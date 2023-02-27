 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На пути зеленой энергетики Европы оказался Китай
16:27 28.02.2023

Не успев победить зависимость от российского газа и нефти, Евросоюз взялся бороться с зависимостью от Китая в зеленой энергетике. США также оказались не союзниками на пути к экономике без выбросов, которой в ЕС хотят достичь к 2050 году.

"Ради будущего технологий чистой энергии, сделанных в Европе, нам необходимо укреплять нашу конкурентоспособность. В этом идея промышленного плана „Зеленой сделки". Сегодня Еврокомиссия продолжила обсуждать дальнейшие шаги и как в целом укрепить конкурентность нашей экономики", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она не привела деталей, но к ее сообщению прикрепили данные Международного энергетического агентства (МЭА) о том, насколько зеленые технологии зависят от Китая: от производства критических материалов до самого оборудования.

Данные МЭА впечатляют. Так, доля Китая в мировом производстве кобальта составляет почти 70%, лития - 60%, а меди - 35%. На изготовление алюминия и стали приходится 35 и 50%. При этом мировая зависимость от самого оборудования, производимого в Китае, еще выше. По батареям и солнечным электростанциям - это 75%, ветряным электростанциям - почти 60%, а по тепловым насосам и электролизерам - почти 40%.

Показательна ситуация по морской ветряной генерации, которую активно развивают страны ЕС. Например, 80% лопастей к ветрякам, 75% гондол и 55% опор делают в Китае. Еще выше зависимость по кремниевым пластинам для солнечных панелей и батареям для электромобилей. Страны ЕС в этой ситуации могут скромно лишь говорить об опорах к ветряным электростанциям (40%), электромобилях (30%) и электролизерах (более 25%).

"В Европе и других странах компании, занимающиеся установкой солнечных батарей, со временем стали полагаться на дешевое оборудование из Китая и остальных азиатских стран, включая Южную Корею, Малайзию и Вьетнам. Без такого дешевого оборудования развитие солнечной энергетики - и, следовательно, реализация планов зеленого перехода - не могли бы продвигаться такими темпами, как это происходит. Однако кризис Covid-19 показал, что ЕС уязвим перед сбоями в международных производственно-сбытовых цепочках. Война на Украине - еще одно жесткое напоминание о том, что энергия и геополитика неразделимы. Спустя десятилетие после того, как ЕС не смог защитить свою промышленность по производству солнечных панелей от демпинга и субсидий Китая, глобальная зависимость от китайского оборудования стала серьезным основанием для беспокойства", - говорится уже в справочных материалах Европарламента о солнечной энергетике как источнике энергобезопасности ЕС.

В документе отмечается, что Евросоюз рискует попасть из одной зависимости, от России, в другую. "Европа импортирует 80% своих солнечных панелей из Китая, и зависимость просто переместится с нефти или газа на оборудование солнечных электростанций".

Мировой энергокризис и украинский конфликт привели к тому, что Евросоюз стремится ускоренно переходить на зеленую энергетику. Однако, как оказалось, за это время европейское производство стало неконкурентоспособным или зависимым от Китая. США при этом не играют роль союзника, так как сами приняли скандальный для Европы план субсидий и льгот для привлечения производств оборудования для зеленой энергетики на собственную территорию.

"Депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия заняла более жесткую позицию в борьбе с недобросовестной глобальной конкуренцией, вызванной необоснованной государственной помощью. Они выражают обеспокоенность по поводу положений Закона США о снижении инфляции (IRA), которые дискриминируют компании из ЕС", - говорится в резолюции Европарламента от середины февраля.

Такая ситуация вынудила ЕК приступить к разработке своего промышленного плана в рамках "Зеленой сделки", чтобы повысить европейскую конкурентность. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, план базируется на четырех столпах. Первый - упрощенное регулирование для быстрого развертывания производственных мощностей и поставок критически важного сырья. Второй - доступ к финансированию, чтобы проекты могли получать инвестиции ЕС и стран Евросоюза. Третий - подготовка кадров. И четвертый - цепочки поставок. В ЕК хотят диверсифицировать источники поставок путем подписания соглашений о свободной торговле со странами-поставщиками и создания клуба критического сырья, в который войдут страны, богатые ресурсами. Документ вызвал воодушевление, но и сомнения у экспертов. Так, например, национальное финансирование проектов может привести к тому, что богатые страны ЕС получат все, а бедные останутся ни с чем. Профсоюзы и левые, в свою очередь, потребовали предусмотреть рост оплаты труда и защиту прав специалистов.

При этом Евросоюз до сих пор не решил стратегическую проблему энергоресурсов, которая необходима будущему производству. Например, по газу страны ЕС нарастили импорт СПГ и вынужденно сократили потребление - на 19%. Цены на топливо при этом по-прежнему более чем вдвое превышают докризисные и те, по которым большую часть газа импортирует Китай. В США газ достается потребителям еще дешевле.

Источник - eadaily.com
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