Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине

00:21 28.02.2023

Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемые в соцсетях сообщения о том, что республика якобы отправляет военную технику на Украину. Ведомство заявило, что с 27 августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.



