 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий
10:54 28.02.2023

Казахстан решил передать доли участия в трех урановых предприятиях в пользу "дочки" "Росатома"
Хакназар Алмазов

Об этом стало известно 28 февраля.

Казахстан решил передать доли участия в трех урановых предприятиях в пользу "дочки" "Росатома"Фото: kartinkin.net
Сообщается, что правительство Казахстана приняло постановление об отчуждении долей участия в трех урановых предприятиях в пользу компании "Ураниум Уан Груп", входящей в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом". Об этом говорится в опубликованном документе в информационной системе Параграф, передает inbusiness.kz.

"Разрешить компании Uranium One Netherlands B.V. произвести отчуждение 50% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Каратау" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп", - говорится в тексте постановления.

Постановлением разрешается компании Uranium One Utrecht B.V. произвести отчуждение 30% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп".

Также постановление разрешает компании Uranium One Rotterdam B.V. произвести отчуждение 70% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп".

АО "Ураниум Уан Груп" входит в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом".

Напомним, ранее сообщалось, что Узбекистан собирается поставлять уран в Индию.

Источник - inbusiness.kz
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