Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев

00:34 28.02.2023

27.02.2023

Владимир Скосырев



Задача нового премьера – стабилизировать рост экономики и ободрить инвесторов



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китай, кпк, си цзиньпин, реформа, госуправление, госаппарат, полномочия, общество, украинский конфликт, рф Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин рассказал на пленуме о реформе органов государственной власти.

В Пекине проходит пленум ЦК КПК. Генсек Си Цзиньпин выступил с докладом. Форум обсудит реформу партийных и государственных органов и кандидатов на ключевые посты во властных структурах. Согласно китайской прессе, цель реформы – четче определить полномочия институтов госаппарата, чтобы ускорить рост экономики. Наблюдатели называют самой вероятной заменой уходящему премьер-министру Ли Кэцяну 63-летнего Ли Цяна, члена Постоянного комитета Политбюро, который возглавлял Шанхай во время долгих локдаунов из-за пандемии, а также руководил двумя самыми процветающими провинциями.



Довольно мудреную терминологию, которая используется в китайских партийных документах, постаралась разъяснить пекинская газета Global Times, предназначенная для иностранцев.



Она указала, что сессия, начавшаяся в воскресенье, продлится три дня. Процедура такая. После пленума ЦК политбюро будет рекомендовать Всекитайскому собранию народных представителей (парламенту) и Народному политическому консультативному совету (параллельному парламенту) кандидатов на ведущие позиции в стране. Сессии этих двух органов откроются в начале марта.



Что касается реформ, то они необходимы, чтобы ответить на новые вызовы для развития Китая. Чжу Лицзя, профессор Академии управления, сказал, что необходимо составить расписание преобразований, чтобы модернизировать Китай. Тем более что внутреннее и международное положение обострилось.



На предыдущем пленуме, состоявшемся в октябре 2022 года, присутствовали 203 члена ЦК и 168 кандидатов. Также в качестве лиц, не имеющих права голосовать, присутствовали члены Центральной комиссии по проверке дисциплины.



Гонконгская South China Morning Post называет самым захватывающим моментом пленума назначение нового главы правительства. Известно, что Ли Кэцян, нынешний премьер, уходит. Тимоти Мо, главный прогнозист в консалтинге Asia-Pacific в Гонконге, предсказывает, что новым премьером станет Ли Цян, который справился с двухмесячным локдауном в огромном Шанхае.



Чжу Бинь, аналитик фирмы Huafu Securities, надеется, что будущий глава правительства будет помогать росту внутреннего спроса и оживлению рынка недвижимости. Это будет приоритетом для руководства страны. Ведь в 2022 году экономика увеличилась на 3%, тогда как в 2021-м – на 8,1%. По мнению других аналитиков, главное сейчас – стабилизировать экономический рост. А это непросто. Ведь такие технологические компании, как Alibaba Group Holding, NetEase, показали не очень высокий уровень доходности.



К тому же инциденты с воздушными шарами и споры вокруг связей Китая с Россией усилили геополитическое напряжение. Скотт Московиц, старший директор фирмы APAC at Morning Consult, утверждает, что были проведены опросы среди тысячи взрослых китайцев в период 2–5 февраля по вопросу о нейтралитете Пекина в украинском конфликте и предоставлении летальной помощи России.



Китайское общественное мнение в основном согласно с официальной позицией правительства. Это означает, что есть ограничения для безграничной дружбы Пекина и Москвы, которую провозгласили лидеры двух государств. По данным вышеназванного эксперта, взрослые китайцы неодинаково отвечают на вопрос, выиграл ли Китай благодаря конфликту. При этом по поводу вовлечения Китая в конфликт 49% желали, чтобы КНР сохранила нейтралитет, и только 12% высказались за то, чтобы Китай сыграл роль миротворца или, наоборот, провокатора.



Участников мероприятия также спрашивали, что они думают о предоставлении летальной помощи России. 9% высказались за предоставление разведывательных данных, 7% – за отправку оружия и 5% – за отправку войск.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Реформы в Китае проходят с 1979 года. Реструктуризация управления – это одна из новейших теорий Си Цзиньпина. Выпущено много книг на эту тему. Не всякому читателю это легко понять. Мы видим, что происходит в реальности, – усиление централизации власти и усиление влияния партийных органов на государственные органы. Если Дэн Сяопин и некоторые после него проводили курс на разделение партийных и государственных органов, то сейчас их сливают обратно. Фактически ставят государственные органы под прямое управление партийных. То есть от курса Дэна отходят. Иными словами, Пекин не хочет, чтобы возникла ситуация, которая была при партии Гоминьдан, до победы коммунистов в гражданской войне. Тогда политики клялись в патриотизме, а на самом деле делали деньги. А кадровые назначения происходят номенклатурно. Кандидатов на высокие посты согласуют с генсеком".



Что думают рядовые китайцы об отношениях с Россией, неизвестно. Ведь социальные сети подлежат цензуре, а результаты опросов сомнительны, пояснил Лукин.