Казахстану придется остановить экспорт газа в Китай. Самому не хватает

13:18 28.02.2023

Остановка экспорта газа в Китай - выход, чтобы Казахстан избежал дефицита топлива в следующий отопительный сезон.



"Дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, он под контролем. Но только за счет отсутствия экспорта. С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий осенне-зимний период", - сказал на заседании общественного совета фонда "Самрук-Казына" зампредправления QazaqGaz Арман Касенов. Он подчеркнул, что приоритет отдается газоснабжению республики, и только потом газ будет экспортироваться.

По данным нацкомпании, запасов газа в Казахстане хватит более чем на 100 лет. QazaqGaz привел статистику потребления и запасов.



"В 2022 году в Казахстане использован 21 млрд кубометров газа, экспортировано 5 млрд кубометров газа. В настоящее время запасы газа в стране равны 3,8 трлн кубометров. Это в 146 раз больше объема газа и экспортируемого газа, использованного в прошлом году. Основные запасы газа сосредоточены на четырех основных месторождениях: Карачаганак, Тенгиз, Кашаган и Жанажол. Общий объем газа составляет 2,7 трлн кубометров", - говорится уже в информации фонда "Самрук-Казына", который является акционером QazaqGaz.



Нацкомпания рассматривает несколько проектов по газификации страны и увеличения мощности действующих газопроводов. В том числе строительство магистрали через негазифицированный восток Казахстана в Китай с участием "Газпрома". Арман Касенов заявлял, что все расчеты передали в российскую компанию.



Ранее в Казахстане рассматривали вариант увеличения экспорта газа в Китай, но при условии расширения ресурсной базы.



Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что ситуация в Казахстане открывает возможности увеличить поставки российского газа в Китай без масштабных инвестиций в строительство новой инфраструктуры: "То есть, быстро. Думаю, переговоры об этом ведутся".



Сейчас Россию и Казахстан связывает действующий газопровод Средняя Азия - Центр мощностью до 80 млрд кубометров. Он проходит через западную часть Казахстана, и по нему можно подавать объемы в магистраль Туркмения - Китай (55 млрд кубометров в год).



Восточный маршрут - не новый вариант. Москва и Астана обсуждают его уже достаточно давно.



"Мы переговоры до сих пор сейчас ведем. Как рабочий вариант, это через Барнаул, скорее всего, потом на север нашей территории и дальше разветвление между Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем и так далее. Как вариант, его можно было бы использовать и для транзита, но данные переговоры еще не закончены", - говорил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в декабре прошлого года. По словам министра, казахская сторона оценивает мощность газопровода в 10 млрд кубометров: "В случае если будет интерес выражен для дополнительных каких-то объемов подачи на юг, можно было бы рассматривать и более мощную трубу, скажем более 20−30 млрд куб. м газа. Но это вопросы переговоров".

Замдиректора ФНЭБ сомневается, что имеет смысл строительство нового транзитного газопровода в Китай через Казахстан.



"Нужно утилизировать возможности имеющейся инфраструктуры. Плюс организация транзита в южном направлении",

- полагает эксперт