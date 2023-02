Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий

10:54 28.02.2023

Казахстан решил передать доли участия в трех урановых предприятиях в пользу "дочки" "Росатома"

Хакназар Алмазов



Об этом стало известно 28 февраля.



Казахстан решил передать доли участия в трех урановых предприятиях в пользу "дочки" "Росатома"Фото: kartinkin.net

Сообщается, что правительство Казахстана приняло постановление об отчуждении долей участия в трех урановых предприятиях в пользу компании "Ураниум Уан Груп", входящей в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом". Об этом говорится в опубликованном документе в информационной системе Параграф, передает inbusiness.kz.



"Разрешить компании Uranium One Netherlands B.V. произвести отчуждение 50% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Каратау" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп", - говорится в тексте постановления.



Постановлением разрешается компании Uranium One Utrecht B.V. произвести отчуждение 30% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп".



Также постановление разрешает компании Uranium One Rotterdam B.V. произвести отчуждение 70% доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп".



АО "Ураниум Уан Груп" входит в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом".



Напомним, ранее сообщалось, что Узбекистан собирается поставлять уран в Индию.