 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.02.2023
00:59  Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:34  Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев
00:21  Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
Понедельник, 27.02.2023
22:46  Разверзлось. Землетрясения идут в Киргизии, Турции (Измир) и Крыму (Ялта)
20:41  Президент Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа
20:31  Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов
20:26  Казахский "мирный атом": интрига закручивается, - Е.Косенко

20:05  Экибастуз выжил! Вопреки стараниям акимата и KZправительства, - А.Бектенова
19:52  Как в Кремле профукали Украину и до сих пор мало чего поняли, - Ю.Борисов
19:50  США готовят цветную революцию в Индии. Серия подозрительных событий, - В.Прохватилов
19:42  Потерявшие берега. Украина угрожает Китаю... за поддержку России
17:50  "Вагнер" заменит ООН в Африке? Порядка станет больше, - Ю.Сигов
16:48  Без шансов! Россия не проиграет эту войну, - Александр Проханов
16:36  Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале
16:25  Байден всерьез собрался на 2-й срок. Может лучше в мавзолей?
16:11  Между строк: что на самом деле стоит за предложением Китая по Украине? - В.Нежданов
14:02  Казахстанцы впервые будут голосовать разноцветными бюллетенями. Как в центральной Африке
12:58  Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано. Подарок Блинкену?
11:23  В МВД Киргизии можно купить любую должность, - признает сам министр Ниязбеков
10:49  Криминального брата Болата Назарбаева уводят от ответственности
10:48  Умер от легочной эмболии рос-политолог Глеб Павловский
10:44  "Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда (история), - А.Михайлов
10:13  Свобода слова в Казахстане стала разменной монетой в борьбе за власть, - Марат Асипов
09:55  Казахстанский спорт возглавил Ербол Мырзабосынов
09:48  После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев
09:36  В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов
09:30  У министра образования Киргизии появится заместитель... по списанию внешнего долга
08:52  ЦРУ подозревает Китай в поставках дронов России, - В.Скосырев
07:28  В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных
01:35  Запад не соображает, куда двигается, - Оскар Крейчи
01:20  Время Красного Дракона. Возрастающая роль Китая в мировой политике, - Владимир Овчинский
00:45  Геополитические трещины на Мюнхене-2023, - Андрей Кортунов
00:20  В новом КазПарламенте почти не будет не-казахов
00:08  Талибы готовятся к решающему наступлению на панджшерскую оппозицию, - А.Серенко
Воскресенье, 26.02.2023
22:43  Запад решил удвоить ставки в противостоянии с Россией, - НГ
20:17  УзбПевицу Канизу лишили лицензии за "безнравственные" видео
18:13  Каждой женщине-депутатке КырПарламента дадут по новой служебной машине
18:10  Инициативы Эрдогана по Украине напоминают японский план "примирить" Сталина и Гитлера, - А.Кошкин
12:02  На Западе христианство стало признаком "очень плохого человека", - Washington Times
11:50  Немцы завалили выставленный в Берлине подбитый российский танк цветами
11:45  Как США наживаются на гибели Украины и кризисе Европы: Главные схемы
09:49  На Украине утилизировали еще одного штатовского ветерана-"афганца" Питерса
01:44  Советская номенклатура Средней Азии: брежневская система, - Н.Митрохин
00:55  С чем летит в Астану Энтони Блинкен, - Вл.Прохватилов
00:40  "Пусть Бог убережет всех нас!": что таджикистанцы думают о новостройках в Душанбе?
00:01  Дело кизяк-строя. В Турции под следствием уже 612 прорабов и менеджеров строй-индустрии
Суббота, 25.02.2023
21:20  В Киргизии сменили министра образования и науки: кресло отдали "северянину" Иманалиеву
20:38  Чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых стала 14-летняя Ариана Гогулина
16:40  В полку кыргызских генералов резко прибыло
11:55  "Казахстан – идеальная многовекторная колония", - Петр Своик
11:52  Казахстан. Общественная академия политических наук создала платформу молодых экспертов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:59 28.02.2023

27.02.2023

Обесценивание иранского риала поставило под удар правительство Раиси
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Иранская валюта достигла очередного антирекорда, упав до отметки в 600 тыс. риалов за доллар. Чуть менее чем за полгода она обесценилась в два раза, что поставило перед кабмином президента Эбрахима Раиси проблему выработки стабилизационных мер. Местный официоз пытается объяснить увеличение кризисной симптоматики результатом заговора, однако это не убеждает население: в ряде провинций прошли акции протеста. Эксперты указывают на то, что валютный кризис – не новое явление для Ирана, но, по их словам, его эффекты поднимают вопрос о будущем проектов с Россией.
Падение иранского риала западные агентства связали с последствиями сохранения западных санкций и влиянием общенациональных протестов, сотрясавших страну с сентября прошлого года. По словам наблюдателей, валюта за последние пять месяцев упала в цене почти в два раза и уже пересекла психологически чувствительную для населения отметку. За тот же период цены на базовые продукты питания в Исламской Республике выросли в два-три раза. Вещающий из-за рубежа спутниковый канал Iran International обратил внимание на то, что в ряде провинций произошли акции протеста против ухудшающихся жизненных условий.

В этом месяце иранское руководство объявило о начале работы Центра обмена валюты и золота, который должен отвечать за распределение иностранных денежных единиц внутри страны. Как заявил председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, курс, "складывающийся в ходе операций центра, станет определяющим для цен на импортные товары". По его словам, цель учреждения – стабилизация риала за счет поступлений валюты от экспорта энергоносителей, а также продукции горнодобывающей промышленности. При этом Центробанк Ирана пообещал продолжить субсидировать импорт товаров первой необходимости и медицинской продукции, продавая валюту по фиксированному курсу в 285 тыс. риалов за доллар.

Тем не менее критики уверены, что у власти нет четкого и продуманного плана по борьбе с валютным кризисом. Закрытое заседание парламента, посвященное проблеме, не привело к конкретным результатам. Участвовавший во встрече министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что в увеличении кризисной симптоматики виноваты скрытые силы и саботажники, которые, по его словам, уже выявлены. В то же время иранский консервативный истеблишмент делает акцент на том, что проблемы в экономике отчасти являются наследием президентства реформатора Хасана Рухани, которого принято обвинять в подписании ядерного соглашения, однако с приходом к власти Эбрахима Раиси ситуация улучшилась.

Как заметил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, нынешнее обострение валютного кризиса не является чем-то беспрецедентным для Ирана. "Еще в 2018 году – на фоне заявлений Дональда Трампа о выходе из "ядерной сделки", а затем и самого фактического выхода – валюта в Иране обесценилась больше, чем в два раза за примерно три-четыре месяца, – отметил аналитик. – В тот момент этот обвал привел к тому, что власти даже временно запретили свободный обмен валюты". Тогда, по словам собеседника "НГ", появилась история с существованием нескольких валютных курсов: официальным, рыночным и другими, альтернативными. Сейчас эта тенденция продолжается.

"Иран после выхода США из "ядерной сделки" встал на рельсы стабильной девальвации, – заявил Смагин. – Если мы берем лето 2018 года, то валюта, обесценившись в три раза, стоила 100 тыс. риалов за доллар. Сегодня это 600 тыс. Можно понять, насколько стабильно она падала. Нынешний кризис – не обвал, а это скорее ухудшение и без того плохого положения дел в экономике. Разумеется, это уже повлияло на протестные настроения. Протесты имели место, хотя и были локальные. В то же время не стоит переоценивать валютную историю. Скорее нужно смотреть на то, что экономика страны в целом находится в кризисе". По словам аналитика, эта ситуация будет влиять на протестный потенциал, однако большой вопрос, что даст импульс крупным акциям.

"Что касается отношений с Россией, девальвация иранской валюты осложняет торгово-экономическую деятельность, прежде всего – оплату, – отметил Смагин. – Хотя, конечно, можно сказать, что эта проблема существовала давно. Ровно для этого стороны пытаются придумать новые варианты для взаимодействия. Основным моментом является торговля в национальных валютах. Здесь имеется в виду прежде всего рубль, потому что риалом торговать невозможно из-за той самой постоянной девальвации и наличия нескольких курсов. Кроме того, есть идея с учреждением стейблкоина (аналог криптовалюты с жесткой привязкой. – "НГ"). Все это попытки преодолеть те барьеры, которые связаны с валютной нестабильностью".

Однако аналитик считает, что полностью преодолеть эти проблемы невозможно. "Можно сказать, что идеи связать банковские системы России и Ирана, ввести платежную систему "Мир" или какой-то другой общий аналог разбиваются об экономическую реальность в Иране", – отмечает Смагин. По его словам, все упирается в невозможность сформировать механизм, который бы позволил этим проектам нормально функционировать.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677535140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2023 года №131
- Маулен Ашимбаев рассказал о ценностях, способных сплотить нацию
- Казахстан настроен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией
- Маулен Ашимбаев: "Инклюзивные виды спорта дают возможность особенным детям развиваться физически и социализироваться"
- Об агитации
- "Мы должны быть к этому готовы"
- Приоритеты партии AMANAT: доступность медицины для сельчан
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым провели встречу представителями транспортных компаний
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  