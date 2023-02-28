Актуальное мыркобесие. Улытауский аким Абдыгалиулы предлагает опять что-нибудь переименовать

22:54 28.02.2023

Аким Улытауской области предложил изменить названия нескольких регионов Казахстана

28 февраля 2023,

Берик Абдыгалиулы считает, что каждая область должна быть названа в честь исторического, святого места или выдающейся личности.

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы предложил изменить названия некоторых регионов Казахстана. Об этом он заявил на республиканской научно-практической конференции "Духовное развитие Улытауской области".



"Тот факт, что наша область, которая образовалась только в прошлом году, носит название Улытау, придает нам особый дух и силу. Когда область создавалась, были предложения назвать ее Центрально-Казахстанской областью. Однако Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение – назвать ее Улытауской областью. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай назвали в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие", – сказал Берик Абдыгалиулы.



Аким предложил изменить названия областей Казахстана: видео здесь



По мнению главы региона, в Казахстане эта тенденция должна продолжаться.



"Потому что с советского периода существовала традиция давать административные названия областям. До сих пор есть регионы с такими названиями. Я считаю, что и их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайыкскую, Восточно-Казахстанскую – в Алтайскую, Северо-Казахстанскую – в Кызылжарскую и Павлодарскую – в Баянаульскую, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны", – резюмировал Берик Абдигалиулы.