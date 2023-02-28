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Казкадры. Как изгнанный из партии с позором чиновник Бекмагамбетов стал вице-министром
11:32 28.02.2023

СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ
Вторник, 28 Фев 2023,

Удивительная история карьерного роста заместителя акима Нуринского района
В понедельник, 27 февраля, постановлением правительства Республики Казахстан Досбол БЕКМАГАМБЕТОВ был назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов. На сайте премьер-министра и в лентах новостей вполне привычно запестрила биография чиновника, поднявшегося на одну ступеньку по карьерной лестнице: "Досбол Бекмагамбетов родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 2007 году и.о. главного специалиста отдела контроля законодательства о труде департамента труда и социальной защиты населения Карагандинской области".

Но самый важный пункт биографии Бекмагамбетова вовсе не в том, что у него четыре диплома о высшем образовании. Важный пункт почему-то затерялся в списке его стремительного карьерного роста: "С 08.02.2012 по 25.03.2016 занимал должность заместителя акима Нуринского района Карагандинской области.

25.03.2016 был избран депутатом Нуринского районного маслихата Карагандинской области VI созыва.

С 20.09.2016 по 17.02.2017 занимал должность эксперта управления правового обеспечения Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".

Дело не в том, что на должности депутата он пробыл всего лишь полгода, "кинув" своих избирателей ради карьеры. Важно, что в конце июня 2015 года имя Досбола Бекмагамбетова прогремело если не на всю страну, то без сомнений на всю Карагандинскую область: на заседании комиссии партийного контроля при партии "Нұр Отан" было рассмотрено обращение жителей поселка Киевка (в 2017 поселок переименован в Нура). Жители поселка пожаловались на коррупционные правонарушения в деятельности заместителя акима Нуринского района Досбола Бекмагамбетова. По словам сельчан, чиновник использовал "свое служебное положение ради извлечения личной выгоды и продвижения собственного бизнеса", в том числе при проведении конкурсов по госзакупкам.

На сайте партии "Нұр Отан" тогда сообщалось, что "за нарушение партийной дисциплины, поведение, дискредитирующее партию, по результатам рассмотрения дела комиссией партийного контроля рекомендовано бюро областного политсовета партии исключить Бекмагамбетова из партийных рядов". В итоге Досбол Бекмагамбетов решением бюро областного филиала "Нұр Отан" был исключен из рядов партии.

Кроме того, партийцами было направлено ходатайство в дисциплинарный совет Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области, в котором просили рассмотреть дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Нуринского района. А тогдашнему акиму Нуринского района Кудайбергену БЕКСУЛТАНОВУ было рекомендовано "усилить контроль над работой подчиненных и провести разъяснительную работу среди сотрудников аппарата акима Нуринского района по соблюдению антикоррупционного законодательства, Кодекса чести государственного служащего и устава партии "Нұр Отан".

Как видим, несмотря на исключение из партии и публичное порицание, Бекмагамбетов не просто не лишился должности, но и спустя некоторое время благополучно был избран все теми же жителями Нуринского района, которые писали на него жалобы в партию, депутатом местного маслихата. А потом и вовсе прыгнул через голову и оказался в министерстве сельского хозяйства.

Теперь же чиновник, когда-то с позором изгнанный из партии власти, и вовсе стал вице-министром экологии и природных ресурсов.

Источник - ratel.kz
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