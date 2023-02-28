 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.02.2023
20:34  Китайские ученые пытаются спасти планету Земля, но успеют ли?
19:52  Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства, - Андрей Фурсов
18:35  Суфизм – альтернатива терроризму? - Б.М. Бабаджанов
18:29  Госслужащих в Туркменистане обязали скинуться на гуманитарную помощь для Турции
18:28  МЧС Казахстана: В зоне паводков могут оказаться 700 тысяч человек
16:27  На пути зеленой энергетики Европы оказался Китай
16:14  Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Уходя от санкций

13:37  Узбекистан и Азербайджан создали инвестфонд на $500 млн
13:21  Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине: тернополянин Покитко и другие
13:18  Казахстану придется остановить экспорт газа в Китай. Самому не хватает
13:09  Война на Украине: конца не видно, - Николас Вадди
13:05  Россию экономическими санкциями не завалить, - Сюй Полин
12:53  Русский подбитый танк вызвал уличные драки в Берлине. Дальше - больше? - МК
12:50  "Мертвые внутри". На белый свет вылезла очередная мрачная молодежная суб-культура
12:45  За трусость во время бунта. Экс-главу полиции Алматы генерала Кудебаева посадят лет на 9-ть
11:32  Казкадры. Как изгнанный из партии с позором чиновник Бекмагамбетов стал вице-министром
11:29  Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается
11:06  Обвинен в коррупции и задержан директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Киргизии - доктор Кудайбердиев
10:54  Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий
10:16  Кто и за что отравил непобедимого султана Бейбарса? (история)
09:12  Нападения на журналистов в Казахстане организовывал задержанный в Алматы "иностранец Токарев"
06:59  Россия превратит "Золотой миллиард" в нищебродов, - СП
00:59  Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:34  Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев
00:21  Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
Понедельник, 27.02.2023
22:46  Разверзлось. Землетрясения идут в Киргизии, Турции (Измир) и Крыму (Ялта)
20:41  Президент Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа
20:31  Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов
20:26  Казахский "мирный атом": интрига закручивается, - Е.Косенко
20:05  Экибастуз выжил! Вопреки стараниям акимата и KZправительства, - А.Бектенова
19:52  Как в Кремле профукали Украину и до сих пор мало чего поняли, - Ю.Борисов
19:50  США готовят цветную революцию в Индии. Серия подозрительных событий, - В.Прохватилов
19:42  Потерявшие берега. Украина угрожает Китаю... за поддержку России
17:50  "Вагнер" заменит ООН в Африке? Бремя белого человека.., - Ю.Сигов
16:48  Без шансов! Россия не проиграет эту войну, - Александр Проханов
16:36  Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале
16:25  Байден всерьез собрался на 2-й срок. Может лучше в мавзолей?
16:11  Между строк: что на самом деле стоит за предложением Китая по Украине? - В.Нежданов
14:02  Казахстанцы впервые будут голосовать разноцветными бюллетенями. Как в центральной Африке
12:58  Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано. Подарок Блинкену?
11:23  В МВД Киргизии можно купить любую должность, - признает сам министр Ниязбеков
10:49  Криминального брата Болата Назарбаева уводят от ответственности
10:48  Умер от легочной эмболии рос-политолог Глеб Павловский
10:44  "Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда (история), - А.Михайлов
10:13  Свобода слова в Казахстане стала разменной монетой в борьбе за власть, - Марат Асипов
09:55  Казахстанский спорт возглавил Ербол Мырзабосынов
09:48  После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев
09:36  В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов
09:30  У министра образования Киргизии появится заместитель... по списанию внешнего долга
08:52  ЦРУ подозревает Китай в поставках дронов России, - В.Скосырев
07:28  В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
МЧС Казахстана: В зоне паводков могут оказаться 700 тысяч человек
18:28 28.02.2023

28.02.23
В этом году из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы в Казахстане ожидаются масштабные паводки. При неблагоприятном развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч жителей. Такие прогнозы озвучил министр по чрезвычайным ситуациям республики Юрий Ильин, передает пресс-служба ведомства.

Чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации, сотрудники МЧС совместно с полицией проводят рейды по выявлению нарушений Правил благоустройства территорий населенных пунктов, касающихся, в частности, содержания дренажных и арычных систем и вывоза снега.

Как отметил Ильин, уже выдано 179 предупреждений о неготовности акиматов (местных администраций) к паводкам.
В свою очередь, министр рассказал о подготовке к паводковому сезону. По его словам, с начала года построено свыше 16 км временных дамб, более 41 км валов вокруг населенных пунктов, очищено примерно 5 тысяч км каналов и арыков, а также 8,5 км водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.

Отдельное внимание в ведомстве уделяют вывозу снега. Подчеркивалось, что местные власти зачастую решают данную проблему только в крупных городах и областных центрах, игнорируя сельские населенные пункты. Вместе с тем, учитывая важность ослабления льда на реках, МЧС организовало взрывные работы, уже заключено 35 соответствующих контрактов.

Ильин отметил, что оценка готовности гидротехнических сооружений к паводкам затрудняется из-за того, что Министерство экологии и природных ресурсов ежегодно изменяет их количество. "Если в начале 2022 года общее количество ГТС составляло 1823, из них требующих ремонта 537, в этом году их количество составляет 1806, требуют ремонта 534", - сказал глава МЧС.

При этом фактически износ большинства водохозяйственных объектов в Казахстане составляет более 60%.
Чиновник затронул и вопрос подтоплений, произошедших на юге республики в начале февраля. В числе причин случившегося Ильин назвал отсутствие водоотводных каналов, защитных обвалований, а также отсутствие арычно-дренажной системы в поселках.

По данным МЧС, в результате были подтоплены дворы и дома в 46 населенных пунктах. Сотрудники ведомства совместно с властями на местах откачали 21 тысячу кубометров воды, уложили во временные дамбы более 18 тысяч мешкотары.

По теме
Из подтопленных сел на юге Казахстана эвакуированы пять тысяч человек
Ночные ливни затопили города на юге Казахстана
В Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 200 человек, закрыли несколько автотрасс
Предупреждением паводков в Казахстане также занимается Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Глава ведомства Марат Карабаев сообщил, что по всей стране готовят 45 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми пакетами и некондиционными железобетонными шпалами.

"По Южному региону сформированы 15 поездов (Алматы, Жамбыл, Шымкент, Кызылорда). Кроме того, до 15 марта будут сформированы 10 поездов по Западному региону (Актобе, Атырау, Мангышлак), пять поездов по Восточному региону (Семей) и до 1 апреля - 15 поездов по Северному региону (Астана, Костанай, Павлодар, Караганда)", - подытожил министр.
Уделяется внимание и автодорогам - на данный момент определено 396 опасных участков, 68 мостов и 768 водопропускных труб. Для борьбы с паводками заготовлено 20 тысяч кубометров песка, 6 тысяч кубометров бутового камня, 8 тысяч кубометров щебня, 18 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси и 125 тысяч штук мешков. Власти выделили 700 единиц техники и организовали круглосуточное патрулирование на всех опасных участках автотрасс и вблизи дорожных сооружений.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677598080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159
- О прогнозе по выборам-2023
- Не подпускайте их к внешней политике
- О заседании Центризбиркома
- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта
- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  