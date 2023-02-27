Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства, - Андрей Фурсов

19:52 28.02.2023

Когда звонят колокола истории: воля переломить обстоятельства

Андрей Фурсов



Поскольку я занимаюсь наукой, "лучше" – это оценка… Лучше для кого? Вам какой-нибудь Чубайс скажет: "Было хорошо. А стало плохо". Лучше для кого? Вот для всех нас, для большинства... Сложный вопрос. Понятно, что все хотят жить в социально справедливом обществе. Есть такие понятия "должное" и "сущее". Вот должное… Ну, чтобы все было хорошо. Такого не может быть. Потому что жизнь – это игра с нулевой суммой. Сущее. Вот какой был, как вы думаете, лучший период в русской истории? Когда люди были сыты, когда был максимум безопасности…



Что это было, какой это был период?1960-1970-е годы. Я сейчас не говорю о том, что мы проедали свое будущее и что тикал этот механизм. Но с точки зрения основной массы людей, период с 55-го по 85-й год – это было четвертое спокойное тридцатилетие русской истории. Первое это 1505-1535, как раз накапливался жирок, это Василий III. Второе - 1670-1700 гг. Затем шикарный период 1825-1855, Николай I, один из лучших русских царей. И, конечно, период 1955-1985 гг.



Это не просто была сытая и спокойная жизнь…Она была скромная. У меня отец был ведущим инженером по летным испытаниям. Вся одежда нашей семьи помещалась в маленьком шкафчике и половине платяного шкафа. Но я знал, что живу в социально справедливой стране. Мы защищаем всех слабых в мире, мы бьем всех в хоккее. Мы запустили в космос человека. Чем вот это 30-летие отличается от предыдущих? Оно приносило социальное удовлетворение и уверенность в том, что мы социально лучше.



В общем, вариант с точки зрения материальной жизни - это наши 60-70-е годы. Ну, может, не только наши. А ГДР, у них был самый высокий уровень. Очень небольшой разрыв – 5:1 – между богатыми и бедными. И уверенность в том, что ты живешь в правильном обществе, где нет очень богатых, очень бедных, где социальная справедливость провозглашена как принцип.



Есть у нас замечательный писатель Юрий Поляков. Очень рекомендую прочесть его роман "Замыслил я побег". Он написан с большим юмором. История такая. Человек в течение тридцати лет хочет уйти от своей жены. Каждый раз, как только он хочет уйти, что-то случается, ГКЧП и тому подобное. Поляков там подмечает слабость советской системы. Она претендовала на равенство и высокий моральный статус, а этого уже в 70-80 годы не было, и в это ожно было ткнуть. В чем была ельцинская система и ранняя путинская? "Да, у нас есть богатые и бедные…" Предъявить нечего. Я понимаю, что идеальных обществ не бывает. Но хотелось бы, чтобы было стремление.



К сожалению, оптимизм и энтузиазм рождаются как последний волевой крик в условиях жесточайшего системного кризиса. Который, конечно, может все похоронить. Но что такое энтузиазм и оптимизм - это воля переломить обстоятельства. Причем, когда… вот он, край, завтра гибель.



Мой отец мне рассказывал, с каким оптимизмом они шли на Великую Отечественную. Они были уверены в победе. Потому что если не победа, то все, конец! И вот это поколение победителей вышло из системного кризиса.



Только субъектное и свободное рациональное знание об обществе научит людей не бояться звона колоколов истории. Научит жить без надежд на вознаграждение, потому что быть человеком – это и есть самая большая награда. Жить без иллюзий, потому что жизнь и есть лучшая из иллюзий. Жить, не идеализируя прошлого, не ропща на настоящее и не пугаясь будущего. Научит мужеству быть и мужеству знать. Знать и быть человеком, человеком, свободным от пораженчества. Быть и знать, что все зависит от человека, тем более тогда, когда рушатся социальные миры и звонят колокола истории.



Что в этой ситуации может сделать Россия? Я думаю, что нужно исходить из реальности и из того, что возможно. Можно придумать совершенно любое устройство общества, но реализовать его не выйдет. Поэтому я очень скептически отношусь к призывам "давайте изобретем новую идеологию!" Все идеологии рождаются в крови, в страшных боях, и я думаю, век идеологии уйдет вместе с капитализмом, но какая-то форма идейная организации общества и рационального знания должна возникнуть… Потому что наука уходит в строгом смысле этого слова. Так же как схоластика ушла. И сейчас речь должна идти о создании принципиально новой формы рационального знания. Постнаучного.



Когда система находится в точке бифуркации – мы внутри этого, 10-20-30 лет – все будет крутиться как кубик Рубика. И понятны только тенденции будущего.