Кто и за что отравил непобедимого султана Бейбарса? (история)

10:16 28.02.2023 Султан Бейбарс - правитель Египта родом из казахских степей

В Казахстане отмечают 800 лет со дня рождения этого легендарного полководца и египетского правителя



Бейбарс - четвертый мамлюкский султан Египта и Сирии. За свои победы над крестоносцами и монголами он получил прозвище Абу аль-Футух – "отец побед".



Полное имя султана - аль-Малик аз-Захир Рукн ад-дунийа ва-д-дин Бейбарс аль-Бундукдари ас-Салих.



Где родился султан Бейбарс



Достоверно это не установлено, но есть несколько главных версий.



Согласно одной из них, он родился в степях Дешт-и-Кыпчак, по происхождению был кыпчаком из рода Елбарлы или Берш.



Местом его рождения считают междуречье рек Едиль (Волга) и Жайык (Урал). Арабский историк Макризи первым написал о кыпчакском рабе, ставшем султаном Египта. Исследователи сходятся в одном – Бейбарс был из кыпчаков, он помнил родную речь, придерживался обычаев своего племени.



Есть и другая версия: жители Крыма считают, что Бейбарс - их соотечественник. Аргумент - Бейбарс, став правителем, неоднократно отправлял щедрые дары в крымский город Солхат (ныне Старый Крым). Здесь на средства султана была построена мечеть, развалины которой сохранились и поныне. Крымчане утверждают, что щедрые дары и мечеть - это желание Бейбарса оставить по себе память на малой родине.



Родился будущий султан в 1220-ые годы. В 2023 году Казахстан и Египет отмечают его 800-летний юбилей.



Бейбарс: плен. Кто такие мамлюки



"Во время монгольского нашествия племя Бейбарса обратилось к булгарскому хану Анару с просьбой разрешить переправиться через крымский Судак и воспользоваться тамошними землями. Хан предложил межгорную котловину, а во время их перекочевки вероломно напал на них, многих поубивав, а многих пленив", - пишет в своих трудах историк Бахауддин ибн Шаддат.



На средневековом Востоке процветала работорговля, и особенно ценились выходцы из Дешт-и-Кыпчак. Юных кыпчаков обучали военному делу, обращали в ислам. Со временем мамлюки - рабы, принявшие ислам и прошедшие военное обучение - превратились в особую касту, военную аристократию.



Юношу продали в рабство в Дамаске за 800 дирхемов - в те времена огромная сумма за раба. Однако, заметив на глазу раба бельмо, его хозяин поспешил расторгнуть сделку.



Тогда эмир мамлюков Ала ад-Дин Айтегин аль-Бундукдар купил раба, посчитав, что бельмо не помеха, чтобы стать воином. Его вскоре арестовали, и Бейбарс в составе другого имущества эмира перешел в собственность правителя Египта султана Ас-Салиха.



Султаны Египта вкладывались в обучение мамлюков. Воины получали великолепную подготовку: они владели разными видами оружия, были блестящими наездниками, а кроме этого, изучали тактику ведения военных действий, медицину. Будущий султан оказался талантлив в военном деле и стал строить успешную карьеру.



Становление Бейбарса как полководца



Свою первую крупную военную победу Бейбарс одержал в качестве командира армии.



В 1248 году король Франции Людовик провозгласил седьмой крестовый поход. Его войско высадилось в Египте и захватило крепость Думьят.



Это тяжелое время для египтян: султан Ас-Салих умирает. Мамлюки смогли сдержать наступление крестоносцев, в этом им помог разлив Нила, который не учли европейцы. В решающей битве при Эль-Мансуре полководческий талант Бейбарса проявился в полной мере.



Он, будучи одним из командиров мамлюков, применил военную хитрость. Бейбарс приказал открыть ворота города, и католики, решив, что город сдался, вошли в его стены. После чего ворота были закрыты, а враги перебиты на улицах города. Среди погибших оказался Роберт д'Артуа, брат Людовика. В конце концов Людовик и сам попал в плен и был вынужден отдать выкуп. После этого удача отвернулась от крестоносцев.



Бейбарс против монголов: битва при Айн-Джалуте



Помимо крестоносцев, Египту угрожали монголы, которые в середине XIII века считались непобедимыми.



В 1260 году Бейбарс отличился в исторической битве между мамлюками и воинами Монгольской империи. В местности Айн-Джалут, где сходятся границы Иордании, Сирии и Израиля, на берегу Иордана встретились две армии.



В составе монгольского корпуса тюрков было 80 процентов, а в составе мамлюкской армии – примерно 90.



До этой битвы монгольская армия не знала поражений. Они взяли бы Иерусалим, если бы Бейбарс не нанес им поражение. Бейбарс стал одним из тех военачальников, кто разрушил миф о неуязвимости орды.



Будущий султан Бейбарс: путь к престолу



Султан Ас-Салих, давший старт успешной военной карьере Бейбарса, был последним могущественным султаном династии Айюбидов. После него на трон взошел Туран-шах, правивший всего 40 дней. Туран-шах был убит мамлюками, которых настроил против себя пренебрежительным отношением. Его вдова ас-Салих Айюби Шаджар ад-Дурр и ее новый муж, выходец из мамлюков Айбек, стали новыми правителями.



Осенью 1255 года султан Айбек и эмир мамлюков Кутуз, опасаясь влиятельного эмира Актая, убили его. Бейбарс и другие сподвижники Актая бежали в Сирию.



С приходом на египетский трон Кутуза в 1259 году Бейбарс вернулся в Египет. Султан Кутуз выделил ему во владение город Калиуб с окрестностями, а также оазисы в Ливийской пустыне.



Союз мамлюкских полководцев не продлился долго. После блистательной победы над монголами Бейбарс, обиженный на то, что его заслуги не были отмечены по достоинству, убил султана Кутуза.



Несколько военных переворотов и убийств правителей привели к тому, что во главе Египта встал сам Бейбарс.



Бейбарс - султан страны Миср



Султан Бейбарс возглавлял Египет около 17 лет, с 1260 по 1277 год. Приложил огромные усилия, чтобы превратить страну в могущественную державу. В историю Бейбарс вошел как великолепный политик и правитель. Примечательно, что, став правителем, он нашел своего давнего хозяина Айтегина аль-Бундукдари и сделал его правителем Дамаска.



Султан усиливал города, в каждом из которых держал постоянное войско, пресекал внутренние распри. Мамлюкское государство расцвело, со всех концов мира туда стали съезжаться купцы. На реках были выстроены мосты, в городах – мечети.



Бейбарс достиг звания властелина восточных арабских эмиратов, полностью подчинив себе сельджуков Средней Азии, малую Армению, берберов, одну за другой разрушил громадные крепости франков. Теперь с государством мамлюков стали считаться соседние страны.



Когда Бейбарс стал султаном, кыпчакские земли еще входили во владения Золотой Орды, которыми правил монгольский хан Берке-Кулагу. Бейбарс установил с Ордой военные, торговые, религиозные и культурные отношения.



После в Египте быстрыми темпами стала развиваться историческая литература. Была создана энциклопедия, полностью охватывающая историко-географические сведения о тюркских династиях и народах. В этот период в арабском мире издаются арабо-кыпчакские, арабо-тюркские словари.



Увидел свет труд Абд-аз-Захира, секретаря султана Бейбарса, где приведены различные сведения из его жизни в Египте. В этом произведении есть также сведения об отношениях с Золотой Ордой, краткий путеводитель от Крыма до Волги, религиозные и этнографические материалы о коренном населении Крыма.



Султан создал почтовую сеть, строил каналы, верфи и порты, налаживал торговлю, развивал города, щедро финансировал ученых, архитекторов и художников, в голодные годы выделял деньги и продовольствие для малоимущих.



Смерть султана Бейбарса от яда



Могущественный мамлюкский правитель скончался в Дамаске в 1277 году. Ему было немногим более 50 лет.



Существуют несколько версий смерти Бейбарса. Наиболее известная из них гласит, что он намеревался уничтожить своего соперника принца Малик-Кахера и приготовил для него кубок отравленного кумыса. Однако Малик-Кахер переменил кубки, Бейбарс выпил яд и умер в ужасной агонии.



Согласно некоторым источникам, визирь кыпчак Калауын отравил Бейбарса, подсыпав яда в кумыс.



Султан Бейбарс похоронен в Дамаске. Вечный покой султан нашел под куполом основанного им комплекса Захирия, куда входят библиотека, медресе и мавзолей. Источник - ru.sputnik.kz

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