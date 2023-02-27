Китайские ученые пытаются спасти планету Земля, но успеют ли?

20:34 28.02.2023

Наука Поднебесной переписывает биологическую историю планеты

Константин Ольшанский



Ученые-биологи из китайского Уханя сделали два важных открытия. Группа исследователей из Уханьского ботанического сада отправилась в Африку, где обнаружила лианы, которые считались исчезнувшими еще сто лет назад. Еще дальше назад заглянули китайские палеонтологи - они обнаружили остатки уникальной экосистемы, которой 250 миллионов лет.



Эти открытия позволят заново переписать биологическую историю Земли - причем как древнюю, так и совсем недавнюю.



Земля пережила пять экологических катастроф. Переживет и шестую - рукотворную



Ухань - одна из естественно-научных столиц Китая, здесь расположены несколько НИИ. В частности, огромный ботанический сад и университет наук о Земле. Очередное открытие группы уханьских исследователей, результаты которого опубликованы в главном мировом журнале Science, обещает перевернуть представления об истории Земли.



Ученые под руководством профессора Сун Хайцзюня из Китайского университета геонаук обнаружили целую экосистему ископаемых организмов, которые были погребены более 250 млн лет назад. Называется она биота Гуйян.



За последние 500 миллионов лет на Земле произошло пять массовых вымираний. Среди них наиболее массовым было пермско-триасовое массовое вымирание, которое произошло 250 миллионов лет назад. Тогда исчезло 80% видов морских обитателей. После этого органическая жизнь, которая была связана в основном с Мировым океаном, начала осваивать сушу. Фактически, с тех пор обитаемая планета и могла именоваться Землей.



Китайские ученые давно пытались понять, почему вымерли предки нынешних видов. Для этого ученые под руководством профессора Сун Хайцзюня почти 15 лет проводили полевые работы в Южном Китае.



В 2015 году команда обнаружила фрагмент окаменелости омара недалеко от города Гуйян в провинции Гуйчжоу. Сохранилась окаменелость хорошо в черных сланцах. Ракообразное очень редко встречается в морских слоях того периода - и ученые назвали "родственников" найденного омара биотов Гуйяна.



Уже сейчас китайские ученые обнаружили здесь более десятка видов животных - костных и хрящевых рыб, губок, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, аммонитов, моллюсков. А также давно вымерших классов - радиолярий, фораминифер и коноподов (они похожи на современных миног).



Всего уникальная экосистема насчитывает 40 различных существ. И продолжают находить новые виды. Кроме того, было обнаружено большое количество фекальных окаменелостей - значит, экосистема была очень сложной.



Открытие биоты Гуйян, по словам профессора Сун Хайцзюня, позволило понять: экологическое восстановление Земли после пермско-триасового вымирания происходило намного быстрее, чем предполагалось ранее. "Всего" за 1 миллион лет.



Иными словами, биосфера Земли оказалась намного более гибкой и адаптивной. А это позволяет со сдержанным оптимизмом взглянуть и в день сегодняшний. Ведь считается, что деятельность человека за последние столетия нанесла планете бОльший вред, чем все прежние вымирания вместе взятые. Только, выходит, Земля переживет и человечество.



Китайские ученые нашли на Мадагаскаре уже более 100 прежне неизвестных видов



Коллеги профессора Сун Хайцзюня из Уханя отправились вовсе не на увлекательные раскопки… а в Африку. Исследовательская группа Ху Гуангваня из Уханьского ботанического сада работала на Мадагаскаре, который также считается одним из "заповедников" редких биологических видов.



Несколько лет назад туристы нашли здесь на краю скалы необычные лианы. Узнали об этом ученые - сначала мадагаскарские, а затем китайские. Оказалось, что лианы - это растение под названием "танараджа", которое считалось исчезнувшим еще в середине XIX века.



Мадагаскар отделился от Африканского континента 165 миллионов лет назад из-за бурного движения земной коры. Сейчас это четвертый по площади остров на планете: длиной 1600 километров (это как дважды от Москвы до Санкт-Петербурга) и шириной почти 500 километров.



Центральная часть Мадагаскара образована огромной гребневидной скалой. Изолированные от внешнего мира на протяжении сотен миллионов лет, флора и фауна развивались не так, как в остальной Африке. Более 80% видов на острове являются эндемичными (то есть нигде больше не обитают).



Здесь почти 15 тысяч уникальных видов, которые активно изучают и китайские ученые. Например, акантовые - растения, которые создают прибрежные мангровые заросли от Австралии до Средиземноморья. И более 90 видов акантовых встречаются только на Мадагаскаре - и продолжаются открытия новых.



Акантовые имеют большую декоративную ценность из-за богатой формы листьев, яркой окраски и разнообразной формы цветков. В разных теплых странах акантовые высаживают как живые изгороди.



В 2019 году по указанию Си Цзиньпина был создан Китайско-африканский исследовательский центр при Китайской академии наук. Ученые центра проводят исследования, в том числе и экспедиции на Мадагаскар. На острове до сих пор осталось немало джунглей, где почти не ступала нога человека. Например, Антоволобе Ярока, куда в этот раз и отправились для изучения редких видов уханьские ботаники под руководством Ху Гуангваня.



Всего же китайские ученые уже описали на Мадагаскаре более 100 новых биологических видов. Правда, многие из них могут скоро погибнуть. Сколь бы уникален не был Мадагаскар, его экосистему нещадно уничтожают - леса горят или вырубают под пашни. Не пора ли одуматься?!