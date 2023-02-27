Узбекистан и Азербайджан создали инвестфонд на $500 млн

13:37 28.02.2023

Узбекистан и Азербайджан создали инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 млн долларов. Азербайджанская сторона также предоставит скидки и преференции до 50% на железнодорожные перевозки для предпринимателей Узбекистана.



Власти Узбекистана и Азербайджана создали инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 млн долларов. Соответствующий документ был подписан 24 февраля на узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме в Ташкенте, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



Узбекскую делегацию на форуме возглавил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Бахтиер Саидов, а азербайджанскую - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.



В 2022 году внешнеторговый оборот между странами составил 181,8 млн долларов. Лазиз Кудратов сообщил, что президенты поставили задачу довести объем взаимной торговли до 1 млрд в течение следующих пяти лет.



Для этого предусматривается замещение импорта из третьих стран путем наращивания прямых поставок востребованной продукции на рынки друг друга, развитие промышленную кооперацию, реализация новых проектов по производству пектина, стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане.



"И это только начало. Наши экономики могут эффективно взаимодополнять друг друга. Поэтому потенциал экономического партнерства неисчерпаем. Мы видим большие перспективы для сотрудничества в области газохимии, в энергетике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Для того, чтобы стимулировать совместные проекты, мы договорились о создании совместного инвестиционного фонда. Его офисы будут работать как в Ташкенте, так и Баку. Я призываю представителей нашего бизнеса, бизнеса двух стран активно использовать механизмы, которые будут внедрены в рамках создаваемого фонда", - сказал Лазиз Кудратов.



В ходе заседания подписаны документы об установлении побратимских связей между городами Бухара и Ленкорань, Хива и Шуша, Коканд и Шеки, Самарканд и Гянджа, а также "дорожная карта" по сотрудничеству между Ташкентом и Баку.



Министр инвестиций, промышленности и торговли отметил важность расширения транспортно-логистических связей. По его словам, стороны договорились о принятии скоординированных мер по созданию дополнительных благоприятных условий для двусторонних и транзитных грузоперевозок.



"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить азербайджанских коллег за то, что нам удалось согласовать вопрос получения скидок и преференций до 50% на железнодорожные перевозки. Я думаю, это будет большим подспорьем для наших предпринимателей, для того, чтобы они больше перевозили грузы через инфраструктуру Азербайджана", - сказал он.



В июне 2022 года президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами. Между правительствами, министерствами и ведомствами было также подписано 18 документов.