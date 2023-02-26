Россия превратит "Золотой миллиард" в нищебродов, - СП

06:59 28.02.2023 МИД РФ взял курс на принципиально новую внешнюю политику

Андрей Дятлов



Материал комментируют:

Наталья Макеева



Россия отныне будет самостоятельно выбирать возможности для своего развития, не ориентируясь на страны "золотого миллиарда". Такие перспективы открылись перед нашей страной с крушением модели однополярного мира. Однако то, что хорошо понимает российское руководство и чего на протяжении последних трех десятилетий добивались антиглобалисты, предстоит еще осознать западным элитам.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании руководителей территориальных представительств МИД в регионах четко обозначил содержание новой внешней политики. По словам министра, ранее внешние благоприятные условия для нашей страны определялись волей "западного меньшинства". "Так называемым ''золотым миллиардом'', который все свои внешнеполитические инициативы продвигает с единственной целью - сделать так, чтобы весь мир жил по правилам, которые позволяют „золотому миллиарду" продолжать колониальную политику и жить за счет других", - уточнил он. Отныне РФ собирается самостоятельно формировать для себя на планете потенциальные возможности.



На совещании Сергей Лавров отметил, что уже существует немало зарекомендовавших себя возможностей для выстраивания равноправных и уважительных отношений с другими странами. В этом году, по мнению главы внешнеполитического ведомства, в частности стоит обратить внимание на Международный экономический форум "Россия - Исламский мир" в мае в Казани, а также на июльский саммит "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Большее значение должны приобрести ежегодные Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.



В общем, как следует из выступления министра, оглядываться на тех, кто настроен к России недружественно, больше не придется. Но, пожалуй, не менее важно само понимание того, как взаимоотношения с Западом строились ранее. Поэтому оглашение самого понятия "золотой миллиард" выглядит очень важным.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Сивков: Удар "Посейдоном" по Калифорнии отрезвит Америку

Константин Сивков: Удар "Посейдоном" по Калифорнии отрезвит Америку

Живущие в стеклянном доме не должны швыряться друг в друга камнями. А то "Посейдон" приплывет или "Сармат" прилетит

Справедливости ради, ранее про "золотой миллиард" говорил и президент России Владимир Путин летом прошлого года. "Требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет", - заявил глава государства на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в Астане.



В концепции "золотого миллиарда" в действительности само число (миллиард) весьма условное. А вот слово "золотой" несет в себе больше содержания. Идея предполагает в первую очередь деление всего человечества на так называемый "золотой город" и "большую деревню". В "городе" люди могут наслаждаться высоким уровнем потребления, пользоваться всеми благами цивилизации. А вот жители "деревни" будут вынуждены умирать от голода, недостатка чистой воды, плохой экологии, давно побежденных наукой болезней. Но главное, от интенсивной эксплуатации "деревни" "городом".



Изначально в литературе под жителями "золотого города" понимали жителей самых развитых стран Запада, отсюда и взялось число миллиард. Предполагалось, что хозяевами жизни на планете и этакими глобальными рантье станут жители Евросоюза и англосаксонского мира: США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии. А вот жители Африки, Латинской Америки, Азии и постсоветского пространства оказывались обреченными в лучшем случае на прозябание.



Однако с ростом экономик развивающихся стран появилась идея, что "городом" могут стать совершенно другие регионы. Не живущие на пособия, разнеженные и ленивые жители Запада, а трудолюбивые жители Азии. На них могут сделать ставку те, у кого сегодня сосредоточены мировые финансы и средства производства. То есть география обитания "господ" меняется, но сама идея жизни одних за счет других остается.



Но важно осознавать, что России в любой конфигурации идеи "золотого миллиарда" места не будет. И вот против этого как раз в очередной раз выступил и Сергей Лавров.



Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева уверена, что время действия концепции "золотого миллиарда" безвозвратно ушло:



- Описываемая Лавровым ситуация возникла после окончания холодной войны, в результате которой возглавляемый США Запад победил, а Советский Союз был унижен и расчленен. Установился однополярный мир с доминированием США, вернее даже англосаксов. И только эта сила принимала суверенные решения, причем, как и всю историю, в колониальном стиле. Не будем забывать, что расизм - это чисто западное явление. Когда одни по тому или иному признаку объявляются людьми, а все остальные эксплуатируемыми. СССР в рамках Ялтинской модели мира уравновешивал Запад, но после холодной войны противовеса не осталось.



"СП": - Когда ситуация начала меняться?



- Пожалуй, речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году стала декларацией того, что Россия взяла курс на многополярность. Однако в 1990-е годы было совершенно столько ошибок, часто сознательных, что на исправление ситуации должно было уйти много лет.



Серьезная заявка стать вторым полюсом была сделана Россией в 2014 году после возвращения Крыма.



После начала спецоперации 24 февраля 2022 года мир окончательно перестал был однополярным. Причем правильно говорить не о двухполярном, а о трехполярном мире во главе с США, Россией и Китаем. Причем РФ и КНР составляют мощный антиглобалистский блок, где Россия играет роль военного авангарда, а Китай - экономического.



"СП": - Можно считать, что нынешние слова Сергея Лаврова как нельзя актуальны?



- Эти очевидные вещи надо проговаривать как можно чаще. О крушении концепции "золотого миллиарда" говорил и президент. Но произнесенная всего один раз мысль не до всех доходит. Поэтому российские лидеры вынуждены повторять одно и то же много раз. Инерция девяностых очень велика, даже в головах дипломатических работников.



Необходимо понимать, что нынешний образ Запада сегодня просто миф, никак не соответствующий реальности. До сих пор у россиян Европа ассоциируется со старыми фильмами советского времени.



24 февраля 2022 года стало моментом коренного изменения мира. Это важно усвоить, что мир уже многополярен.



Западные элиты все больше задаются вопросами об ответственности НАТО и США в украинском кризисе

"СП": - Может быть, "золотой миллиард" сменил географию? Теперь международные корпорации просто обратили внимание на Азию?



- Это не так. Мы видим, что давно опасные технологии вывозятся и ресурсоемкие производства переносятся из западных государств в другие части планеты. Но вопрос, насколько нужны мировые корпорации жителям Азии? Там существует серьезный конкурент в лице Китая, который считает регион зоной своих интересов.



"СП": - Получается, что концепция деления человечества на "золотой город" и "большую деревню" просто потеряла свою актуальность?



- До какого-то момента расистские подходы Запада работали. Но они могут функционировать только в условиях однополярного мира. США и Великобритания могли принимать решения, а все остальные должны были слушаться, снабжать ресурсами, работать. Сейчас это действительно в прошлом.



Другое дело, что концепция разделения на "город и большую деревню" продолжает работать в ограниченном режиме. То есть относительно ограниченного числа государств, которые продолжают находиться под влиянием англосаксов. В мире по-настоящему независимых государств не может быть много. И вот некоторые страны тяготеют к Западу. Вот они как раз и могут служить ресурсной базой, представлять из себя эту "большую деревню". Которую эксплуатируют, из которой высасывают человеческий потенциал. Но это уже не весь мир, как было ранее. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677556740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159

- О прогнозе по выборам-2023

- Не подпускайте их к внешней политике

- О заседании Центризбиркома

- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта

- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз

