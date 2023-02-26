Обвинен в коррупции и задержан директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Киргизии - доктор Кудайбердиев

11:06 28.02.2023

Министерство здравоохранения внесло 17 февраля в Кабинет министров представление об освобождении Таалайбека Кудайбердиева с занимаемой должности директора Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСТО).



Таалайбек Кудайбердиев 16 февраля 2023 года написал заявление об уходе с занимаемой должности директора НИИХСТО по собственному желанию.



Ранее стало известно, что Кудайбердиев задержан.



он был задержан 14 февраля сотрудниками прокуратуры города Бишкек за злоупотребление должностным положением, в результате которого интересам государства был причинен ущерб в сумме 1 млн 97 тыс. сомов.



16 февраля ему предъявили обвинение по ст.210 ч.2 п.1 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и ст.337 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. В тот же день его отпустили под домашний арест.



Во время следствия он возместил вышеуказанный ущерб, а 20 февраля материалы уголовного дела передали в Первомайский районный суд для рассмотрения.

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