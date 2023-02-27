 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.02.2023
20:34  Китайские ученые пытаются спасти планету Земля, но успеют ли?
19:52  Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства, - Андрей Фурсов
18:35  Суфизм – альтернатива терроризму? - Б.М. Бабаджанов
18:29  Госслужащих в Туркменистане обязали скинуться на гуманитарную помощь для Турции
18:28  МЧС Казахстана: В зоне паводков могут оказаться 700 тысяч человек
16:27  На пути зеленой энергетики Европы оказался Китай
16:14  Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Уходя от санкций

13:37  Узбекистан и Азербайджан создали инвестфонд на $500 млн
13:21  Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине: тернополянин Покитко и другие
13:18  Казахстану придется остановить экспорт газа в Китай. Самому не хватает
13:09  Война на Украине: конца не видно, - Николас Вадди
13:05  Россию экономическими санкциями не завалить, - Сюй Полин
12:53  Русский подбитый танк вызвал уличные драки в Берлине. Дальше - больше? - МК
12:50  "Мертвые внутри". На белый свет вылезла очередная мрачная молодежная суб-культура
12:45  За трусость во время бунта. Экс-главу полиции Алматы генерала Кудебаева посадят лет на 9-ть
11:32  Казкадры. Как изгнанный из партии с позором чиновник Бекмагамбетов стал вице-министром
11:29  Редакция одной из старейших Казгазет "Экспресс К" завершает работу и закрывается
11:06  Обвинен в коррупции и задержан директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Киргизии - доктор Кудайбердиев
10:54  Казахстан уступил "Росатому" три доли вкусных урановых предприятий
10:16  Кто и за что отравил непобедимого султана Бейбарса? (история)
09:12  Нападения на журналистов в Казахстане организовывал задержанный в Алматы "иностранец Токарев"
06:59  Россия превратит "Золотой миллиард" в нищебродов, - СП
00:59  Валютный кризис бросает вызов проектам Москвы и Тегерана, - НГ
00:34  Правительство КНР, возможно, возглавит бывший босс Шанхая, - В.Скосырев
00:21  Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
Понедельник, 27.02.2023
22:46  Разверзлось. Землетрясения идут в Киргизии, Турции (Измир) и Крыму (Ялта)
20:41  Президент Жапаров призвал не допустить коррупции при организации хаджа
20:31  Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов
20:26  Казахский "мирный атом": интрига закручивается, - Е.Косенко
20:05  Экибастуз выжил! Вопреки стараниям акимата и KZправительства, - А.Бектенова
19:52  Как в Кремле профукали Украину и до сих пор мало чего поняли, - Ю.Борисов
19:50  США готовят цветную революцию в Индии. Серия подозрительных событий, - В.Прохватилов
19:42  Потерявшие берега. Украина угрожает Китаю... за поддержку России
17:50  "Вагнер" заменит ООН в Африке? Бремя белого человека.., - Ю.Сигов
16:48  Без шансов! Россия не проиграет эту войну, - Александр Проханов
16:36  Элегантный лук: ученые подтвердили существование амазонок на Урале
16:25  Байден всерьез собрался на 2-й срок. Может лучше в мавзолей?
16:11  Между строк: что на самом деле стоит за предложением Китая по Украине? - В.Нежданов
14:02  Казахстанцы впервые будут голосовать разноцветными бюллетенями. Как в центральной Африке
12:58  Торговое представительство Казахстана в России ликвидировано. Подарок Блинкену?
11:23  В МВД Киргизии можно купить любую должность, - признает сам министр Ниязбеков
10:49  Криминального брата Болата Назарбаева уводят от ответственности
10:48  Умер от легочной эмболии рос-политолог Глеб Павловский
10:44  "Красный батыр" Амангельды Иманов: как создавалась легенда (история), - А.Михайлов
10:13  Свобода слова в Казахстане стала разменной монетой в борьбе за власть, - Марат Асипов
09:55  Казахстанский спорт возглавил Ербол Мырзабосынов
09:48  После Путина: генеральное наступление акваполитики на континент, - Михаил Моисеев
09:36  В Турции начали арестовывать мэров разрушенных городов
09:30  У министра образования Киргизии появится заместитель... по списанию внешнего долга
08:52  ЦРУ подозревает Китай в поставках дронов России, - В.Скосырев
07:28  В Донецкой НР сформировали добровольческий батальон из украинских пленных
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства, - Андрей Фурсов
19:52 28.02.2023

Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства
Андрей Фурсов

Поскольку я занимаюсь наукой, "лучше" – это оценка… Лучше для кого? Вам какой-нибудь Чубайс скажет: "Было хорошо. А стало плохо". Лучше для кого? Вот для всех нас, для большинства... Сложный вопрос. Понятно, что все хотят жить в социально справедливом обществе. Есть такие понятия "должное" и "сущее". Вот должное… Ну, чтобы все было хорошо. Такого не может быть. Потому что жизнь – это игра с нулевой суммой. Сущее. Вот какой был, как вы думаете, лучший период в русской истории? Когда люди были сыты, когда был максимум безопасности…

Что это было, какой это был период?1960-1970-е годы. Я сейчас не говорю о том, что мы проедали свое будущее и что тикал этот механизм. Но с точки зрения основной массы людей, период с 55-го по 85-й год – это было четвертое спокойное тридцатилетие русской истории. Первое это 1505-1535, как раз накапливался жирок, это Василий III. Второе - 1670-1700 гг. Затем шикарный период 1825-1855, Николай I, один из лучших русских царей. И, конечно, период 1955-1985 гг.

Это не просто была сытая и спокойная жизнь…Она была скромная. У меня отец был ведущим инженером по летным испытаниям. Вся одежда нашей семьи помещалась в маленьком шкафчике и половине платяного шкафа. Но я знал, что живу в социально справедливой стране. Мы защищаем всех слабых в мире, мы бьем всех в хоккее. Мы запустили в космос человека. Чем вот это 30-летие отличается от предыдущих? Оно приносило социальное удовлетворение и уверенность в том, что мы социально лучше.

В общем, вариант с точки зрения материальной жизни - это наши 60-70-е годы. Ну, может, не только наши. А ГДР, у них был самый высокий уровень. Очень небольшой разрыв – 5:1 – между богатыми и бедными. И уверенность в том, что ты живешь в правильном обществе, где нет очень богатых, очень бедных, где социальная справедливость провозглашена как принцип.

Есть у нас замечательный писатель Юрий Поляков. Очень рекомендую прочесть его роман "Замыслил я побег". Он написан с большим юмором. История такая. Человек в течение тридцати лет хочет уйти от своей жены. Каждый раз, как только он хочет уйти, что-то случается, ГКЧП и тому подобное. Поляков там подмечает слабость советской системы. Она претендовала на равенство и высокий моральный статус, а этого уже в 70-80 годы не было, и в это ожно было ткнуть. В чем была ельцинская система и ранняя путинская? "Да, у нас есть богатые и бедные…" Предъявить нечего. Я понимаю, что идеальных обществ не бывает. Но хотелось бы, чтобы было стремление.

К сожалению, оптимизм и энтузиазм рождаются как последний волевой крик в условиях жесточайшего системного кризиса. Который, конечно, может все похоронить. Но что такое энтузиазм и оптимизм - это воля переломить обстоятельства. Причем, когда… вот он, край, завтра гибель.

Мой отец мне рассказывал, с каким оптимизмом они шли на Великую Отечественную. Они были уверены в победе. Потому что если не победа, то все, конец! И вот это поколение победителей вышло из системного кризиса.

Только субъектное и свободное рациональное знание об обществе научит людей не бояться звона колоколов истории. Научит жить без надежд на вознаграждение, потому что быть человеком – это и есть самая большая награда. Жить без иллюзий, потому что жизнь и есть лучшая из иллюзий. Жить, не идеализируя прошлого, не ропща на настоящее и не пугаясь будущего. Научит мужеству быть и мужеству знать. Знать и быть человеком, человеком, свободным от пораженчества. Быть и знать, что все зависит от человека, тем более тогда, когда рушатся социальные миры и звонят колокола истории.

Что в этой ситуации может сделать Россия? Я думаю, что нужно исходить из реальности и из того, что возможно. Можно придумать совершенно любое устройство общества, но реализовать его не выйдет. Поэтому я очень скептически отношусь к призывам "давайте изобретем новую идеологию!" Все идеологии рождаются в крови, в страшных боях, и я думаю, век идеологии уйдет вместе с капитализмом, но какая-то форма идейная организации общества и рационального знания должна возникнуть… Потому что наука уходит в строгом смысле этого слова. Так же как схоластика ушла. И сейчас речь должна идти о создании принципиально новой формы рационального знания. Постнаучного.

Когда система находится в точке бифуркации – мы внутри этого, 10-20-30 лет – все будет крутиться как кубик Рубика. И понятны только тенденции будущего.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677603120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане
- Вопросы запуска новых газоперерабатывающих заводов обсуждены в Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года №159
- О прогнозе по выборам-2023
- Не подпускайте их к внешней политике
- О заседании Центризбиркома
- Партия "AMANAT" обеспечит обновление общественного транспорта
- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым встретились с трудовыми коллективами и жителями города Тараз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  