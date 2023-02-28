 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.02.2023
11:32  Казкадры. Как изгнанный из партии с позором чиновник Бекмагамбетов стал вице-министром
11:29  Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается
11:06  Обвинен в коррупции и задержан директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Киргизии - доктор Кудайбердиев
10:54  Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий
10:16  Кто и за что отравил непобедимого султана Бейбарса? (история)
09:12  Нападения на журналистов в Казахстане организовывал задержанный в Алматы "иностранец Токарев"
06:59  Россия превратит "Золотой миллиард" в нищебродов, - СП

00:59  Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:34  Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев
00:21  Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
Понедельник, 27.02.2023
22:46  Разверзлось. Землетрясения идут в Киргизии, Турции (Измир) и Крыму (Ялта)
20:41  Президент Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа
20:31  Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов
20:26  Казахский "мирный атом": интрига закручивается, - Е.Косенко
20:05  Экибастуз выжил! Вопреки стараниям акимата и KZправительства, - А.Бектенова
19:52  Как в Кремле профукали Украину и до сих пор мало чего поняли, - Ю.Борисов
19:50  США готовят цветную революцию в Индии. Серия подозрительных событий, - В.Прохватилов
19:42  Потерявшие берега. Украина угрожает Китаю... за поддержку России
17:50  "Вагнер" заменит ООН в Африке? Порядка станет больше, - Ю.Сигов
16:48  Без шансов! Россия не проиграет эту войну, - Александр Проханов
16:36  Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале
16:25  Байден всерьез собрался на 2-й срок. Может лучше в мавзолей?
16:11  Между строк: что на самом деле стоит за предложением Китая по Украине? - В.Нежданов
14:02  Казахстанцы впервые будут голосовать разноцветными бюллетенями. Как в центральной Африке
12:58  Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано. Подарок Блинкену?
11:23  В МВД Киргизии можно купить любую должность, - признает сам министр Ниязбеков
10:49  Криминального брата Болата Назарбаева уводят от ответственности
10:48  Умер от легочной эмболии рос-политолог Глеб Павловский
10:44  "Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда (история), - А.Михайлов
10:13  Свобода слова в Казахстане стала разменной монетой в борьбе за власть, - Марат Асипов
09:55  Казахстанский спорт возглавил Ербол Мырзабосынов
09:48  После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев
09:36  В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов
09:30  У министра образования Киргизии появится заместитель... по списанию внешнего долга
08:52  ЦРУ подозревает Китай в поставках дронов России, - В.Скосырев
07:28  В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных
01:35  Запад не соображает, куда двигается, - Оскар Крейчи
01:20  Время Красного Дракона. Возрастающая роль Китая в мировой политике, - Владимир Овчинский
00:45  Геополитические трещины на Мюнхене-2023, - Андрей Кортунов
00:20  В новом КазПарламенте почти не будет не-казахов
00:08  Талибы готовятся к решающему наступлению на панджшерскую оппозицию, - А.Серенко
Воскресенье, 26.02.2023
22:43  Запад решил удвоить ставки в противостоянии с Россией, - НГ
20:17  УзбПевицу Канизу лишили лицензии за "безнравственные" видео
18:13  Каждой женщине-депутатке КырПарламента дадут по новой служебной машине
18:10  Инициативы Эрдогана по Украине напоминают японский план "примирить" Сталина и Гитлера, - А.Кошкин
12:02  На Западе христианство стало признаком "очень плохого человека", - Washington Times
11:50  Немцы завалили выставленный в Берлине подбитый российский танк цветами
11:45  Как США наживаются на гибели Украины и кризисе Европы: Главные схемы
09:49  На Украине утилизировали еще одного штатовского ветерана-"афганца" Питерса
01:44  Советская номенклатура Средней Азии: брежневская система, - Н.Митрохин
00:55  С чем летит в Астану Энтони Блинкен, - Вл.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается
11:29 28.02.2023

Вторник, 28 Фев 2023,

Миссия одного из старейших информационных изданий Казахстана подошла к концу
Несмотря на минорность ситуации, коллектив портала предлагает читателям вспомнить основные вехи пути и расстаться добрыми друзьями, сказано в сообщении редакции.

Издание не всегда называлось "Экспресс К". Большую часть своей вековой истории газета именовалась "Ленинской сменой". Однако и это не первое название: в 1920 году газета была основана как "Юношеская правда", затем до 1928 года издавалась как "Комсомолец".

Очевидно, издание ориентировалось на молодежь, тем более что являлось официальным печатным органом комсомола Казахстана. Но, разумеется, газета никогда не оставалась в стороне от главных политических, общественных, экономических и иных событий КазССР, Советского Союза и всего мира.

К 1980-м годам ежедневный (!) тираж достигал 300 тысяч экземпляров.

"Ленинская смена" стала настоящей кузницей кадров для отечественной журналистики. Практически каждый известный казахстанский журналист старшего поколения либо начинал карьеру в "Ленсмене", либо работал здесь в определенный период своей жизни.

Среди них Вадим БОРЕЙКО, Галина ВЫБОРНОВА, Адил ИБРАЕВ, Булат ТАРНУЕВ, Юрий КРИКУНОВ и многие-многие другие.

В 1991 году на волне глобальных перемен "Ленинская смена" сменила название на "Экспресс К", заодно поменяв курс. С молодежной повестки фокус сместился на общественно-политическое направление.

В 2021 году началась масштабная смена формата. 25 июня типографская краска легла на листы, ставшие последним номером "Экспресс К" - 19 538-м по счету. В том же году публике представили сайт издания.

"Мы от всей души благодарим всех, кто выписывал "Ленинскую смену". Всех, кто покупал свежие номера "Экспресс К". Всех, кто посещал портал exk.kz со своих смартфонов и компьютеров. Спасибо за ваше доверие, интерес и конструктивную критику. На этой ноте надо бы попрощаться, но мы говорим до свидания, до новых встреч! Искренне ваш, коллектив портала "Экспресс К", - говорится в сообщении.

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677572940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159
- О прогнозе по выборам-2023
- Не подпускайте их к внешней политике
- О заседании Центризбиркома
- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта
- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  