Россию экономическими санкциями не завалить, - Сюй Полин

13:05 28.02.2023 Хуаньцю шибао

Китай



Откуда у российской экономики такая устойчивость для противостояния жестким санкциям?

Хуаньцю шибао: разумные меры правительства помогли России справиться с санкциями Запада



Хотя последствия западных санкций будут влиять на Россию в долгосрочной перспективе, одно очевидно: ее экономика проявила неожиданную устойчивость. На то есть несколько причин, пишет "Хуаньцю шибао". Основная - продуманные меры, предпринимаемые Москвой.



Сюй Полин



По данным Росстата, обнародованным 20 февраля, ВВП России в 2022 году сократился на 2,1%. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны США и Европы, введенные в прошлом году, российская экономика пострадала меньше, чем ожидалось, проявив довольно сильную устойчивость. Этот вывод подтверждается и данными международных организаций, таких как Международный валютный фонд.



Помимо богатых природных ресурсов и относительно развитой промышленной базы, причина, по которой Россия смогла выдержать этот массированный удар, заключается в том, что экономическая деятельность в стране в основном контролируется государственными стратегическими предприятиями, а присутствие иностранного капитала в экономике невелико.



Кроме того, помогли и укрепление Москвой экономической безопасности, проводимое в последние несколько лет, и относительно разумные финансовые контрмеры, и огромные бюджетные поступления, вызванные ростом цен на экспортируемые нефть и газ.



Участие ЕС в западных санкциях усилило удар по России



Если западные санкции против России в 2014 году в основном накладывались по схеме "полное участие США + частичное вовлечение ЕС", то в 2022 году Евросоюз кардинально изменил отношение и интенсивность своих ограничительных мер, которые превзошли все мыслимые ожидания и достигли "чрезвычайно жесткой" формы - ЕС явно готов положить на них все свои силы. Судя по фактическим результатам экономической деятельности России с 2014 по 2019 год, санкции, введенные США с частичной помощью Европы, не нанесли существенного ущерба экономике страны. После разразившегося в 2014 году Крымского кризиса под влиянием ряда американских санкций, падения цен на нефть и обесценивания рубля темпы роста ВВП России снизились с 1,8% в 2013 году до 0,7% в 2014 году, а в 2015 году упали до −2,0%. Но даже несмотря на усиливающиеся со стороны США ограничения российская экономика начала постепенно восстанавливаться: в 2016 году она выросла на 0,2%, в 2017 году - на 1,8%, в 2018 году - на 2,8%, в 2019 году - на 2,2%.



Однако последовавшая за началом конфликта на Украине массированная санкционная атака Евросоюза все переломила. Действия ЕС не только вызвали краткосрочный шок, но и сформировали долгосрочные последствия. Это связано с тем, что до 2022 года Европа была основным источником положительного сальдо торгового баланса России, бюджетных поступлений от продажи нефти и газа, прямых инвестиций и производственного оборудования, промежуточных товаров и так далее. Еще совсем недавно страна сильно зависела от своего торгово-экономического партнерства с ЕС, и новые раунды санкций были в первую очередь направлены на ограничение валютных доходов Москвы от основных экспортных товаров, поддерживающих платежный баланс государства. Целью этих широкомасштабных ограничений было оказать давление на российскую казну в краткосрочной перспективе.



Более того, вступление ЕС в альянс во главе с Вашингтоном фактически стало главным препятствием, мешающим Москве вести международные расчеты, осуществлять международное финансирование, задействовать глобальную производственную цепочку поставок и получать доход от мира. Первыми мерами Европы после присоединения к санкциям США стало совместное введение ограничений в отношении 23 крупнейших банков РФ и исключение Сбербанка и других учреждений из системы SWIFT. Во-вторых, ЕС заморозил активы российского Центробанка и суверенных фондов в Европе; запретил финансовым организациям ЕС покупать и продавать переводные облигации и инструменты денежного рынка, выпущенные правительством РФ или ЦБ РФ после 9 марта 2022 года; запретил оказывать инвестиционные и андеррайтинговые услуги по вышеуказанным финансовым продуктам; а также не разрешил выдавать новые кредиты Центробанку и Минфину России. С одной стороны, вышеупомянутые меры заморозили российские финансовые активы в Европе и ограничили для Москвы возможность их использования для стабилизации внутреннего дефицита. С другой стороны, они также урезали возможности Кремля по выпуску офшорных облигаций в Европе в будущем, лишая его возможности экспортировать низкопроцентные и сильные иностранные валюты с международного рынка капитала. В-третьих, в рамках этого раунда санкций ЕС ввел жесткий экспортный контроль в отношении технологий, оборудования, запасных частей и добавок, играющих важную роль в развитии национальной экономики России, затронув такие области, как аэрокосмическая, товары двойного назначения, электронная техника, энергоносители, добыча полезных ископаемых и промышленные добавки. Фактически была разорвана производственная цепочка и цепочка поставок - торгово-экономическая связь между Россией и Европой.



Предстоит длинный путь, чтобы устранить долгосрочные последствия санкций



Под давлением усиливающихся санкций со стороны США и Европы, особенно ЕС, России приходится учитывать имеющиеся силы и принимать дополнительные меры для устранения рисков, которые могут возникнуть в будущем.



Во-первых, темпы принятия ограничений повышаются, в декабре прошлого года вступил в силу потолок цен на российскую нефть. Это поставило перед нефтегазовой отраслью страны еще больше вызовов. В 2023 году глобальные цены на черное золото будут оставаться довольно низкими из-за вялой мировой экономики. После того, как "Роснефть" фактически потеряла крупнейшего европейского покупателя, она столкнулась с многочисленными трудностями, связанными с новыми клиентами, - например, Индией. Компания поставляет им нефть со скидками и надбавками за фрахт. Рынки Азии и Восточной Азии - это вынужденный выбор, который "Роснефти" пришлось сделать в безвыходной ситуации, и ей приходится продавать нефтепродукты по низким ценам.



Но в целом риски российской нефтегазовой отрасли контролируемы. Оказавшись перед лицом монопольного союза покупателей из США и Европы, наложившего санкции на российскую нефть и нефтепродукты через ограничение цен, Москва, с одной стороны, согласовала с ОПЕК меры по ограничению добычи и стабилизации цен, а с другой - увеличила инвестиции в отечественные альтернативы в сфере обслуживания нефтедобывающих компаний, чтобы поддержать масштабы и мощности разведки и добычи энергоносителей, а также получить возможность конкурировать за рынок "дружественных стран".



Во-вторых, финансовое давление на страну усилилось, но у Кремля по-прежнему остались варианты увеличения доходов. Падение цен на черное золото и голубое топливо оказало на бюджет негативное влияние, однако новый российский законопроект предусматривает, что ориентир для налогообложения нефтегазовой отрасли будет изменен с котировок сырой нефти марки Urals на котировки марки Brent с соответствующими скидками. Кроме того, способы защиты денежных поступлений включают ассигнования из Фонда национального благосостояния и выпуск государственных облигаций.



В-третьих, Москва активно реструктурирует международную цепочку поставок и ускоряет создание альтернативных внутренних производственных цепочек. Как было сказано выше, до 2021 года эти две цепочки обрабатывающей промышленности России в основном были заточены под Евросоюз, а другими направлениями торгово-экономического сотрудничества были экспорт энергетического сырья и импорт конечной продукции. Участие ЕС в санкциях нанесло по обрабатывающей индустрии страны серьезный удар, долгосрочные последствия которого уже начали проявляться. Это - так называемый риск "длинного хвоста" санкций, с которым нужно справиться.



Чтобы решить указанную проблему, в мае прошлого года Москва запустила "параллельный импорт", который в определенной степени смягчил последствия разрыва международной цепочки поставок. Помимо этой политики, направленной на смягчение краткосрочных результатов сбоев в системе, она решила расширить инвестиции для восстановления экономики и предотвращения рецессии. Экспорт товаров из России резко вырос, а полученные средства потекли в казну и предприятия, способствуя росту инвестиций бизнеса. Такое явление никогда не появлялось во время предыдущих витков экономической рецессии в стране. Исследования показывают, что российские компании сейчас либо тратят деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения, либо используют средства для формирования новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки. В этом контексте общий объем инвестиций в страну вырос в 2022 году на 6%, в то время как внешний мир ранее прогнозировал снижение этого показателя на 20%. Количество отечественных брендов увеличилось на 20% после того, как иностранные компании начали массово покидать Россию.



В целях расширения инвестиций правительство начало активнее вмешиваться в экономику, законодательно расширило сферу применения механизма льготного кредитования крупных проектов - "фабрики проектного финансирования". Фабрика проектного финансирования - это механизм финансирования масштабных проектов за счет кредитов, выделенных Группой ВЭБ. РФ. Данные показывают, что в четырех из пяти капиталоемких отраслей в 2022 году наблюдался рост инвестиций, а именно - в технологиях, недвижимости, транспорте и горнодобывающей промышленности. Большой объем наличных денег означает, что капитал готов вложиться в отрасли, в которые страна давно стремится инвестировать. Кроме того, власти также усилили поддержку товаров, обладающих "технологическим суверенитетом". Проекты, отвечающие классификационным критериям технологического суверенитета, получают банковскую финансовую поддержку и государственные субсидии для содействия развитию передовой и конкурентоспособной промышленности России.



В-четвертых, Россия стремится к самообеспечению в финансовом секторе. Для решения проблемы международных расчетов после исключения из системы SWIFT и запрета международных валют, таких как доллар, Центробанк РФ создал Департамент организации международных расчетов для координации связанных с санкциями вопросов. В их число входят осуществление операций между российскими банками и агентами "дружественных стран", переход на расчет в национальной валюте, расширение трансграничного бизнеса и тому подобное. Кроме того, российский ЦБ планирует к 2024 году запустить схему международных платежей в цифровом рубле совместно с Министерством финансов. Все это подтверждает, что финсектор страны активно вводит дополнительные меры для преодоления последствий санкций.



В настоящее время ЕС планирует десятый раунд санкций против Москвы. Поскольку двусторонний конфликт продолжается, а отношения между Россией и Западом достигли самого низа, стране еще предстоит пройти долгий путь, чтобы устранить "длинный хвост" санкций. Источник - ИноСМИ

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