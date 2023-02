Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине: тернополянин Покитко и другие

13:21 28.02.2023 27 февраля 2023



Офис Зеленского рапортует The Times об успехах "добровольной мобилизации". А в это время по всей Украине происходит "охота за головами". И эта "мобилизация" превратилась в настоящую охоту на живых людей.



"Удивительные истории"

Как символично! В тот самый день, когда английская The Times сообщила об успехах "добровольной мобилизации", на Украине прогремел громкий скандал из-за гибели парня из Тернополя, которого принудительно забрали в ВСУ и сразу же бросили под Артемовск (в 2016 году Верховная рада переименовала его в Бахмут).



В The Times вышла статья под заголовком "Внутри военного бункера Зеленского: без света, без сна и секретные пароли". Да-да, это наш любимый жанр "Настало время удивительных историй". В том смысле, что все рассказанное - это ложь и пропаганда от начала до конца.



Автора допустили к окружению Зеленского, поэтому он через слово цитирует главу ОП Андрея Ермака, продюсера Александра Роднянского** и прочих.



Как вдруг, когда зашел разговор о "добровольной мобилизации", журналист ссылается на анонимный источник в виде "инсайдера с Банковой".



"Чтобы противостоять этому (наступлению Российской армии. - Авт.), Украина запустила новую схему добровольной мобилизации, которая дает „хорошие результаты", как сообщил инсайдер с Банковой, который добавил: „Многие люди готовы идти и воевать. У нас также есть добровольцы из других стран. Чеченцы, поляки, белорусы, литовцы, из Великобритании, США и Канады"".

Интересно, зачем понадобилось ссылаться на анонима? Выглядит так, что под настолько оголтелым враньем просто никто не захотел ставить свое имя. И это сразу же ставит под сомнение весь текст "Внутри военного бункера Зеленского". За что деньги платили? Пусть пиарщик ОП Михаил Подоляк возвращает вместе со своим откатом!



Скандал с Западной Украины

В тот же самый день разгорелся громкий скандал из-за гибели мобилизованного парня из Тернополя, которого вербовщики схватили прямо на улице, а командование ВСУ без военной подготовки отправило на передовую, чтобы практически сразу и в данном случае окончательно "могилизировать".



Сначала об этой трагедии коротко написал мэр Тернополя Сергей Надал (ВО "Свобода"), просто сообщив: "На Донетчине погиб тернополянин Покитко Богдан Иванович (16.01.1990)". Затем возмутилась волонтер Оксана Огородник ("патриотка" "защищает" Украину в Авиньоне, Франция). По словам Огородник, Богдана Покитко призвали во второй половине января в Тернополе "путем принудительного вручения, приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь" (орфография автора сохранена). По словам девушки, мужчина не проходил ни "обучение бойца" (видимо, так коряво они называют курс молодого бойца, дети Галичины), никто не учил его и обращаться с оружием.



"Как можно отправить ЧЕЛОВЕКА на передовую - без профессиональных навыков, практики или подготовки?"

- возмутилась иноземный волонтер Оксана.

В социальной сети пост Огородник набрал 36 тысяч перепостов и 17 тысяч реакций. Из-за вопиющего случая начали возмущаться украинские ЛОМы в социальных сетях. Очень быстро волну подхватили местные и всеукраинские СМИ. Скандал выплеснулся на уровень всей Украины.



А ведь такие случаи сейчас происходят ежедневно. Но получается, что вопиющие случаи, как банды "охотников за головами" похищают людей в той же Одессе, чтобы насильно записать в ВСУ и отправить на фронт, никого не волновали. А возмутились общественность и СМИ только после того, как погиб парень именно с Западной Украины. А "східняків" (так галичане называют жителей Центра и Востока, которых не считают украинцами) никому не жалко.



Охота за головами

Надо сказать, на Украине принудительную мобилизацию обозвали "могилизацией" еще при Петре Порошенко. В 2015 году на Западной, Центральной и Юго-Восточной Украине местные мужики нанимали целые автобусы, грузились всем селом и уезжали, когда им докладывали, что в село движется военком, чтобы вручать повестки.



Но при Зеленском все происходит просто "по беспределу".



Из-за того, что скандал с гибелью Богдана Покитко выплеснулся на уровень всей Украины, Тернопольскому центру комплектации пришлось оправдываться. Военкоматские из Тернополя родили отписку, что "назначена служебная проверка" и "случай, который произошел с солдатом Б. Покитко, не является системным".



Как будто издеваясь, тернопольские военкомы еще и добавили фразу "Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обучению воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни тех, кто рядом". Да-да, все уже на деле увидели, как именно выглядят ваше "большое внимание" и "сохранение жизни".



А 20 февраля Тернопольская специализированная прокуратура сообщила, что зарегистрировала в связи с гибелью молодого человека из Тернополя уголовное производство по ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к воинской службе, приведшее к тяжким последствиям во время военного положения, от 5 до 8 лет). Хотя можно сразу сказать, что никого не накажут, а спустят на тормозах.



Беда в том, что такие случаи - это не досадное исключение, а система. Ежедневно поступает масса новостей и видеоматериала о том, что "на земле" "добровольная мобилизация" - это самый настоящий беспредел в исполнении банд "охотников за головами" из джунглей Африки.



Например, Одессу вообще превратили в криминальную столицу, потому что здесь происходят самые вопиющие случаи. Люди в камуфляже хватают мужчин призывного возраста прямо на улицах, бросают в микроавтобусы и везут прямо в военкоматы (территориальный центр комплектации по-новому).



И неудивительно! Выяснилось, что "могилизацию" в Одессе отдали на откуп братьям-уголовникам Шония. Зураб и Резо Шония - это сыновья Зураба Шонии - старшего. Зураб Шония за взятки устроился директором местного парка Победы, правда потом его уволили. А Резо Шония проходит как главный подозреваемый по уголовному делу об убийстве. Будучи пьяным, Резо зарезал мужчину в поселке Затока под Одессой.



Но не Одессой единой. В конце января произошел громкий случай, когда сотрудники местного ТЦК в Запорожье заявились вручать повестки прямо в тренажерный зал. Сотрудники, правда, сориентировались и не пустили бравых тыловых крыс дальше ресепшен. А на странице зала в соцсети написали: "Если завтра парни перестанут ходить, остерегаясь повесток, спортзал закроется". Как и полагается в по-настоящему демократической и европейской стране, местная власть запрессовала несчастный спортзал с такой яростью, что хозяева до сих пор публично извиняются и просят прощения.



"Вы не имеете права за руки хватать людей!" - кричит мужчинам в камуфляже автор другого видео из еще одного города Украины, которое разошлось по соцсетям. "А вы не имеете права снимать", - пытается парировать мужчина в камуфляже. Его напарник старается повернуться к камере спиной. Но по всему видно, что при виде включенного на видеозапись телефона боевой запал смелых тыловых крыс иссяк.



Беспредел тыловых крыс

Но впереди Украины всей, как уже говорилось, Одесса. Видимо, Зураб и Резо Шония получают за каждого "добровольно мобилизованного", поэтому они превратили это дело в настоящую "охоту за головами". В украинских СМИ полно видео, как бравые ребята в Одессе "напали, избили и закинули в микроавтобус". Братьям Шония позавидовали бы банды негров, в прошлые века гонявшихся по джунглям Африки за своими сородичами, чтобы продать работорговцам.



А после того, как общественность много раз возмутилась, выяснилось, что братья Шония вообще не имеют отношения к территориальному центру комплектации (то есть военкомату) и даже не являются волонтерами. "Охотники за головами" просто охотятся на людей, а потом отвозят в ТЦК и сдают, получая вознаграждение "за голову".



Еще один ролик прислали из Черкасс. Компания праздновала день рождения в кафе. В разгар праздника в зале появился военком, который выписал всем мужчинам повестки. И таких видео приходят десятки каждый день.



Из-за мощного возмущения пришлось отбрехиваться командованию "Юг", дислоцированному в Одессе. Успокаивать общественность отправилась пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк. Девушка со скошенными от бесконечного вранья глазами пообещала в прямом эфире "Радио Свобода"* (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом), что каждая группа по вручению повесток отныне будет обязана проводить видеофиксацию своих действий.



Через пару дней соцсети и телеграм-каналы облетел новый ролик. Снова Одесса. Двое мужчин в камуфляже подталкивают мужчину в гражданской одежде к микроавтобусу, а затем грубо заталкивают внутрь. Следом за военкоматскими вальяжно идут двое полицейских, которые никак не реагируют на этот уличный беспредел. Никаких видеокамер нет и близко. В общем, обещание про видеофиксацию оказалось такой же "удивительной историей", как лозунги про "райскую жизнь" на Евромайдане.



Конечно же, президент Владимир Зеленский, начальник офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников и прочие высшие чиновники активно делают вид, что никакой проблемы нет. И рапортуют The Times о "добровольной мобилизации".



Поэтому вакуум заполняют самые разные слухи. Например, военный эксперт Андрей Марочко из Луганска опубликовал копию приказа Министерства обороны за подписью министра Резникова об отправке на фронт сотрудников центров территориальной комплектации Днепропетровской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей. С намеком, что раз в Днепропетровской области и далее по списку провалили "могилизацию", то сами пожалуйте в мясорубку под Артемовск. Причем эта информация может быть банальным фейком, но появившимся в очень нужное время и в очень нужном месте.



Смех смехом, а ведь с такими раскладами Украину после окончания военного конфликта ожидает многоразовая "вендетта". Когда "добровольно-принудительно" мобилизованные жители Украины, набравшись боевого опыта, вернутся домой и захотят "отблагодарить" военкоматских за "добровольную мобилизацию". Тем более если "героические" вербовщики сами отсиделись в тылу и на фронт не отправились. Поэтому готовимся вскоре читать новости "Вернувшийся с фронта бросил гранату под дверь сотруднику военкомата", которые будут появляться на Украине каждый день.



*Организация, выполняющая функции иностранного агента



**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента



Семен Городецкий

https://centrasia.org/newsA.php?st=1677579660





