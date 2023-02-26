Нападения на журналистов в Казахстане организовывал задержанный в Алматы "иностранец Токарев"

09:12 28.02.2023

ЗАДЕРЖАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ НАПАДЕНИЙ НА ЖУРНАЛИСТОВ КАЗАХСТАНА

Задержаны организаторы нападений на журналистов Казахстана, сообщает официальный интернет-ресурс МВД РК.

Задержаны возможные организаторы нападений на журналистов Казахстана

"Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации", - говорится в сообщении во вторник, 28 февраля.



Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 115 (угроза), 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 158 (воспрепятствование журналистской деятельности), 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и 293 (хулиганство) УК РК.



"В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев. По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций. В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ. Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - добавили в МВД.