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|За трусость во время бунта. Экс-главу полиции Алматы генерала Кудебаева посадят лет на 9-ть
12:45 28.02.2023
9 лет лишения свободы запросил для экс-главы полиции Алматинской области прокурор
ТАЛДЫКОРГАН, 28 фев - Sputnik. 9 лет лишения свободы запросил для экс-начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева гособвинитель Ерлан Кыдырбаев, передает корреспондент Sputnik.
В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, обвиняемого в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".
Ранее в мажилисе показали видеозапись, как во время беспорядков в Алматы Кудебаев покидает здание департамента полиции, которое должен был охранять.