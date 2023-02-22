Конец шведского социального рая? - Виталий Лекомцев

21:06 28.02.2023 Швеция в ситуации серьезного экономического кризиса

Виталий Лекомцев

22.02.2023

Конец шведского социального рая?

Принятые руководством страны необдуманные решения – прежде всего в сфере энергетики – повлекли резкий рост цен на электричество. А удорожание электроэнергии ударило по промышленности, мелкому бизнесу и всем остальным сторонам экономической деятельности. Итог – обнищание рядовых шведов, переход основной массы населения страны в режим экономии и рост количества выселений из квартир за неуплату коммунальных…



На 2023 год Еврокомиссия спрогнозировала странам, входящим в ЕС, такие цифры экономического роста: Ирландия – 4,9 %, Мальта – 3,1, Румыния – 2,5, Люксембург –1,7, Кипр – 1,6, Словакия – 1,5, Испания – 1,4, Болгария – 1,4, Греция – 1,2, Хорватия – 1,2, Португалия – 1,0, Словения – 1,0, Нидерланды – 0,9, Италия – 0,8, Бельгия – 0,8, Франция – 0,6, Венгрия – 0,6, Австрия – 0,5, Польша – 0,4, Литва – 0,3, Германия – 0,2, Финляндия – 0,2, Дания – 0,1, Чехия – 0,1, Латвия – 0,1, Эстония – 0,1, Швеция – минус 0,8. Правда, прогноз ЕК на 2024 год предрекает Швеции увеличение экономического роста до 1,2%. Но даже и тогда шведская экономика останется худшей в ЕС.



В прошлом году в стране подскочили цены – буквально на все. В декабре 2022-го было объявлено, что инфляция, измеряемая как индекс потребительских цен, продолжает расти – и она уже достигла нового пика в 12,3% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с февраля 1991 года. С 1993 года цель Риксбанка по инфляции заключалась в том, чтобы удерживать ее на стабильном уровне около 2%. Но сейчас государственный банк Швеции эту задачу напрочь проваливает. "В декабре инфляция поднялась до чуть более 12% – и, к сожалению, это не вершина айсберга. Она будет расти еще пару месяцев", – предупредил недавно руководитель отдела прогнозирования банка Swedbank Андреас Вальстрем.



Инфляцию шведы ощущают непосредственно на своей шкуре. В прошлом году в стране резко выросли цены на продукты питания – и это почувствовали абсолютно все жители Швеции. Годовой рост цен составил в среднем 18% – причем цены на продукты растут 13 месяцев подряд.



"Мы приближаемся к моменту, когда цены на продукты питания не будут расти из месяца в месяц", – обнадеживает сограждан главный аналитик банка Nordea Турбьерн Исакссон, впрочем, благоразумно не давая более конкретного прогноза. Шведская ассоциация экономистов и Риксбанк тоже считают, что в 2023 году инфляция в стране значительно снизится.



Однако туманные посулы на будущие улучшения не могут затушевать, например, того факта, что цены на аренду жилья в Стокгольме в нынешнем году выросли в среднем на 4,45% – что затронуло более 160 тысяч горожан. При этом в жилищных компаниях жалуются на то, что нынешнее увеличение платы – недостаточное. "Повышение арендной платы в этом году выше, чем обычно, но все еще не покрывает роста расходов на обслуживание банковских кредитов, строительные материалы и текущее управление", – утверждает Юнас Шнайдер, возглавляющий муниципальную жилищную компанию Familjebostäder. Вряд ли, однако, простые шведы, вынужденные едва сводить концы с концами, согласятся с его доводами.



В стране ширится практика выселения из жилья – причем от этого страдают не только взрослые, но и дети. Так, в 2021 году в Швеции вместе со своими семьями было выселено из домов 572 ребенка. Больше всего детей пострадало в южной шведской провинции Сконе.



Последний же опрос на данную тему, проведенный шведским национальным советом здравоохранения еще в 2017 году, показал, что в Швеции у 24 тысяч несовершеннолетних детей родители являются бездомными. Основная причина выселений – задолженности по квартплате, возникающие в силу роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Стараясь отложить деньги на жилье, шведы экономят на пище. "Все больше и больше людей выбирают менее дорогие продукты питания", – свидетельствует управляющая одной из розничных сетей Карин Бриннелл. По ее словам, покупателям пришлось очень быстро сменить свои привычки. Если раньше люди больше покупали куриную грудку, то сейчас ее сменили на более дешевый продукт – куриные бедрышки. Точно так же на смену вырезке из говядины пришел говяжий фарш. Бриннелл жалуется, что в прошлом году продажи в ее сети упали на 17 %. Характерно, что, как показали проведенные исследования, сокращение покупок и изменение привычек у покупателей связаны с большими затратами на оплату энергоресурсов.



Однако и на пище сэкономить получается не очень-то.



По данным статистического управления Швеции, в 2022 году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в стране на 11,3 %. В итоге, расходы на пищу для шведских семей значительно увеличились. В Swedbank приводят конкретные цифры: в 2022 году взрослый-одиночка ежемесячно тратил на продукты 3590 крон, в 2023 году – уже 4246 крон. Соответствующие расходы одинокого родителя с ребенком в 2022 году составляли 5 158, в 2023-м – 6 059 крон. Одиночка-родитель с двумя подростками в 2022 тратил на продукты ежемесячно 8 348, в 2023-м – 9 870 крон. Пара без детей в 2022-м тратила в месяц на пищу 7 013, в 2023 – 8 303 крон. Пара с двумя маленькими детьми в 2022-м тратила 10 319, в 2023-м – 12 120 крон. Пара с двумя подростками: в 2022-м – 11 762, в 2023-м – 13 901 крон.



В условиях, когда почти все деньги уходят на оплату жилья и питания, людям трудно позволить себе что-то еще. "За тридцать лет работы в финансовой сфере я никогда не видел, чтобы покупательная способность такого количества людей падала столь сильно за такое короткое время, как сейчас", – свидетельствует экономист Swedbank Артуро Аркес. По его словам, нынче все больше шведов охотятся за недорогими товарами и сравнивают цены чаще, чем раньше. "Это прискорбно. Хорошо, что у людей есть сбережения, из которых можно брать деньги на расходы. Но если сберегательный счет приходиться использовать для текущих расходов, это вызывает беспокойство", – отмечает Аркес.



Социальный кризис, разумеется, напрямую связан с экономическим. Но шведские эксперты пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Они внушают населению, что факт того, что экономика Швеции находится в самом худшем в ЕС положении… не так уж и плох.



"Не факт, что это плохо. Возможно, наоборот, что это хорошо", – утверждает, например, профессор экономики Стокгольмского университета Йон Хасслер. Он уверяет: "Рецессия, в которой мы уже находимся – это то, что мы сами же, в значительной степени, намеренно и спровоцировали. Мы хотим, чтобы потребление в стране стало ниже того, что может произвести наша экономика. Это делается для того, чтобы инфляция перестала расти. Это именно то, что Риксбанк хочет сделать с экономикой. А этого нельзя достичь без снижения цен на жилье, роста безработицы и замедления экономического развития. Это именно то, что мы и должны сделать в этой ситуации".



К слову, Риксбанк решил поднять ключевую процентную ставку на 0,5 пункта (до 3,0 %), что является самым высоким показателем за пятнадцать лет. Причем повышение ставки производится уже в пятый раз за последние девять месяцев. Но и это еще не конец – весной она, скорее всего, будет еще повышена. "Нам важно добиться, чтобы в этом году инфляция начала снижаться", – заявил управляющий Риксбанка Эрик Теден. Кроме того, банк решил начать с апреля постепенно распродавать государственные облигации – чтобы количество ценных бумаг в портфеле ЦБ уменьшалось скорейшими темпами. "Справедливо акцентируется внимание на том, что высокие процентные ставки негативно влияют на экономику шведских домохозяйств. Теперь людям приходиться больше платить за ипотеку. Для среднего домохозяйства, которое зарабатывает в среднем 45 000 крон в месяц и имеет ипотечный кредит в размере 1,3 миллиона крон, инфляция бьет по покупательной способности гораздо сильнее, чем процентные платежи по кредитам и их рост. Вот почему так важно снизить инфляцию", – поясняет Теден. Он выражает надежду, что в 2024 году инфляция в Швеции стабилизируется на уровне около 2%.



В условиях экономического и социального кризиса люди, естественно, стали заводить гораздо меньше детей. Новость середины февраля 2023-го – свыше полусотни сотрудников учреждений дошкольного образования в городе Катринехольме остались без работы.



Причиной увольнений послужило прекращение существования двух дошкольных учреждений. Муниципальным властям пришлось их закрыть из-за низкой рождаемости детей в Катринехольме. Но тенденция к резкому снижению рождаемости наблюдается по всей Швеции. При этом власти страны и обслуживающие их эксперты пытаются переложить ответственность за демографический спад на внешние факторы. "Мы связываем это с событиями, происходящими в мире", – говорит профессор Стокгольмского университета Гуннар Андерссон. Он считает, что на ситуацию с демографией в Швеции повлияли "короновирусная пандемия, терроризм, экономический кризис, события на Украине". Впрочем, подумав, Андерссон добавляет, что в последние время к числу этих причин добавился и "уровень инфляции".



Но какова же истинная причина пришедшего в Швецию кризиса? О ней как раз таки власти страны говорить не любят. Нет, шведские чиновники не отрицают, что цены на электричество в последнее время поднялись в пять раз. От этого стонут даже промышленные гиганты, вынужденные экономить на всем (в частности, на зарплатах), а владельцам мелкого бизнеса так и вовсе приходится закрываться. Мнение шведских предпринимателей высказали владельцы пекарни Ульф и Малин Гранхольм, которых минувшей осенью позвали в телеэфир. "Год был просто сумасшедшим – с этими ценами на электроэнергию. В феврале мы получили счет за электричество на сумму чуть более 35 тысяч шведских крон. Обычно в феврале мы платили по 5-6 тысяч, потому что находимся в сельской местности. Теперь стало так, что нам выгоднее закрыть заведение вместо того, чтобы держать бизнес открытым и продолжать свою деятельность. Нам выгоднее закрыться и все выключить, потому что электричество очень дорогое", – рассказала супружеская чета.



По их словам, если бы их пекарня продолжила работу, им пришлось бы продавать обычную пиццу по цене свыше 300 крон (1700 рублей) – чего покупатель, естественно, себе позволить не может. "Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась... Для меня не имеет значения, за кого голосовать. Главное, чтобы изменения произошли как можно быстрее! Они должны произойти незамедлительно. Желательно вообще – завтра. Кто-то в Швеции должен уже сделать что-нибудь! Потому что Южная Швеция страдает, причем очень сильно. Это приведет к тому, что предприятия будут разваливаться как карточные домики", – взывают Ульф и Малин.



Но кто же виноват? Тут обычно следуют рассуждения про "агрессивную Россию", от покупки дешевых энергоносителей из которой Евросоюзу пришлось отказаться ради "поддержки Украины". Умалчивают, однако, что и до обострения украинского кризиса зависимость Швеции от российского газа была невысокой – этот вид топлива занимает лишь 3% в общем энергобалансе государства.



Дело в том, что именно сейчас, наконец, начала давать эффект провозглашенная еще несколько десятилетий назад, кстати, при одобрении большинства шведского населения, программа отказа от некогда очень развитой в стране атомной энергетики и замены ее на "зеленую".



С 2005 года в стране закрыли уже четыре реактора, и ей пришлось начать импортировать электроэнергию.



Ставка же на "ветряки", очевидным образом, не оправдывается. "Это была сознательная политическая стратегия, заключающаяся в том, чтобы шаг за шагом заменить предсказуемое производство электроэнергии зависимостью от погоды и считать само собой разумеющимся, что Швеция может получить помощь извне в случае кризиса", – негодует автор издания Svenska Dagbladet Питер Веннблад. Он советует: "Не вините Путина. Коллапс шведской системы электроснабжения произошел полностью по собственной вине". А уж кризис шведской энергетики принес плачевные последствия в экономике и, соответственно, в социальной сфере… Источник - Столетие

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