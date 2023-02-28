МЧС Казахстана: В зоне паводков могут оказаться 700 тысяч человек

18:28 28.02.2023

28.02.23

В этом году из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы в Казахстане ожидаются масштабные паводки. При неблагоприятном развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч жителей. Такие прогнозы озвучил министр по чрезвычайным ситуациям республики Юрий Ильин, передает пресс-служба ведомства.



Чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации, сотрудники МЧС совместно с полицией проводят рейды по выявлению нарушений Правил благоустройства территорий населенных пунктов, касающихся, в частности, содержания дренажных и арычных систем и вывоза снега.



Как отметил Ильин, уже выдано 179 предупреждений о неготовности акиматов (местных администраций) к паводкам.

В свою очередь, министр рассказал о подготовке к паводковому сезону. По его словам, с начала года построено свыше 16 км временных дамб, более 41 км валов вокруг населенных пунктов, очищено примерно 5 тысяч км каналов и арыков, а также 8,5 км водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.



Отдельное внимание в ведомстве уделяют вывозу снега. Подчеркивалось, что местные власти зачастую решают данную проблему только в крупных городах и областных центрах, игнорируя сельские населенные пункты. Вместе с тем, учитывая важность ослабления льда на реках, МЧС организовало взрывные работы, уже заключено 35 соответствующих контрактов.



Ильин отметил, что оценка готовности гидротехнических сооружений к паводкам затрудняется из-за того, что Министерство экологии и природных ресурсов ежегодно изменяет их количество. "Если в начале 2022 года общее количество ГТС составляло 1823, из них требующих ремонта 537, в этом году их количество составляет 1806, требуют ремонта 534", - сказал глава МЧС.



При этом фактически износ большинства водохозяйственных объектов в Казахстане составляет более 60%.

Чиновник затронул и вопрос подтоплений, произошедших на юге республики в начале февраля. В числе причин случившегося Ильин назвал отсутствие водоотводных каналов, защитных обвалований, а также отсутствие арычно-дренажной системы в поселках.



По данным МЧС, в результате были подтоплены дворы и дома в 46 населенных пунктах. Сотрудники ведомства совместно с властями на местах откачали 21 тысячу кубометров воды, уложили во временные дамбы более 18 тысяч мешкотары.



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Предупреждением паводков в Казахстане также занимается Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Глава ведомства Марат Карабаев сообщил, что по всей стране готовят 45 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми пакетами и некондиционными железобетонными шпалами.



"По Южному региону сформированы 15 поездов (Алматы, Жамбыл, Шымкент, Кызылорда). Кроме того, до 15 марта будут сформированы 10 поездов по Западному региону (Актобе, Атырау, Мангышлак), пять поездов по Восточному региону (Семей) и до 1 апреля - 15 поездов по Северному региону (Астана, Костанай, Павлодар, Караганда)", - подытожил министр.

Уделяется внимание и автодорогам - на данный момент определено 396 опасных участков, 68 мостов и 768 водопропускных труб. Для борьбы с паводками заготовлено 20 тысяч кубометров песка, 6 тысяч кубометров бутового камня, 8 тысяч кубометров щебня, 18 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси и 125 тысяч штук мешков. Власти выделили 700 единиц техники и организовали круглосуточное патрулирование на всех опасных участках автотрасс и вблизи дорожных сооружений.