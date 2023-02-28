Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается

11:29 28.02.2023

Вторник, 28 Фев 2023,



Миссия одного из старейших информационных изданий Казахстана подошла к концу

Несмотря на минорность ситуации, коллектив портала предлагает читателям вспомнить основные вехи пути и расстаться добрыми друзьями, сказано в сообщении редакции.



Издание не всегда называлось "Экспресс К". Большую часть своей вековой истории газета именовалась "Ленинской сменой". Однако и это не первое название: в 1920 году газета была основана как "Юношеская правда", затем до 1928 года издавалась как "Комсомолец".



Очевидно, издание ориентировалось на молодежь, тем более что являлось официальным печатным органом комсомола Казахстана. Но, разумеется, газета никогда не оставалась в стороне от главных политических, общественных, экономических и иных событий КазССР, Советского Союза и всего мира.



К 1980-м годам ежедневный (!) тираж достигал 300 тысяч экземпляров.



"Ленинская смена" стала настоящей кузницей кадров для отечественной журналистики. Практически каждый известный казахстанский журналист старшего поколения либо начинал карьеру в "Ленсмене", либо работал здесь в определенный период своей жизни.



Среди них Вадим БОРЕЙКО, Галина ВЫБОРНОВА, Адил ИБРАЕВ, Булат ТАРНУЕВ, Юрий КРИКУНОВ и многие-многие другие.



В 1991 году на волне глобальных перемен "Ленинская смена" сменила название на "Экспресс К", заодно поменяв курс. С молодежной повестки фокус сместился на общественно-политическое направление.



В 2021 году началась масштабная смена формата. 25 июня типографская краска легла на листы, ставшие последним номером "Экспресс К" - 19 538-м по счету. В том же году публике представили сайт издания.



"Мы от всей души благодарим всех, кто выписывал "Ленинскую смену". Всех, кто покупал свежие номера "Экспресс К". Всех, кто посещал портал exk.kz со своих смартфонов и компьютеров. Спасибо за ваше доверие, интерес и конструктивную критику. На этой ноте надо бы попрощаться, но мы говорим до свидания, до новых встреч! Искренне ваш, коллектив портала "Экспресс К", - говорится в сообщении.