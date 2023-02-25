Президент Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа

20:41 27.02.2023

Садыр Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа



Глава государства напомнил о финансовых нарушениях при организации паломничества в ранние годы.

БИШКЕК, 27 фев - Sputnik. Президент Садыр Жапаров принял директора Госкомиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова и верховного муфтия Замира кары Ракиева, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам муфтия, в этом году Саудовская Аравия выделила 6 110 квотных мест для мусульман из Кыргызстана, желающих совершить хадж в Мекку. Создан республиканский штаб подготовки хаджа, в который вошли представители госорганов, в том числе правоохранительных, - в целях предотвращения коррупции, обеспечения прозрачности и контроля за целевым использованием средств.



Абдыкаров рассказал о работе комиссии и приоритетных планах на ближайшее будущее. Жапаров подчеркнул "особую важность недопущения коррупционных проявлений при подготовке паломничества".

"Он напомнил о нелицеприятных фактах, связанных с финансовыми нарушениями и коррупцией при организации хаджа в ранние годы. Президент особо отметил, что паломники тратят немалые суммы, поэтому имеют право знать, как расходуются их средства", - говорится в релизе.



Глава государства также поручил продолжить разъяснение указа "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в КР", призванного предотвращать излишнее расточительство при проведении похорон, поминок, иных обрядов и мероприятий.