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Азербайджан и Армения пошли по судам, - Юрий Рокс
21:44 28.02.2023

28.02.2023

Баку надеется на репарации от Еревана
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Ильхам Алиев считает, что Баку
должен выставить Еревану счет
за нанесенный ущерб.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 28 февраля выразил надежду, что "2023 год станет прорывным" в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при содействии России. Однако ситуация осложняется иском Баку против Еревана, поданным в Международный арбитражный суд с требованием возместить ущерб за незаконную эксплуатацию месторождений, энергетических объектов и ресурсов, разрушение городов, сел и инфраструктуры в Нагорном Карабахе. По предварительной оценке, речь идет о 50 млрд долл.
Азербайджан считает незаконной эксплуатацию Арменией гидроэнергоресурсов Карабаха и районов, которые армянская сторона назвала буферной зоной. Сегодня Баку восстановил контроль над этими районами и требует компенсацию за те 30 лет, в течение которых сам был лишен доступа к ним.

МИД республики накануне визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова сообщил, что "Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии". В направленном Еревану уведомлении об арбитраже "азербайджанская сторона потребовала от Армении возмещения ущерба и финансовой компенсации". В Баку утверждают, что Армения за указанный период также построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэнергообъектов на территории Азербайджана, разрушила имеющуюся энергетическую инфраструктуру.

Руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде сказал "НГ", что это реакция власти на запрос гражданского общества, которое после 44-дневной войны обратило внимание на причиненный за эти годы ущерб.

"Материальный ущерб был причинен как в результате разрушения городов, сел и инфраструктуры, так и по причине незаконной эксплуатации азербайджанских недр, гидроресурсов и пр. Сейчас Азербайджан вынужден восстанавливать разрушенное. Страна, которая повинна в причинении ущерба, должна нести ответственность. В международной практике много случаев, когда сторона конфликта, повинная в оккупации и причинении ущерба, выплачивала репарации", – говорит эксперт. Велизаде уточнил, что репарации выплачивались на основании подписанных договоров, в том числе мирных. "У Азербайджана мирного договора с Арменией пока нет, поэтому Ереван считает: нет договора, значит, выплачивать репарации нет оснований. Однако для Баку это принципиальный вопрос, поскольку война велась на территории Азербайджана, разрушены были азербайджанские города и села, а азербайджанские недра эксплуатировались в течение 30 лет. Для Баку важно, чтобы виновник, а это, естественно, Армения, понес финансовую ответственность", – считает Велизаде. Он добавил, что акция на Лачинской дороге является рефлексией на незаконную эксплуатацию азербайджанских недр. По предварительной оценке, речь идет о 50 млрд долл. "Безусловно, эта сумма может измениться в ту или иную сторону после того, как дело будет принято в производство и международные эксперты проведут дополнительную оценку ущерба", – считает Велизаде. По его мнению, ситуация окончательно прояснится после того, как будет установлено, куда уходили деньги от эксплуатации рудников. Эксперт уточнил, что есть доказательства того, что ситуацией заправлял Ереван, а не Степанакерт.

Армянский политолог Армен Ханбабян назвал происходящее ожидаемым. "Почти сразу после 44-дневной войны 2020 года азербайджанская сторона заговорила о "компенсациях", наняла некую международную организацию для оценки ущерба. Понятно, что речь при этом стала идти об очень солидных суммах. Но до последнего времени эта тема не будировалась", – сказал "НГ" Ханбабян. По его мнению, бакинский иск стал ответом на недавнее решение Арбитражного суда ООН в Гааге от 24 февраля, который постановил незамедлительно разблокировать Лачинский коридор и одновременно отклонил единогласно азербайджанский иск против Армении с требованием провести "быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и других зон, куда граждане Азербайджана должны вернуться".

По мнению Ханбабяна, Баку к судебным действиям могло также подтолкнуть заявление находящихся в Ереване членов Рабочей группы ООН по борьбе с наемничеством о том, что их структура подтвердила факт направления наемников Турцией и Азербайджаном в Нагорный Карабах на войну, причем эти люди вербовались в горячих точках, и это позволяло им избежать законного наказания.

"Разумеется, армянская сторона не будет сидеть сложа руки. В распоряжении Еревана и Степанакерта также есть серьезные козыри. Это – разрушение гражданской инфраструктуры, религиозных объектов, кладбищ, массированное использование неконвенционального оружия против военных и мирного населения. И уж если речь идет об энергетической сфере, то как оценивать блокирование азербайджанской стороной подачи газа и электричества в Нагорный Карабах из Армении? В результате водным запасам Карабаха нанесен огромный ущерб, так как вся вода из водохранилищ ушла на работу электротурбин. И теперь под большим вопросом весенние сельхозработы. Кстати, пострадают и многочисленные азербайджанские потребители, орошения лишатся десятки тысяч гектаров полей и пастбищ. Об этом Степанакерт уже предупредил Баку", – отметил Ханбабян.

Таким образом, из фазы чисто силового противостояния ситуация переходит в фазу взаимных юридических претензий.

Источник - НГ
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