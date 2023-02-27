Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Уходя от санкций

16:14 28.02.2023

Представитель Международной шахматной федерации (FIDE) Александр Мартынов сообщил РИА Новости, что Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход в свой состав Федерации шахмат России (ФШР).



Сообщается, что ACF приняла соответствующее решение сегодня на заседании своей генассамблеи.



О согласовании, полученном ФШР от FIDE, необходимом для смены федерации, уже сообщалось ранее.



Андрей Степанов