, будут тщательно проведены. Предварительная локация – Алматинская область…Касательно дальнейшей проработки – сначала будет разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО), потом уже, по его итогам, по итогам рассмотрения, будет разрабатываться проектно-сметная документация. Если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе АЭС нецелесообразно строить, естественно, проектно-сметной документации не будет выбрана другая локация. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит – просто идет обсуждение о выборе места. Еще даже не начали разрабатывать ТЭО…"



Так что, вполне возможно, публичные слушания, которые 23 февраля вдобавок внезапно перенесли на "неопределенный срок", в связи с "невозможностью присутствия представителей органов местного самоуправления", могли бы стать всего лишь очередной дискуссией специалистов (особо яростных критиков строительства станции из числа разномастных "активистов", судя по всему, пригласить "забыли", чем они оказались крайне недовольны) с привлечением "широких масс населения" в виде жителей поселка.



Впрочем, их мнение известно давно. Многочисленные десанты журналистов разных изданий, ранее неоднократно высаживающиеся в поселке с целью выяснить настроения населения, обнаруживали полную и единодушную поддержку атомному проекту.



Объясняется это очень просто. Изначально сам поселок закладывался под какой-нибудь энергетический проект. Сначала таковым являлось строительство Южно-Казахстанской ГРЭС, потом возникла идея воздвигнуть Балхашскую ТЭС, теперь идут разговоры про атомную станцию.



А поселок (жители которого, собственно, и должны были работать на объекте), пребывая в многолетних ожиданиях, неуклонно деградировал. Так, если в 1980году в селе Улкен проживали около 10 тысяч человек, то к 2010 году, оставалось лишь порядка 1600 человек. Сейчас еще меньше.



Печальной особенностью этого населенного пункта уже долгие годы являются полупустые многоэтажки и заколоченные частные дома с копеечной стоимостью.



Так что, строительства АЭС (да хоть чего) население ожидает с особым нетерпением и готово всячески способствовать любому начинанию в этой области.



Таким образом, с жителями все более-менее понятно. В отличие, кстати, от самих кураторов проекта из различных государственных ведомств, которые пребывают в смятении и метаниях уже добрых двадцать лет, и в связи с чем будет нелишним вспомнить основные вехи изрядно затянувшейся казахстанской "атомной эпопеи".



Все было впервые и вновь…



Пожалуй, первым шагом в сторону развития собственной атомной энергетики можно считать заявление, озвученное в декабре 2002 года тогдашним министром энергетики и минеральных ресурсов Владимиром Школьником, который, напомнив о том, что в Казахстане сосредоточено более 20% мировых запасов урана, из которых 75% можно добывать самым рентабельным и экологически безопасным способом, предложил решить вопрос уже тогда возникшего энергодефицита южных регионов страны путем строительства АЭС.



Причем, по примеру Западной Европы, Украины, Литвы, Китая и США (опыт России в докладе министра почему-то не упоминался в принципе).



В качестве же возможной площадки для строительства уже тогда профигурировал район Балхаша.



На этом, впрочем, все затихло (по крайней мере, в публичном поле), хотя нынешний министр энергетики Болат Акчулаков в одном из прошлогодних комментариев вскользь упомянул о том, что вопрос АЭС продолжал прорабатываться и в 2006 году, когда изучалась сейсмическая активность потенциальной площадки для строительства.



Следующее публичное оживление темы произошло лишь в 2011 году, когда правительством была утверждена "Программа развития атомной отрасли на 2011–2014 годы с перспективой развития до 2020 года", в которой, помимо всего прочего, упоминалась возможность участия казахстанских предприятий в строительстве собственной АЭС (естественно, при помощи иностранных партнеров).



Тогда же свой первый интерес к проекту проявила и Российская Федерация.



В Астану прибыл работавший в ту пору на посту главы "Росатома" Сергей Кириенко, который, согласно коммюнике, "обсудил вопросы работы над проектом межправительственного соглашения по строительству АЭС в Казахстане".



Был даже разработан некий проект соглашения, дальше которого, впрочем, дело не двинулось. Разве что МАГАТЭ в лице своего глава отдела развития технологий атомной энергетики Томаса Кошы пообещало, что если Казахстан все-таки "созреет" до фазы строительства, то МАГАТЭ обязуется в течение шести месяцев оказывать все необходимые консультации.



Общее видение казахстанских планов было озвучено в ходе выступления тогдашнего заместителя председателя правления НАК "Казатомпом" Сергея Яшина на VI Евразийском энергетическом форуме KAZENERGY, прошедшем в Астане в октябре 2011 года (хоть и с оговоркой об отсутствии конечного решения, но зато с приблизительными сроками, по которым АЭС могла появится уже в 2021 году):



"Работа уже начата, если будет принято решение о строительстве АЭС и с учетом того, какие сегодня есть технологии по строительству станций, атомная станция может появиться в Казахстане в ближайшие десять лет" – заявил топ-менеджер корпорации.



И опять все стихло до 2014 года, а точнее, до майского заседания Высшего евразийского экономического совета, в ходе которого в присутствии президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении на территории Казахстана АЭС мощностью от 300 до 1200 МВт. (То есть, абсолютно теоретический и по большему счету, ни к чему не обязывающий документ).



Чуть более предметными были договоренности "Росатома" и "Казатомпрома", руководители которых, утвердили двухстороннюю "Комплексную программу развития российско-казахстанского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии".



И хотя в августе 2014 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе со своим казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым уверяли, что соглашение о строительства будет подписано в самое ближайшее время и даже утверждали, что выбрана площадка для строительства: "Соглашение готовится к тому, чтобы его парафировали, и в самое ближайшее время оно должно быть вынесено на подписание. В качестве площадки для строительства АЭС с точки зрения дефицита электроэнергии в настоящее время и в перспективе выбран расположенный в восточной части страны Курчатов – бывший центр закрытого Семипалатинского полигона", но на деле, ничего подобного не случилось.



Лишь Министерство энергетики РК в январе 2015 года сдвинуло гипотетические сроки запуска АЭС (так, как будто она уже вовсю строилась) на 2025 год.



Заодно в том же январе 2015 года внезапно выяснилось, что в связи с отсутствием у РФ реактора средней мощности (вроде бы, как наиболее оптимального для Казахстана), к переговорам по строительству еще в конце 2014 года подключилась японская корпорация "Toshiba" (совладелец американской фирмы "Westinghouse", занимающейся вопросами атомной промышленности).



При этом, глава совета директоров "Toshiba" Масаси Муромати заявил о полной готовности к поставке оборудования для первой АЭС в Курчатове, которая, по данным японцев, должна быть построена теперь уже к 2030 году.



Уверенность в японском участии была так велика, что в СМИ даже озвучивались некоторые подробности договоренностей, согласно которым, в апреле 2015 года Казахстан может заключить контракт на поставку атомного реактора типа AP-1000 мощностью 1 ГВт от "Westinghouse Electric" стоимостью около 3,7 млрд. долларов США.



Однако и после таких многообещающих анонсов вновь был взят режим тишины. На этот раз до апреля 2019 года, когда в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Москву Владимир Путин вновь предложил услуги РФ в строительстве казахстанской АЭС.



Буквально на следующий день была озвучена реакция Министерства энергетики РК. Работавший в ту пору вице-министром Магзум Мирзагалиев сообщил о том, что окончательное решение о строительстве АЭС пока не принято, но теперь рассматривается уже два возможных участка для строительства – город Курчатов и поселок Улкен.



Кроме того, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что "для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС идет обмен информацией с поставщиками реакторных технологий из пяти стран, в том числе и с госкомпанией "Росатом". После тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов будут определены наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии".



Более конкретно про эти "пять стран" чиновник тогда уточнять не стал, но в июне 2019 года стало известно, что заявку на участие в проекте строительства АЭС подала южнокорейская госкорпорация "Korea Hydro & Nuclear Power" (KHNP).



Тогда же профигурировал и некий конкурс, в котором вроде как участвуют представители атомных корпораций из США, России, Китая, Франции, Японии и Южной Кореи. И даже был назван срок окончания конкурса с избранием окончательного победителя – сентябрь 2019 года...



Президент настроен решительно…



Надо ли уточнять, что и даже после такого, казалось бы, почти финишного этапа, все в очередной раз утихло еще на несколько лет, а если точнее, до сентября 2021 года, когда в своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев прямо заявил о том, что к 2030 году в стране ожидается дефицит электроэнергии и посему без развития атомной энергетики уже никак не обойтись:



"Население и экономика нашей страны растут – для роста нужна энергия. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых источников, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом… В течение года правительство и "Самрук-Казына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос следует рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране" – подчеркнул глава государства.



Очевидно, для того, чтобы его слова не были просто "приняты к сведению", в начале феврале 2022 года в ходе расширенного заседания правительства президент в очередной раз заявил о необходимости развития в стране атомной энергетики и предложил Министерству энергетики все-таки сформулировать конкретные предложения по этому вопросу.



Реакция последовала достаточно оперативно и уже в конце этого же месяца, в Астане прошел круглый стол по вопросам развития энергетики с привлечение специалистов, экспертов и руководителей соответствующих подразделений государственных ведомств.



"В Казахстане проводятся исследования возможностей развития атомной энергетики, проводится активная работа по изучению реакторных технологий шести мировых поставщиков. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии.



Предлагается два варианта размещения АЭС в республике. Первый – на востоке страны, где располагаются производство урана (в 2021 году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску ядерного топлива для атомных электрических станций) и Национальный ядерный центр (потенциальный поставщик кадров для отрасли).



Второй возможный вариант строительства АЭС – близ поселка Улкен в Алматинской области, неподалеку от озера Балхаш. Во-первых, сюда подведены необходимые коммуникации, поскольку здесь планировалось построить Южно-Казахстанскую ГРЭС. Во-вторых, именно южные регионы традиционно страдают от нехватки энергии" – огласил общую информацию директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов.



Остальные участники встречи довольно подробно поговорили о грядущем дефиците электроэнергии, похвалили "мирный атом", согласились, что без него никак, и выслушали довольно оптимистичный доклад генерального директора Национального ядерного центра Эрлана Батырбекова, который напомнил, что в стране уже есть опыт работы с реакторами (например, в Актау и в исследовательских ядерных центрах), а также сообщил, что, по его мнению, с кадрами проблемы быть не должно:



"Для строительства АЭС в Казахстане будут привлекаться специалисты стран, которые обладают таким опытом и передовыми технологиями. Для дальнейшего обслуживания АЭС потребуются собственные кадры. Необходима подготовка большого количества эксплуатационного персонала – до 700 человек на обслуживание одного блока. И основных специалистов казахстанские вузы уже выпускают. Это физики, энергетики, электрики, специалисты в области автоматизации, контрольно-измерительных приборов, но для их допуска на АЭС, конечно же, необходимо будет провести дополнительное обучение. Срок строительства и ввода в эксплуатацию АЭС с момента принятия решения занимает не менее 10 лет. Очевидно, что за это время удастся подготовить команду профессионалов, способных эксплуатировать АЭС…"



В итоге, собравшиеся пришли к выводу, что, во-первых, АЭС стране необходима в принципе. А во-вторых, со временем она станет вполне рентабельной и даже сможет приносить прибыль.



За рубежом очередной всплеск казахстанской активности без внимания естественно не остался, и уже в апреле в страну прибыли посланцы от французской корпорации по производству ядерного топлива "Orano" для обсуждения с руководством АО "Самрук-Казына" перспектив совместного строительства АЭС.



Правда, и в этот раз по атомной станции конкретных договоренностей с французами достичь не удалось.



"Сейчас эта инициатива прорабатывается, окончательное решение еще будет принято…" – уклончиво сообщил по итогам переговоров глава "Самрук-Казыны" Алмасадам Саткалиев.



И очевидно, чтобы визит французов был не совсем бесполезным, было решено для начала построить с их участием солнечную электростанцию мощностью 12 МВт, которая в первую очередь сможет помочь с обеспечением электроэнергии расположенному на юге страны совместному уранодобывающего казахстанско-французского предприятию "КАТКО"…



Еще один круглый стол, посвященный развитию атомной энергетики состоялся в конце мая, но на этот раз уже в Алматы.



На нем основной доклад озвучил Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин. Для начала он сообщил, что "после детального обследования параметров стало ясно, что для покрытия дефицита базовой мощности в Казахстане необходимо строительство АЭС как минимум с двумя блоками мощностью от 1000 до 1400 МВт."



Затем вроде как окончательно утверждалось место возможной дислокации:



"При прочих равных условиях, у поселка Улкен специалисты отметили ряд инфраструктурных преимуществ. Построены рабочий поселок и промышленная установка подготовки питьевой воды, подготовлены контейнеры для хранения строительных материалов и склад, возведено открытое распредустройство 110/10 кВ. До предполагаемой площадки протянута железнодорожная линия, расширена железнодорожная станция".



Из дальнейшей информации Тимура Жантикина следовало, что специалисты АО "Казахстанские атомные электрические станции" с привлечением экспертов уже изучили 13 проектов АЭС. Кроме того, еще в 2019 году были отобраны технико-коммерческие предложения от шести ключевых изготовителей из Китая, Кореи, России, США и Франции.



"Все проекты соответствуют высоким требованиям безопасности, имеют хороший коэффициент использования установленной мощности выше 90% и спроектированы для эксплуатации как минимум в течение 60 лет" – порадовался за качество работ Тимур Жантикин.



Что же до технических подробностей, то подготовительный период, который необходим для создания технико-экономического обоснования разработки проектно-сметной документации, по словам докладчика займет около пяти лет.



На строительство самой АЭС потребуется примерно шесть лет.



Ввод в эксплуатацию АЭС в Казахстане может состояться в 2035 году, если в следующем, 2023 году, казахстанские энергетики, наконец, выберут подходящую технологию, определят ее поставщика и приступят к подготовке документации.



По предварительной схеме финансирование строительства АЭС будет проходить с привлечением заемных ресурсов (80%) и собственных средств (20%). Примерная стоимость строительства двух блоков (1–1,2 тыс. МВт) атомной станции может составить от 6 до 12 млрд. долларов…



Из наиболее интересных нюансов дискуссии, можно было также отметить мнение экономиста Алмаса Чукина, который заявил, что, по его убеждению, строительство одной АЭС хоть и важный вопрос, но он не решит судьбу казахстанской энергетики и энергодефицита всего юга Казахстана. Если уж обсуждать новое направление энергетики, то нужно строить сразу три атомные станции. Тогда атомная энергетика перекроет 50% потребностей Казахстана и проблема нехватки энергии для казахстанской экономики будет снята полностью…



Присутствующие с мнением экономиста в целом согласились, но решили пока попробовать разобраться хотя бы с одним проектом.



Тем более, что генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Марат Дулкаиров не без основания заметил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане в последние годы активно "забалтывается".



"Мы получили в наследство электрогенерацию СССР, которая максимум проработает еще 11–12 лет. К тому времени нам обязательно нужно построить станцию, которая будет способна обеспечить внутренний спрос и решить проблему дефицита юга, – подчеркнул эксперт, добавив, что "пора уже наконец определится с конкретикой".



"Лучше один раз увидеть!" – явно решили для себя казахстанские должностные лица, и буквально через месяц открыли сезон масштабных заграничных ознакомительных турне.



Уже в июле делегация Министерства энергетики отправилась во Францию для "детального изучения опыта строительства и эксплуатации атомных станций", где, согласно пресс-релиза, "встретилась с представителями французского оператора АЭС – компании "Elеctricitе de France" и осмотрела АЭС "Фламанвиль".



В августе заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов посетил строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции и по итогам визита пришел к довольно логичному выводу о том, что в Казахстане "необходимо обратить внимание на развитие инфраструктуры и подготовку кадров".



В сентябре, согласно сообщению пресс-службы АО "Самрук-Казына", председатель правления АО Алмасадам Саткалиев и директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин отправились в Венгрию для изучения опыта развития атомной энергетики и встречи с руководством Агентства по атомной энергии Венгрии, а также с руководством АЭС "Пакш".



Помимо всего этого, в июле в ходе встречи с иностранными инвесторами президент Токаев в очередной раз подтвердил твердость намерения строительства АЭС, а в августе была озвучена еще одна любопытная информация из отраслевого министерства.



Так, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов обмолвился о том, что в Казахстане может быть построена еще одна атомная станция на реке Иртыш (до этого никто из официальных лиц ничего подобного не говорил, так что слова чиновника вызвали неподдельный интерес у наблюдателей).



Более подробную информацию о строительстве второй АЭС вице-министр пообещал огласить в конце 2022 года, или в начале 2023 года. Но пока ничего подобного никем озвучено не было.



Параллельно с зарубежными командировками, круглыми столами и прочими публичными мероприятиями в отраслевых органах и корпорациях происходили и основательные кадровые перемены.



Например, только за год, в компании "Казатомпром" трижды сменился председатель правления.



В сентябре 2021 года "по собственному желанию" этот пост покинул Галымжан Пирматов и его место занял Мажит Шарипов, проработавший до начала июля 2022 года и тоже "по собственному желанию" уступивший этот ответственный пост Ержану Муканову, ранее занимавшего должность директора по производству.



Некоторые наблюдатели связали подобные кадровые пертурбации с возросшей активностью атомного проекта и необходимостью привлечения к работе более деятельных специалистов…



Наряду с активизацией деятельности государственных чиновников и отраслевых специалистов вполне предсказуемо выросла и активность оппонентов строительства АЭС в целом и особенно категорических противников участия в проекте Российской Федерации.



"Одним из наиболее частых высказываний противников строительства АЭС, да и в целом развития атомной энергетики, называется вероятность аварии по сценарию Чернобыльской АЭС и реактора "Фукусима". Второй по популярности фобией является возникновение аварии в результате человеческого фактора или, попросту говоря, "разгильдяйства". В пример приводят взрывы на складах с боеприпасами в Арыси и Таразе. Ну и, наконец, третье опасение связано со страхом попасть в экономическую зависимость от России, так как именно Москва в последнее время активно лоббирует вариант со строительством АЭС в Казахстане" – говорилось в исследовательском материале по этому поводу, опубликованному на портале Закон.кз, и в ответ скептикам приводились все необходимые контр аргументы.



Так же, проанализировав общую канву доводов противников казахстанской АЭС, обозреватель интернет-портала "Коллективная безопасность", специализирующегося на исследовании проблем региональной безопасности на постсоветском пространстве, Данияр Мамедов пришел к выводу о некоторой тенденциозности их высказываний:



"На фоне алармизма среди отдельных групп населения ситуацию подогревают и представители несистемной оппозиции, которые толком не разбираются ни в сути проблемы, ни в ее тонкостях. Главное – лить негатив, при помощи которого формировать алармизм у всего населения по различному поводу и растить недоверие к руководству страны. Очевидно, что противниками идеи строительства АЭС выступают преимущественно одиозные оппозиционеры…" – подчеркнул эксперт.



Между тем, события в официальных кругах продолжали свое неспешное поступательное развитие.



В середине октября прошлого года глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил о том, что строительство казахстанской АЭС решено отдать международному консорциуму, в состав которого войдут компании из нескольких стран (эдакий компромиссный вариант): "Однозначно строительство должно осуществлять в виде международного консорциума, то есть это не будет одна страна, которая поставит и построит эту станцию. Мы будем брать самые современные технологии. Наиболее эффективные из них, с нашей точки зрения, могут предоставить Россия, Корея, Франция".



Также Алмасадам Саткалиев сообщил, что касательно генерации электроэнергии, наилучшие технологии выявлены у компании "General Electric" и нескольких корейских производителей, в то время как вспомогательное оборудование в основном представлено европейскими производителями из Франции и Германии.



Окончательный же выбор формата, мощности единичного блока и условий финансирования произойдет по его мнению в 2023 году. Тогда же начнется проектирование, подготовка площадки, пройдут инженерные изыскательные работы и собственно стартует сама стройка…



Осенью прошлого года прошло еще одно важное событие, так или иначе касающееся будущей подготовки кадров для местной атомной энергетики.



В Алматы на базе Казахского национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби был открыт филиал российского Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ).



Согласно официальной информации, "Подготовка национальных кадров в атомной отрасли обеспечивается при непосредственном участии представителей Госкорпорации "Росатом", которые входят в состав Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан"…



Весьма любопытная "переоценка ценностей" произошла и в международных экспертных кругах.



В частности, был опубликован обширный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно выводам которого, в ядерной отрасли сменились лидеры: в настоящее большинство проектов реакторов российские и китайские.



"С 2017 года 87% новых атомных реакторов построены или строятся по проектам России или Китая. Прежние лидеры утратили позиции на этом направлении и не факт, что смогут его вернуть. Страны с развитой экономикой утратили лидерство на рынке, поскольку 27 из 31 реактора, строительство которых началось с 2017 года, это российские или китайские проекты", – отмечает глава МЭА Фатих Бироль (Fatih Birol).



"Догнать и перегнать Россию и Китай в деле проектирования и строительства АЭС страны с развитой экономикой могут только тогда, когда смогут реализовывать проекты в срок и в рамках утвержденного бюджета. За последние два десятка лет этого почти ни разу не произошло, а строительство затягивалось иногда в два, три и дольше раз по срокам, не говоря о катастрофических для строителей и заказчиках перерасходах" – делается еще один, весьма неутешительный для западных фирм вывод.



Ну а в самом Казахстане власти, похоже, продолжают пребывать в тягостных раздумьях и ожиданиях.



В середине января этого года премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в стране совместно с "Росатомом" уже реализуется дорожная карта по подготовке строительства АЭС.



Но при этом глава правительства тут же по традиции добавил, что окончательного решения об определении "Росатома" основным поставщиком технологии строительства АЭС пока не принималось:



"Это решение мы будем принимать в текущем году, с учетом проработки с международными экспертами. Мы хотим, чтобы этот объект мы построили совместно с различными компаниями, которые имеют самые передовые технологии во всем мире. То есть, мы хотим, чтобы это был многосторонний проект, чтобы привлечь в этот проект самые передовые технологии стран мира".



В общем, судя по всему, процесс опять пошел по кругу все с теми же, опробованными годами, осторожными и уклончивыми формулировками



Между тем, в середине февраля этого года о себе в очередной раз напомнила Россия, заявившая о готовности к любым форматам атомного сотрудничества:



"Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для Казахстана формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель. Наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна АЭС, его привлекательной стороной являются мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера", – сообщил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.



Немного подсуетились и США, пригласившие Казахстан принять участие в программе FIRST – "Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов", которая "предусматривает оказание помощи странам-партерам США в развитии национальных программ атомной энергетики и знакомит с передовыми ядерными технологиями для атомных электростанций"



И наконец, Еврокомиссия на днях не оправдала ожидания противников РФ, отказавшись от планов ввести санкции в отношении российского ядерного сектора в лице госкорпорации "Росатом" или его представителей, в своем десятом пакете санкций (причем, не прошел даже упрощенный компромиссный вариант с включением в санкционный список отдельных сотрудников "Росатома")



При этом, агентство Bloomberg не видит реальных предпосылок для введения ограничений против "Росатома" и в ближайшем будущем…



В итоге, в первом квартале нынешнего года все пребывают, что называется, "при своих".



В том числе и казахстанские ответственные чиновники, несмотря на конкретное поручение главы государства, явно старающиеся оттянуть судьбоносный час принятия решения еще как можно дольше. Если и не до начала предсказанного масштабного энергокризиса, то хотя бы до минимальной определенности в геополитической ситуации. С которой в этом году ясности, кстати, может и не быть…



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

27.02.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677518760





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