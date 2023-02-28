Удастся ли Кишиневу воспроизвести украинский сценарий? - П.Игнатавичюс

21:10 28.02.2023

ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС | 28.02.2023 |

Майя Санду на стороне врагов России



В Кишиневе на всех углах продают мэрцишоры – маленькие бутоньерки в виде цветочков из белых и красных ниток. Это земледельческий символ надежды на будущий урожай. Каким он окажется, никто не знает.



В прогнозе на год власти Молдавии говорят только о попытках "деструктивных сил" поколебать прозападный курс государства. Под "силами" следует понимать Москву. Кремль вполне способен смешать команде президента Майи Санду карты и лишить козырей в игре в евроинтеграцию.



Министр внутренних дел Молдовы Ана Ревенко говорит: "Со стороны беглых пророссийски настроенных олигархов наблюдаются попытки дестабилизировать страну, раскачать демократические устои. В интересах России используется "черная" пропаганда со стороны групп, заброшенных из-за рубежа".



Россия наложила глубокий отпечаток на умы молдаван. Историка Анатоль Тарану изображает это так: "Национальная идентичность Молдовы претерпела очень большие изменения в результате царской и советской политики… Советская власть воспитывала в молдаванах готовность признать, что они не являются частью румынского мира. Пришло время дистанцироваться от империалистической политики России. Если удастся, восстановим историческую целостность нашего народа и решим большую часть накопившихся за десятилетия проблем. Будущий расцвет Молдовы связан с возвращением домой, в Европу".



Сторонники переориентации на Брюссель в угоду политическому заказу насаждают недоверие к России. На арене появляются небольшие проевропейские партии. На улицах Кишинева, Кагула, Унген, других городов можно встретить как сторонников В. Путина, так и тех, кто обзывает его неприличными словами. Главный редактор газеты Ziarul de Garda Алина Раду трубит тревогу: "К сожалению, с момента распада Советского Союза Россия никуда не ушла. Она захватила территорию, насадила сепаратизм, оставила армию и крупнейший военный склад без возможности его контролировать. Но это полбеды. Беда в том, что Москва держала под контролем многих политиков и целые политические партии".



В Кишиневе недолго искали, с кем объединиться против России. Майя Санду, вероятно, думает, что сделала ловкий шаг навстречу странам Балтии. На самом деле прибалты (по команде из Вашингтона) охмурили молдаванку первыми.



Премьер Эстонии Кая Каллас заверяет молдавского премьера в поддержке на пути в Европейский союз: "Мы готовы помочь молдаванам советом и силой". Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу предложил скрепить дружбу Таллина и Кишинева санкциями ЕС против молдавских олигархов, якобы прокремлевских. Фамилии олигархов пока хранятся в тайне, пусть каждый воротила думает, что речь о нем.



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступает за максимальное сближение Молдовы с ЕС с тем, чтобы снизить влияние России на население.



А в Вильнюсе по поручению президента Гитанаса Науседы разработали для Кишинева стратегию "Год европейских возможностей". Из этого документа выясняется, например, что 60% экспорта уже идет в Европу; этот объем увеличится, как только кабинет министров внедрит евростандарты.



Кишинев с трудом, но избавляется от газовой зависимости (сейчас в РФ Молдова закупает 99% голубого топлива). Еврокомиссия создала в Молдавии рабочую группу по поддержке реформ, предложившую увеличить финансовую помощь до 295 млн евро. 200 млн Брюссель выделил на проекты, связанные с энергобезопасностью, 60 млн – на закупки мазута в Румынии, 5 млн – на поддержку энергетически уязвимых слоев населения. То есть Брюссель подачками по опробованной в Прибалтике и на Украине схеме притягивает Молдавию к ЕС, выводя из российской сферы влияния.



21 февраля Майя Санду посетила Варшаву, где слушала выступление Джо Байдена. Он пока не окончательно сонный и снисходительно похвалил молдавскую гостью: "Граждане Молдовы проявляют решимость. В этой стране люди хотят быть свободными. Они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступления в братство европейских стран. Президент Санду возглавляет эту борьбу".



Молдаванка не промолчала. "Она твердо стоит на стороне врагов России и не намерена лавировать, как это делали с 1991 года – кто больше, а кто меньше – ее предшественники", – говорит политолог Андрей Сафонов.



Удастся ли Кишиневу с нынешней командой у власти повторить украинский сценарий?