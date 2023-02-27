За трусость во время бунта. Экс-главу полиции Алматы генерала Кудебаева посадят лет на 9-ть

12:45 28.02.2023

9 лет лишения свободы запросил для экс-главы полиции Алматинской области прокурор



ТАЛДЫКОРГАН, 28 фев - Sputnik. 9 лет лишения свободы запросил для экс-начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева гособвинитель Ерлан Кыдырбаев, передает корреспондент Sputnik.



В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, обвиняемого в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".



Ранее в мажилисе показали видеозапись, как во время беспорядков в Алматы Кудебаев покидает здание департамента полиции, которое должен был охранять.



