"Мертвые внутри". На белый свет вылезла очередная мрачная молодежная суб-культура

12:50 28.02.2023 "Мертвые внутри" дают отпор: почему полиция начала облаву на "ЧВК Редан"

Разбираемся с экспертами, в чем суть новомодного подросткового движения



После массовых стычек между подростками в ТЦ "Авиапарк" и "Маркос-Молл" московская полиция начала задерживать всех подростков с приметами "ЧВК Редан". И в Санкт-Петербурге 26 февраля задержали по меньшей мере 131 подростка. В этот же день ТГ-каналы сообщили, что "пауков" ловят уже по всей стране: в Курске, Новосибирске и Казани...







"МК" попытался разобраться, что это, новая субкультура или просто некое объединение подростков, увлеченных аниме? И опасны ли редановцы?



Разбираемся с экспертами, в чем суть новомодного подросткового движения



В отчете ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщается, что 26 февраля в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в ТЦ на Лиговском проспекте. "Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника. В полицию доставлены предполагаемые участники конфликта в возрасте от 14 до 17 лет".



– Первые стычки начались еще 19 февраля, а после 23-го уже каждый день стали происходить какие-то конфликты, – рассказала в беседе с "МК" молодая москвичка, которая тесно связана с Реданом. – Происходят они из-за того, что в СМИ распространяется много ложной информации про редановцев, якобы они нападают на "бритоголовых спортсменов". Но редановцы первыми никогда не нападают, а лишь пытаются отвечать на оскорбления и агрессивные выпадки "офников", которые "докапываются" до их внешнего вида.



– Все-таки объясните, чем вдохновляются редановцы? – интересуюсь у своей собеседницы.



– Есть такая манга (японские комиксы) "Хантер х Хантер" (про мальчика, который ищет своего отца). "Геней Редан" – группа людей в этой манге. Редановцами называют тех подростков, которые носят вещи с пауком. Они сидят в основном дома, играют в игры, иногда вместе гуляют, ходят на концерты, одеваются в черно-белые вещи... Они не копируют поведение героев из манги и не вдохновляются их жизненными установками. Им просто нравится паук, черные волосы, типа это классно выглядит.



– Это не опасное мировоззрение?



– Я бы не сказала, что это что-то опасное. Но это обозначение того, что у детей проблемы, недопонимание в семье, им тяжело, печально, плохо, и в душе, так сказать, образовалась пустота. Другое название этой культуры – "деад инсайд" – "мертвый внутри". Главное их отличие от, например, эмо в том, что они не пытаются свести счеты с жизнью и не пропагандируют это.



– Везде пишут о том, что "Геней Редан" – по сюжету аниме преступная группа. И это как раз вменяют в вину редановцам.



– Это организация, которая собиралась вместе для заработка денег, когда их созывал лидер. И да, действительно, – часто эти деньги зарабатывались преступным путем. Но вне этих сборов каждый член организации был свободен и занимался каждый своими делами.



– Другая сторона Редана. Ведь у них агрессивные лозунги в их сообществах?



– Да, но эти лозунги появились после того, как на этих подростков напали. И иногда они всплывают после очередного видео, как толпа людей избила кого-то из редановцев. Но сейчас модераторы канала банят и призывают не писать такие призывы. Сами редановцы уже начали совместную борьбу с подобными лозунгами...



Преподаватель общественных дисциплин Казанского колледжа технологии и дизайна Лилия Гараева, которая изучала проблему молодежных субкультур, говорит, что "принадлежность к какой-либо субкультуре удовлетворяет потребность подростка в общении и принятии его, может способствовать самораскрытию, самовыражению". При этом педагог подчеркивает, что общение и развитие подростка в деструктивной субкультуре может оказать негативное влияние на его личность.



Гараева выделяет криминогенные, агрессивные и враждебные по отношению к обществу субкультуры, которые толкают молодежь к насилию по отношению или к представителям других, "мягких" субкультур или к лицам определенной национальности. Кстати, поклонников аниме (японских мультипликационных сериалов), которым вдохновляются "новомодные" "ЧВК Редан", эксперт относит к миролюбивым субкультурам. Впрочем, аниме тоже бывают разными. И многие "защитники детства" видят в этой субкультуре угрозу именно из-за суцидальных настроений – но не во всех, а в каких-то отдельных случаях, конкретных аниме.



– Бывают разные субкультуры, и не все они деструктивны, – комментирует подростковый психолог Дарья Молчанова. – В данной истории я бы выделила две важных части. Первая. Часто подростки, которые относят себя к тому или иному движению, считают себя неформалами, то есть они не большинство, а меньшинство. Соответственно, им приходится сплачиваться. Если они живут, например, в разных городах, то они находят друг друга, чтобы иметь возможность обсуждать то, что им интересно, получать поддержку. К сожалению, у нас есть история, когда в середине нулевых уже преследовали эмо, готов. Кстати, у них имеются общие черты с редановцами: черные волосы, темная одежда, бледность, агрессивный макияж. Порой "инаковость", внешняя непохожесть могут вызывать у людей неприятие, тревогу. И в такой ситуации любой эпизодический конфликт из серии "наших бьют" начинает разгораться на все большей площади. В случае с субкультурами "огонь", вспыхнувший в одном месте, быстро переносится на все движение. Субкультуры – это обычно динамические, быстро меняющиеся группы.



И второе. В этой истории очень важно понимать, что, когда люди агрессивно относятся к отличным от них, то на насилие бывает ответное насилие. Если мы говорим про подростков, которые пытаются найти себя, пытаются, с одной стороны, сепарироваться от своих родителей, повзрослеть, и порой они используют не всегда эффективные, иногда даже деструктивные способы, но при этом цель здесь одна – найти себя и найти свое место в мире. И когда мир отвечает агрессией, отчуждением, то, конечно, к этому миру возникает много негативных чувств и эмоций.



– Что делать, если подросток относит себя к этой самой субкультуре "деад инсайд" ("мертвый внутри")?



– Взрослым надо понимать, действительно ли подросток соотносится с какой-то субкультурой. Или, например, ему просто понравилась внешняя атрибутика этой субкультуры или ему просто хочется не быть одному. Либо же его действительно привлекают установки, ценности субкультуры. Что касается "деад инсайдов", то это история про пустоту, темноту, подавленные эмоции. Но довольно часто подростки безотносительно этой субкультуры оказываются в похожей ситуации. Самый простой совет родителям – попробовать разобраться, что происходит с ребенком. К сожалению, совет обратиться к психологам или учителям может не сработать, потому что все равно экспертами в своих детях являются сами родители. Важно вспомнить себя, вспоминать свой подростковый возраст. Конечно, не все из нас относились к субкультурам в юности, но, если покопаться, почти у всех был некий опыт столкновений если не с явными субкультурами, то с отличающимися от "общей толпы" молодыми людьми. Ну, слушает он другую музыку или говорит, что ему интересны какие-то другие вещи. В большинстве случаев субкультуры бывают довольно миролюбивы, они, скорее, вплетены в большую культуру. И поэтому родителям важно понимать, что если у их ребенка есть какие-то свои интересы, то не нужно сразу отвергать их и считать увлечения неправильными. Нужно попробовать их понять. И только тогда можно выносить какие-то оценки и суждения. В противном случае может получиться так, что за любое увлечение, которое отличается от взглядов родителей, подросток будет получать "по шапке", и в конечном итоге закроется и не будет рассказывать уже ни о чем.



Ирина Бричкалевич Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677577800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159

- О прогнозе по выборам-2023

- Не подпускайте их к внешней политике

- О заседании Центризбиркома

- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта

- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз

