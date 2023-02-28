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Госслужащих в Туркменистане обязали скинуться на гуманитарную помощь для Турции
18:29 28.02.2023

28.02.23

Гуманитарная помощь из Туркменистана. Фото с сайта salamnews.tm
Власти Туркменистана обязали хякимлики этрапов (администрации районов), велаятов (областей) и городов перечислить деньги на специальный счет, который предназначен для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщает "Хроника Туркменистана".

Так, хякимлики этрапов должны скинуться по 2500 манатов ($715 по госкурсу или $132 по курсу черного рынка), а хякимлики велаятов и городов - по 4000 манатов ($1143 или $210).

На собранные деньги власти обещают закупить одеяла, полотенца и одежду туркменского производства, чтобы затем передать их пострадавшим от землетрясения.

По данным "Хроники Туркменистана", в отправленной 12-13 февраля в Турцию гуманитарной помощи из Туркменистана среди прочего были вещи, приобретенные за счет объединения профсоюзов и Союза женщин.

Между тем в этрапах по рекомендации аппарата президента прошли садака (поминальные обеды) по погибшим в результате землетрясения. По информации издания, хяким этрапа в Куняургенче даже вступился за местных жителей и потребовал, чтобы садака были проведены за счет средств организаций, а не за счет работников, которые при желании могут провести садака у себя дома.

Государство является основным работодателем в Туркменистане, где, по данным независимых СМИ, наблюдается массовая безработица. Поэтому люди, занимающие должности в бюджетных учреждениях, боятся потерять работу и регулярно сдают деньги на различные цели. Также они не протестуют против участия в субботниках, массовых праздничных мероприятиях и сельхозработах (преимущественно в сборе хлопка).

Два землетрясения магнитудой до 7,8 произошли в Турции утром 6 февраля с разницей в несколько часов. Эпицентр находился в городе Кахраманмараш на юго-востоке страны. Пострадала и северная часть соседней Сирии. Разрушены свыше полутора тысяч домов, в том числе многоэтажных. На 28 февраля известно о свыше 44 тысячах погибших только в Турции. Десятки стран мира отправили бригады спасателей и гуманитарную помощь пострадавшим.

Источник - fergana.plus
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