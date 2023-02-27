Русский подбитый танк вызвал уличные драки в Берлине. Дальше - больше? - МК

12:53 28.02.2023 Очевидцы описали стычки около российского танка в Берлине: "Украинцы сбрасывали цветы"

"Если бы зачинщиками драки стали русские или немцы, их бы забрали в автозак"



Сгоревший российский танк, установленный перед посольством РФ в Берлине, стал стихийным мемориалом. Демонстранты начали приносить к нему цветы и выступать против поставок тяжелых вооружений Украине. О том, кто и зачем все выходные шел к танку с розами, гвоздиками и тюльпанами, рассказали "МК" "русские" немцы, которые живут в Берлине.







- С самого начала было понятно, что подбитый на мине Т-72 притащили из-под Киева в Берлин, чтобы устроить провокацию, - говорит Андрей, который десять лет живет в Германии. - Еще и поставили его так, чтобы дуло танка "смотрело" в сторону российского посольства. Все это назвали "инсталляцией".



Танк появился в Берлине с подачи немецкого историка Виланда Гибеля и проукраинского активиста Энно Ленце.



- Местному телеканалу они рассказали, как долго боролись, чтобы установить на площади сгоревшую бронемашину. Жаловались на власти района Митте в Берлине, которые отклоняли и отклоняли их заявку. Им даже пришлось подать на местные власти в суд. Те ссылались на то, что покореженный танк может испугать прохожих, проезжающие мимо велосипедисты могут упасть… На самом деле, власти, видимо, предполагали, что сгоревшая российская бронемашина может стать местом гражданского противостояния. Так все и произошло.



Андрей говорит, что в этом танке мог погибнуть весь экипаж. И только нелюдям может прийти в голову глумиться над местом гибели бойцов.



- Когда два моих друга увидели кадры, где на Т-72 еще и висит украинский флаг, буквально вскипели. Мне нужно было выходить в смену на работу, а они двинули на площадь. Туда же устремились со свечами и цветами тысячи жителей Берлина, которые устроили "Шествие за мир".



Украинский флаг с танка сорвали. А саму бронемашину и весь трейлер буквально завалили розами и гвоздиками. Причем, многие из них были обернуты георгиевскими ленточками. Собравшиеся пели "Катюшу" и "Подмосковные вечера". У простых немцев в руках были таблички и плакаты, где было написано: "Мир с Россией". Жители Берлина призывали правительство Германии не поставлять оружие Украине, начать вести переговоры, задействовать дипломатию. С цветами к танку пришел и правнук Отто фон Бисмарка - Александр фон Бисмарк.



Потом к мемориалу стали стягиваться проукраинские активисты. Начались потасовки.



- Украинцы, живущие в Берлине, стали срывать и сбрасывать на землю белые флаги, которые были привязаны к танку. Сняли с дула танка и разорвали изображение белого голубя мира. Стали сбрасывать уложенные на броню цветы. Собравшиеся их собирали и снова укладывали на бронемашину… В дело пришлось вмешаться полиции.



На следующий день, как рассказывает Андрей, вокруг танка вместе с тягачом установили ограду. Местные газеты вышли со статьями, в которых осудили тех, кто завалил танк цветами, чтобы почтить память погибших русских солдат. Призвали помнить, прежде всего, жертв этой войны - украинцев. Такие вот двойные стандарты.



Координатор проекта "Дети войны. Аллея ангелов" Анна также присутствовала на мероприятии, которое развернулось около танка. Собеседница рассказала, что происходило на месте событий.



– 25 февраля прошла большая демонстрация в Берлине против поставок оружия. А 26 числа мы пошли к танку посмотреть, что там происходит, – рассказывает Анна. – На наш взгляд, это очередная провокация, которую устраивают в Европе. Мы к этому привыкли.



Танк привезли с 24 по 25 февраля. Установили напротив посольства РФ. На него водрузили флаг Украины. В тот день в Берлине украинские беженцы прыгали около танка, выкрикивали лозунги, топтали цветы. Ничего нового, все, как обычно. Русская диаспора и в огромном количестве немцы, граждане Германии, спокойно возлагали розы, гвоздики, приносили георгиевские ленточки, открытки. Танк утопал в цветах.



В какой-то момент украинская диаспора прорвалась к танку, стали разбрасывать и топтать цветы. Немецкие парни и один украинец, который поддерживает РФ, забрались на танк и пытались снять с него флаг. Дело чуть до драки не дошло. Но с русской и немецкой стороны люди держались, не поддавались на провокации. Полиция приняла несколько заявлений на украинцев, которые нарушали порядок.



- Каким образом люди с цветами собрались около танка, их кто-то организовывал?



- Те, кто приносил цветы, не сговаривались заранее, пришли спонтанно, никто их специально не собирал. Народ шел с утра до вечера. По моим подсчетам, собрались около 2000 человек. Могу сказать, что ни к чему хорошему такие мероприятия не приведут. Люди находятся на грани взрыва.



- Полиция как реагировала на происходящее?



- При мне приехали три полицейских "бусика". Стражи порядка огородили территорию и контролировали ситуацию. Но стояли спокойно, старалась не вмешиваться. Просто не допускали физических драк.



- В автозак никого не забрали?



- Нет. Но если бы зачинщиками драки стали русские или немцы, их бы забрали. А украинских беженцев у нас не трогают, им многое позволено. Например, если в Германии существует запрет на символику для российской стороны, то украинцам разрешено практически все.



- Тем не менее, российскую символику, те же георгиевские ленточки, были на танке.



- По немецкому законодательству, георгиевские ленточки и все, что связано с символикой СВО, запрещены только на демонстрациях и митингах. А как частное лицо ты можешь надеть ленту. Это ненаказуемо на сегодняшний день. У меня была при себе георгиевская лента и российский триколор - претензий к этому не возникло.



- Танк еще долго простоит на том месте?



- Танк не собираются убирать, потому что событие вызвало общественный резонанс. Но сейчас идет информация, не знаю, насколько она достоверна, что танк планируют возить по разным городам Германии. По последним данным, в будущем его хотят установить в Голландии. В моем понимание, таким образом людей сталкивают лбами. Лучше бы этого танка не было.



- Что сегодня происходит около танка?



- Сегодня будний день. Там тишина.



Еще одна наша собеседница, Елена, говорит, что немцы хотят мира и не хотят участвовать в войне. Поэтому демонстрации сейчас проходят по всей стране.



- В Германии приняли украинских беженцев, им здесь помогают, но немцы выступают против поставок оружия Киеву, - говорит Елена. - Местные жители, если честно сказать, устали. Цены на коммуналку растут, в магазинах все подорожало на 50%. Многие немцы возмущаются, что их права ущемляются. Например, это касается парковки машин. Местным жителям парковать свои автомобили нельзя, а украинцам ставить свои дорогие машины можно везде и бесплатно. Но в то же время наметилась тенденция: если весной и летом российские флаги в Германии были запрещены, то сейчас народ выходит с этими флагами абсолютно спокойно.



Елена говорит, что особенно активны "русские" немцы, кто переехал в Германию из России.



- Русскоязычная диаспора здесь большая. Моя подруга поделилась, что многие ее ученики отправились к танку с цветами. А вообще среди моих знакомых много тех, кто "стоит по разные стороны баррикад". Поэтому, чтобы не трепать нервы, я обрубила многие контакты и практически ушла из соцсетей.



Глеб, который живет в Берлине уже 11 лет, говорит, что очень символично, что Т-72 "дошел до Берлина". Задумывалось, что танк станет символом российской армии. Его выставили покореженным, со взорванной башней, без гусениц. Организаторы хотели показать, что российская угроза "проржавела". А немцы, вместо негодования и агрессии, чего хотели добиться проукраинские активисты, стали нести к танку цветы.



- Он стал символ скорби по погибшим бойцам, - говорит Глеб. - Многие немцы пришли к мемориалу еще и в знак протеста. Мой друг, преподаватель университета, часто сожалеет о прежней, сильной Германии, которая сама строила свою внутреннюю и внешнюю политику, а не ориентировалась на Запад. С переходом на евро Германия практически лишилась суверенитета. Она не может теперь принимать самостоятельных решений, "проглотила" подрыв "Северных потоков" и деиндустриализацию экономики, полностью находится "в руках" США. Я видел на митингах плакаты, где было написано: "Россия, освободи нас еще раз!" Надо понимать - и от фашизма, и от "пут" Америки.



Светлана Самоделова

Николай Герасимов Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677577980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159

- О прогнозе по выборам-2023

- Не подпускайте их к внешней политике

- О заседании Центризбиркома

- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта

- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз

